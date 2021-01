Elitní mostecké házenkářky hrají v sobotu večer se Zlínem. Bude to jejich první domácí utkání v letošním roce. A mostecká sportovní hala bude opět bez diváků.

„Není to příjemné pro hráčky ani pro nás, pro provozovatele. Když nejsou diváci, je to celkově smutné,“ řekl ředitel společnosti Sportovní hala Most Petr Formánek. Kvůli vládním protiepidemickým opatřením ztichlá městská hala funguje jen pro nejvyšší házenkářskou soutěž a pro profesionální boxery. Nikdo je ale nepovzbuzuje, což také snižuje příjmy. Nejsou peníze ze vstupného ani z občerstvení. „Už to trvá příliš dlouho,“ dodal ředitel.

Podle trenéra házenkářek Jiřího Tancoše klesla výkonnost hráčkám, které potřebují kontakt s diváky a vzájemné předávání energie. Naopak výrazně lépe jsou na tom trémistky, které byly v kotli z fanoušků nervózní. „Pro všechny je ale smutné, že se hraje před prázdnými ochozy. V každém městě jsou zvyklí na jinou návštěvnost, ženská házená se může jen těžko poměřovat s prvoligovým fotbalem, ale třeba zrovna v Mostě chodili lidé na házenou hodně, dokázali vytvořit skvělou kulisu a naše domácí zápasy tím určitě trpí,“ informoval trenér na webu DHK Baník Most.

Navzdory složitému období je ve velké hale stále dost práce. Připravuje se například instalace ozvučení schválená v prosinci mosteckým zastupitelstvem. Ozvučení nemá hala vyřešené od své rekonstrukce v roce 2011 a zatím si pomáhá evakuačním rozhlasem, což ale nevyhovuje. Během nouzového stavu se také maluje a opravují se podlahy, které jsou pro provoz důležité.

Společnost, která má zároveň na starosti venkovní sportoviště, se zaměřila i na modernizaci skateparku na Šibeníku, kde hlavně vymění opotřebované dřevěné díly překážek, na kterých už hrozily úrazy. A ve Vtelně chystá otevření nového dětského hřiště, které vzniklo na návrh obyvatel v rámci loňského participativního rozpočtu.



Městská sportovní hala na Meziboří zažila poslední regulovaný nápor loni na podzim, kdy se při uvolňování protiepidemických opatření mohla nakrátko otevřít. Tehdy přišli třeba tenisté, fotbalisté a badmintonisté, děti i dospělí. „Teď je návštěvnost nulová, takže se věnujeme opravám, které se dělají obvykle v létě,“ sdělil správce mezibořské haly Miroslav Dienelt.

Ve středisku se zastavily všechny turnaje a obnoví se, až to covidová situace dovolí. Hala v Meziboří je přitom jedním z mála moderně vybavených krytých sportovišť ve východní části Krušných hor a patří k ní i venkovní areál s atletickým oválem, který využívají i týmy z jiných měst. Také hala z 50. let prošla v minulosti postupnou revitalizací s výměnou podlah, stěn, elektrorozvodů, vzduchotechniky a centrum má i renovovanou saunu. To vše teď nemohou sportovci ani veřejnost využívat. Vylidněné sportovní středisko naštěstí podporuje radnice. „Bez pomoci města bychom nebyli schopni fungovat,“ zdůraznil Dienelt. „Hlavně abychom už byli všichni proočkovaní a mohli jsme halu znovu otevřít,“ dodal.



Ještě smutnější je situace v obci Obrnice, kde je zcela prázdná menší hala TJ Sokol Obrnice. „Už půl roku se v hale nic neděje,“ přiblížil trenér fotbalistů a starosta Stanislav Zaspal. Muži, kteří hrají 1. B třídu, mají volno. Kdo chce, tak trénuje individuálně. Kdy začnou klasické tréninky, nikdo neví. Údajně to může být 20. února, ale Zaspal tomu nevěří. Spíše počítá s jarem a s novou sezonou až v září. To by znamenalo, že půlka sezony se odepíše.



Obrnice měly přitom loni pěkně našlápnuto – fotbal v obci slavil 100. výročí a Sokol 110. výročí. Jenže posouvat místní fotbal vpřed je složité i bez covidu, natož s ním. Obrnice už nemají fotbalový dorost, žáky ani přípravku. „Dělali jsme nábory, ale děti nám nechodily na tréninky. Z dvaceti jich přišly tři, čtyři a i ty si pak raději hrály někde jinde, protože fotbal je nebavil,“ povzdechl si Zaspal, který by v obci uvítal posilu – šikovného trenéra, který by se věnoval základně do 15 či 18 let. Ani potom to ale nebude snadné. Přestože příspěvek za jedno dítě je jen 100 korun ročně, rodiče mají problém částku uhradit.