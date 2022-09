Na počátku byl rozchod s bývalým manželem a pozemek, který by byl hřích nevyužít. Litoměřicko a Lounsko je proslavené zemědělstvím, ale na klasické obhospodařování pozemků si Simona Görtlerová před dvaceti lety netroufala. Navíc měla síť prodejen květin, proto se je rozhodla zásobovat svou květinovou produkcí. Mělo to však háček. „V té době všichni chtěli zahraniční gerbery, a my jsme tady na čediči. To znamená sucho,“ vysvětluje Görtlerová, proč se rozhodla pro středomořské levandule, kterým slabá zálivka nevadí a teplo milují.