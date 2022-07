Konec uhlí se blíží. Už za dva roky mají skončit s těžbou i na velkolomu Československé armády (ČSA) na Mostecku. Podle ekologů ale od těžařů ze Severní energetické ze skupiny Sev.en Energy dosud nemá báňský úřad částku, vázanou k rekultivacím potěžební krajiny v Česku. „Ke dní 30. června 2021 jí stále chybělo převést téměř 1,6 miliardy,“ tvrdí analýza Hnutí DUHA. Ekologové připouštějí, že těžaři můžou peníze složit až v roce 2030. Ale to je podle nich nereálné. Prý kvůli tomu, že má firma na účtu v hotovosti pouze miliony, a to už jede v útlumu.

Těžaři teď skrz nově vzniklou firmu Sev.en Innovations žádají o 1,2 miliardy z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST). Prý na využití lomu po ukončení těžby. Projekt nazvaný Green Mine získal podporu Ústeckého kraje, který ho řadí mezi 10 strategických projektů pro čerpání peněz z FST. Podle vedoucího energetického programu DUHY Jiřího Koželouha by ale vzhledem k otázce financování rekultivací bylo poslat další peníze této firmě „šílenstvím“.

Konec prodeje klasických aut od roku 2035. Státy EU schválily emisní reformu

DUHA nebije na poplach sama. Že by měl z FST čerpat „zelené“ peníze zrovna velký uhelný gigant, vadí lidem z Centra pro dopravu a energetiku (CDE), které dlouhodobě sleduje přípravy na rozjezd FST ve všech třech strukturálně postižených krajích Česka. „Peníze by měly přeměnit a zkultivovat například zchátralé průmyslové objekty v majetku města, na které nejsou prostředky z obecní kasy,“ míní Zuzana Vondrová, koordinátorka z CDE.

V obou spolcích se obávají, aby peníze z veřejných prostředků firma fakticky nepoužila na sanace a rekultivace. „Dotace nesmí nahradit povinnosti znečišťovatelů a odejmout z nich odpovědnost za těžbou zpustošená území,“ varují v CDE. „Je nutné posoudit, zda jsou náklady na strategický projekt Green Mine přiměřené a firma je bude investovat výhradně na opatření nad rámec zákonem uložené rekultivace,“ doporučují v DUZE.

Ve vzduchu visí žaloba

Starší ekonomickou analýzu Hnutí DUHA oprášili 6. června Reportéři ČT. Pořad lidi ze Sev.en rozpálil doběla. „Reportáž obsahovala řadu nepravd, zkreslení a zřejmě i úmyslně zatajených skutečností,“ tvrdí mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová s tím, že Seve.en jakákoli nařčení odmítá a proti České televizi podniká právní kroky. Žádný dluh na rezervách na sanaci a rekultivaci, jak naznačují ekologové, podle firmy ve skutečnosti neexistuje.

V souladu s horním zákonem totiž firma tvoří rezervu na vázaných účtech a Sáričková Benešová připomíná, že zákon ukládá převést peníze z analytických účtů na vázané nejpozději do roku 2030. „Jedná se o prostředky samotné těžební společnosti, které povinně tvoří jako rezervu pro budoucí rekultivace,“ dodává mluvčí s tím, že to každoročně kontroluje báňská správa. A že rezervy z analytického účtu těžaři postupně čerpají na průběžné rekultivace.

Lidé sem jezdili na uhelné safari. Dnes se měsíční krajina mění v oblast jezer

Na lomu ČSA jsou podle nich už nyní zrekultivovány více než dvě třetiny území a těžaři ujišťují, že z vlastních prostředků dokončí i zbytek. V projektu Green Mine si žádají až na následnou revitalizaci a resocializaci lomu, která už nepatří mezi povinnosti těžařů. Revitalizaci lze přitom rozjet ještě v období, kdy na jiných částech lomu pojedou sanace a rekultivace, a to v částech lomu, nezasažených těžbou.

Lom dnes živí asi tisíc lidí. Revitalizace a resocializace má zajistit, aby tu i po konci těžby zůstala práce. „Realizací projektu lze v území vytvořit stovky pracovních míst,“ říká Sáričková Benešová. Lom ČSA chtějí přeměnit v moderní park k výrobě energie z obnovitelných zdrojů. „Chybět nebudou fotovoltaické a větrné parky na výsypkách ani plovoucí fotovoltaika,“ popsal Petr Lenc, generální ředitel Sev.en Energy, s tím, že sází hlavně na vodík.

Kraj chce udržet práci

Údajný dluh na rekultivaci si s podanou žádostí do FST na revitalizaci lomu nijak nespojují na krajském úřadu. „Mají čas do roku 2030 na to, aby splatili částku vypočítanou z množství uhlí, které vytěžili. Což splatí,“ věří hejtman Jan Schiller (ANO). Za FST je na kraji jako radní zodpovědná Iva Dvořáková (ODS). Podle té je důležité, aby v regionu zůstal velký zaměstnavatel. Co můžou jejich odchody udělat, pro to jsou negativní případy ze zahraničí.

Energetická krize sílí. Německo vyhlásí kvůli plynu stav výstrahy, tvrdí Reuters

Dvořáková připomíná, že čistotu záměrů firem, jak naloží s penězi z FST, prověřují česká ministerstva i Evropská komise. „My to jen na Regionální stálé konferenci doporučili,“ rekapituluje Dvořáková a zdůrazňuje, že na strategickém projektu pro kraj Green Mine Sev.en slibuje spoluúčast. Navíc nejspíš stejně nedostane celých požadovaných 1,2 miliardy, ale možná mnohem méně, pokud projekt projde.

Jen náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) je naštvaný, že si mají na „zelené“ peníze z Evropy přijít současní velcí znečišťovatelé, a ne malí a střední podnikatelé. „Myslím si, že původní vize Evropské komise vypadala jinak. Naplnili jsme ji tím nejsmutnějším způsobem,“ konstatuje Řehák. Další krajští radní ale ujišťují, že na evropské peníze z FST si později sáhnou i menší firmy z regionu i kreativní průmysl.