Soud po celodenním dokazování nepopřel, že k jednání došlo. Ostatně nepopíral to ani obviněný. S tím, že by například vakcína Pfizeru měla pozabíjet tisíce lidí, jak tvrdil Netík v jednom videu, se soud neztotožnil a odkázal i na zprávu Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zcela jinými závěry. Ale podle soudu výroky v tomto duchu přesto trestné nebyly. „Nebylo to způsobilé k vyvolání obavy z ohrožení života a zdraví,“ řekla Markéta Bitterová z okresního soudu v Litoměřicích.

Verdikt odůvodnila i tím, že Netík podobné výroky mířil na hodnotově stejně naladěné publikum. Na Facebooku ho mělo sledovat kolem pěti tisíc lidí. Desítky z nich ho také přišly fyzicky podpořit do Litoměřic. Soudkyně znaky trestného činu neviděla ani v Netíkových výrocích ospravedlňujících ruskou invazi. I když ani ty soud nekvitoval. Podle Bitterové ale videa nevyvolávala nenávist ani nebyla schopna ohrozit demokracii. „Je to prostě jeho názor na věc,“ zhodnotila soudkyně.

„Svůj hřbet tady neponížím“

Státní zástupce Filip Valjent chtěl pro obžalovaného dvouletou podmínku se zkušební dobou na 4 roky. V závěrečné řeči Netíkovi vytkl, že na Facebooku strašil v kontextu vakcinace proti koronaviru tisíci mrtvých. A že hovořil o vládě, která zabíjí své občany. „Velká část obyvatel je ochotna něčemu takovému uvěřit. U očkovaných to mohlo způsobit paniku a myslím si, že to bylo jeho cílem,“ dodal žalobce.

Dokazování ho utvrdilo i v tom, že Netík proputinovskými výroky obhajoval zločin proti míru. Státní zástupce se v tomto přesvědčení odvolal na běžně sdílené názory autorit i velké části veřejnosti v Česku. „Shodný názor zastává valná část celého světa,“ doplnil Valjent. A upozornil, že Netík ani pod vlivem stíhání nepřestal ve sdílení zavádějících informacích, jak je vidět na jeho Facebooku.

Soud ale nakonec vyhověl Netíkovu obhájci Jindřichu Rajchlovi, který v závěrečné řeči navrhl zproštění. Jeho klient má podle něj postoje opřené o určitou skupinu expertů. Rajchlovi i proto vadí označení Netíka jako jednoho z dezinformátorů. „Nedošlo k ohrožení vůbec ničeho. Nikdo se nevylekal, neskočil z mostu. Navíc lidé, kteří ho sledují, mají totožný názor,“ dodal Rajchl.

Ohledně druhého skutku řekl, že muž nechtěl podněcovat nenávist. Neschvaloval prý zločin proti míru, jen hodnotil mezinárodní konflikt.

Samotný Netík těsně před verdiktem uvedl, že nikdy nemínil šířit strach mezi lidmi. „Můj zájem byl informovat lidi, varovat je. Chtěl jsem, aby zkoumali a prověřili si, jestli je to či ono opravdu pravda,“ řekl Netík. Za obsahem výroků ohledně očkování a války na Ukrajině si stojí. „Svůj hřbet tady neponížím,“ uvedl.

V jednom z videí spílal novináři

Jakub Netík dotyčná videa v průběhu zimy a jara 2022 vysílal živě na Facebooku. Natáčel je na Litoměřicku, ale i ve Valašském Meziříčí či v Praze. A to na ulici, v domě, případně během jízdy autem. „Vláda vědomě zabíjí lidi vakcínami,“ tvrdil v jednom ze streamů.

V dalším se už zaměřoval na invazi na Ukrajinu. „Škoda, že se Putin zastavil u hranic,“ uvedl Netík. Nebo: „Ruští vojáci osvobozují Ukrajinu od fašistů.“

V jiném z videí se vyhranil i proti novináři Aktuálně.cz Lukáši Valáškovi. Ten o něm psal v souvislosti s obchodníky se strachem, kteří většinou mají finanční problémy, šíří dezinformace a vybírají za to dary. V Česku je takových lidí podle publicisty asi desítka.

Soud video přehrál. „Koluje o mně článek, myslím, že na Aktuálně. Jak prodávám ivermektin, navádím lidi, aby se neočkovali. Jsou dva druhy sviní. Jednu poznáte, smrdí, druhá je převlečená v rouše beránčí. To je Valášek. On vám volá, přátelsky, neřekne, že udělá článek. A pak vás pohnojí,“ hovořil ve videu Netík.

Zmínil i to, že novinářův profil vezme a rozešle, aby ho jeho příznivci vyhledali. „Aby mu mohli pogratulovat, jaký je borec… Babiš, Soros, to je neskutečný. Čaputka a tohlecto. Doufám, že tahlecta hovada pověsí,“ uvedl Netík.

Obžalovaný muž soud upozornil, že si uvědomil, že své výroky přehnal, a posléze video smazal. „Do pěti minut to bylo pryč. Udělal jsem revizi a natočil ho mírnější. Ale za tím obsahem si stojím a budu stát,“ řekl Netík. Podle jeho obhájce měl záznam dosah jen na pár desítek lidí. „Ale Valášek ho zaznamenal a šířil dál, tím ho viděly statisíce lidí,“ dodal advokát s tím, že to bylo proti Netíkově vůli.

Státní zástupce Filip Valjent podal na místě odvolání. Případ tak bude pokračovat u krajského soudu v Ústí nad Labem.