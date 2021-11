Litoměřický okres má v rámci Čech největší zastoupení minipivovarů. V seznamu je jich celkem 11, čtyři přímo v Litoměřicích, po jednom v Brňanech, Ctiněvsi, Chotěšově, Mlékojedech, Střížovicích, Zahořanech a Židovicích. Většina z nich soustřeďuje odbyt pěnivého moku do svých nebo spolupracujících restaurací, což byl také důvod, proč zvládly loňské restrikce vyhlášené v době epidemie. Byla to cenná zkušenost, proto se ani dnes nestrachují o svou existenci.

Za dobu provozu, která u některých minipivovarů překročila 10 let, dokázaly vyrobit výborné speciály. Zásluhu na tom mají zapálení majitelé a především sládkové, z nichž někteří sklidili vysoká ocenění na prestižních degustacích. „Letos na podzim jsme obhájili na soutěži v Českých Budějovicích Zlatou pivní pečeť mezi minipivovary pro světlý ležák Děkan. Nebylo to laciné ocenění, letos jsme zvítězili mezi 70 ležáky, loni jich bylo na 90. Tentokrát jsme obdrželi i stříbrnou pečeť pro polotmavý speciál. Podobného ocenění se dočkali i naši sládkové,“ uvedl jednatel Biskupského pivovaru U sv. Štěpána v Litoměřicích Richard Kirbs.

Na stěnách restaurace Podřipského rodinného pivovaru ve Ctiněvsi se už nenajde místo, kam by se mohly pověsit nové diplomy a ocenění z různých pivních soutěží. „Letos jsme slavili úspěch na Českých a moravských korunkách, mám odtud dvě zlaté z tuzemské soutěže a jednu zlatou medaili z mezinárodního klání. V době restrikcí jsme vsadili na prodej piva v soudcích o objemu 10 až 20 litrů. Štamgasti si pořídili pípy, my jim plníme pivem zálohované obaly. Během roku vaříme až 20 druhů piva, letos, kdy jsme zaznamenali rekordní výstav 800 hektolitrů, jsme pro turistickou sezonu vyzkoušeli spodně kvašenou sedmičku. Sládek zkouší nové druhy, příští rok to bude například barikovaný speciál. Na zkoušku máme pronajaté stáčecí zařízení do plechovek, uvidíme, zda se to vyplatí,“ prozradil majitel pivovaru Aleš Lípa.

To jiné starosti měl Martin Bureš z Pivovaru Pánů z růže v Židovicích. „Letos na jaře nás zcela náhle opustil bratr Miroslav, který byl v jedné osobě zakladatelem pivovaru a sládkem. Já jsem ze zcela jiné profese a pouze jsem mu pomáhal. To, co se on naučil ve škole a potom v praxi, jsem musel dohnat hodně rychle. Dnes pivovar běží, jak má. Vaříme sedm druhů piva, v naší restauraci ho čepujeme během prodloužených víkendů, část výroby stáčíme do PET láhví, pro které si jezdí hostinští až z Nové Vsi na Moravě. Jsme laciní, desítka u nás stojí 25 korun,“ vysvětlil Martin Bureš.

Vychlazený pěnivý mok nesmí chybět jeho příznivcům na svátečním stole. „Náš pivovar jim nabídne navíc vánoční speciál, patnáctku, která se připravuje s přídavkem koření. Zhruba čtvrtina z ročního výstavu 1000 hektolitrů se vytočí v dceřiné restauraci, zbytek odebírají podniky v Praze a v okolí Litoměřic. V sezoně se naše pivo točí v turistických chatách na Milešovce, Lovoši a Řípu,“ doplnil Richard Kirbs.

Vedle nových druhů piv a služeb, které pivaře potěší, přicházejí pro ně i smutné zprávy týkající se například omezení provozu oblíbených zařízení. Dočetli jsme se například, že už jen několik týdnů bude v provozu Pivovar Labuť v Litoměřicích. „Před 12 lety jsme se rozhodli posunout náš život do oblasti zcela mimo naše profesní zaměření a založili Pivovar Labuť. Na konci letošního roku jeho provoz ukončíme, není to však z důvodů ekonomických ani protiepidemických opatření. Chceme poděkovat všem věrným zákazníkům za krásné inspirativní roky, kdy jsme s nimi sdíleli dobře odvedenou práci. Za ty roky jsme potkali spoustu úžasných hostů a milovníků piva z celého Česka, ale i ze vzdálených koutů světa, skvělých obchodních partnerů, a v neposlední řadu zaměstnanců. Za tu dobu jsme vytočili nebo prodali na milion litrů piva v 50 různých druzích,“ uvedli ve zprávě na sociálních sítích manželé Sabina a Ondřej Žákovi.