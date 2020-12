O pozemky v litvínovské průmyslové zóně má zájem nový investor. Pokud odkup schválí zastupitelstvo, začne tu působit česká firma Ost-West Anlagenmontage. S pozemky se původně počítalo i pro technické služby, které už řadu let usilují o vlastní areál. Zatím jsou v podnájmu. Rada ale prodej doporučila, technické služby podle odboru potřebují vhodnější umístění.

Firma Ost-West Anlagenmontage plánuje pozemky využít pro výstavbu firemního zázemí s výrobou v oboru zámečnictví, nástrojařství, montáž, svařování kovů a další průmyslová odvětví. „Firma požádala město o odkup několika parcel o rozloze zhruba 20 tisíc metrů čtverečních,“ vypočítává Jitka Pavlíková z litvínovské radnice.

Kupní cena za jeden metr čtvereční se stanovila na šedesát korun. Smlouva mezi městem a investorem má řadu „pojistek“ pod hrozbou sankcí. „Kupující má mimo jiné povinnost vytvořit alespoň pět pracovních míst do šesti let od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní,“ doplňuje Pavlíková. Zahájit stavbu musí nejpozději do dvou let. Doporučení rady ještě musí projednat zastupitelstvo, které o tom rozhodne ve čtvrtek 10. prosince.



Proti záměru prodeje pozemků v průmyslové zóně dostal městský úřad jednu námitku. S pozemky se totiž v minulosti počítalo pro vybudování vlastního areálu technických služeb. Ty zatím sídlí v podnájmu u soukromé firmy. O vytvoření vlastního areálu pro technické služby jedná radnice už několik let, námitku proti prodeji odbor nakládání s majetkem ale zamítl.

Pozemky v průmyslové zóně nakonec vyhodnotil jako nevhodné a odmítl, že by tu město mělo stavět. „Lokalita je daleko od města, vznikaly by vícenáklady spojené s dojížděním. Nepohodlné je to i pro zaměstnance,“ komentuje stanovisko odboru jeho vedoucí Štěpánka Kolčavová. Do průmyslové zóny totiž momentálně ani nezajíždí městská hromadná doprava.

Místo hledá město dál

Přemístit technické služby do „svého“ chce však město i nadále. Ač zatím nejsou na hraně svých kapacit, nový prostor je nezbytný pro budoucí rozvoj. „Hledají se varianty. Víceméně vše závisí na nově vyhlášených dotačních titulech vlády a to, zda některý bude využitelný pro stavbu nového areálu,“ vysvětluje Kolčavová. Bez dotační výpomoci by město shánělo finance obtížně, nároky jsou vysoké.

„Odhady na stavbu areálu se pohybují kolem sta milionů korun,“ vypočítává. Zázemí technických služeb totiž bude muset mít řadu speciálních ploch, ať už kvůli zimní soli nebo průsakům olejů, které náklady rapidně navyšují. „Normy jsou velmi přísné a nakládání s odpady je ten nejpalčivější problém, se kterým se musí u plánování počítat,“ dodává vedoucí odboru.