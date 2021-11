Na nejvyšší hoře Krušných hor se začne o víkendu lyžovat. V sobotu 4. prosince zahájí Skiareál Klínovec provoz, díky zasněžování a aktuální sněhové nadílce se spustí modrá sjezdovka Dámská a její nejnovější lanovka s vyhřívanými sedadly a oranžovými krycími bublinami. Ostatní lanovky a sjezdovky zahájí provoz později.

Skiareál Klínovec. | Foto: Deník / Karel Pech

„Jezdit se bude za speciální ceny. Jeden den dospělý 590 korun, dítě 350 korun. Tři hodiny dospělý 490 korun, tři hodiny dítě 290 korun,“ informovalo středisko. Provoz na lanovce Dámská bude probíhat denně, první večerní lyžování je na nově osvětlené sjezdovce v plánu 25. prosince. „Z důvodu nařízení vlády mohou lyžovat pouze občané, kteří se prokážou jakýmkoli certifikátem o prodělání nemoci či očkování. Tato povinnost se nevztahuje na osoby mladší 12 let. Děti od 12 do 18 let mohou použít i PCR test starý maximálně 72 hodin,“ informoval skiareál.