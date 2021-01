Míša Tabačko začal chodit do první třídy. Kamarády si ale užil jen pár dní. Pak zaútočila zákeřná nemoc, půl roku strávil v nemocnici a bojoval o život. Po zánětu míchy zůstal částečně ochrnutý. Ale bojuje dál. Šance, že bude moci opět chodit, existuje. Přispět na nákladné rehabilitace mohou lidé prostřednictvím sbírky.

„Je naděje, že Míša bude zase chodit. Rehabilitace mu hodně pomáhají v tom, aby se zase postavil na nohy,“ říká jeho maminka Renata Tabačková. Rehabilitace na specializovaném pracovišti probíhají vždy měsíc, je nutné je opakovat. „Výsledky jsou vždy hodně vidět. Je pohyblivější, živější. Cílem je co nejvíce zpevnit trup, aby mohl zase chodit,“ líčí maminka.

Zdroj: Nadační fond AxonZdravotní trable se u Michala ukázaly chvilku po jeho nástupu do první třídy. Předtím to byl zdravý kluk, který dováděl s kamarády. Jeho potíže nejdříve nevypadaly vážně. Měl kašel, stěžoval si na bolest břicha a zad. „Dětská lékařka diagnostikovala zánět průdušek a nasadila antibiotika. Během krátké doby se však problémy začaly zhoršovat, bolest zad sílila a Michal nemohl došlápnout na jednu nohu,” vypráví maminka Renata. Na pohotovosti, kam ho rodiče rychle vzali, pak uvažovali o potížích způsobených nemocemi, které přenášejí klíšťata. Ani to se ale nepotvrdilo.

Bolesti byly horší a horší. Postupně chlapci ochrnuly obě nohy a nemoc postupovala dál. Doktoři dlouho nemohli přijít na to, co Míšovi je. Série vyšetření odpovědi nedávala. „Míšův stav se nadále zhoršoval, byl pak převezen do Motola. Během cesty trpěl tak silnými bolestmi těla, že nezvládl ani sedět. Několik dlouhých dní lékaři nemohli Míšovi nijak účinně pomoci, podávali mu léky na tišení bolesti a snažili se najít příčinu problému,“ vzpomíná Renata Tabačková.

Ani lékaři se ale nevzdali. Nakonec zjistili, že se pravděpodobně jedná o zánět míchy s autoimunitním selháním, přesnou diagnózu ale podle rodiny nikdo neví ani dnes. Pomocí různých léků se podařilo postup neznámé nemoci zastavit. Jenže ta po sobě zanechala následky. Ochrnutí dolních končetin, bránice, kvůli kterému se mu hůře dýchalo, a v menší míře horních končetin, přetrvalo.

Michal teď znovu nastoupil do první třídy. Aktuálně je po sérii vyšetření v motolské nemocnici a chystá se na další rehabilitace. A právě intenzivní čtyřtýdenní terapie v Neurorehabilitační klinice Axon mu hodně pomáhají, zdravotní pojišťovny je ale nehradí, a proto vznikla sbírka na pomoc chlapci z Rané u Loun. Měsíční terapie přijdou na 84 tisíc korun.

Na minulé pobyty mu pomohly získat finance předchozí sbírky, pomohly také peníze z transparentního účtu, který pro rodinu založili známí a přátelé. Míša ale potřebuje další rehabilitace. Proto rodina znovu žádá o pomoc. „Na Míšovi jsou po rehabilitacích vidět zlepšení, jsme za to moc rádi. Moc děkujeme za každý příspěvek,” dodává maminka Renata Tabačková.

Jak pomoci Míšovi?

Podpořit chlapce lze prostřednictvím charitativní platformy www.donio.cz/Michal nebo na transparentním účtu 2601572011/2010, který spravuje Nadační fond AXON. Do poznámky pro příjemce stačí napsat „Michal Tabačko” nebo uvést variabilní symbol 20031. Přispět je možné také na transparentním účtu, který založili známí a přátelé, jeho číslo je 234779862/0600.