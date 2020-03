Pohotovostní služby pro děti a dospělé v Ústeckém kraji jsou nadále v provozu v sobotu i neděli a večer v pracovních dnech podle běžných ordinačních hodin. Do odvolání je zavřená pohotovost v Lounech. U otevřených pracovišť musejí lidé počítat s regulací vstupu kvůli pandemii koronaviru. U vchodů do nemocnic jsou služby zjišťující teplotu a stav příchozích, kteří musejí mít roušky. Někteří zdravotníci doporučují na pohotovost nejprve zatelefonovat a své potíže na dálku konzultovat, aby se zabránilo shlukování osob.

„Lidí přišlo od rána dost, jezdí k nám i z Loun,“ sdělila Deníku zdravotnice ze žatecké pohotovosti, která má o víkendu otevřeno od 9 do 18 hodin.

Lounský provozovatel lékařské pohotovostní služby pro děti i dospělé a zubní pohotovosti své ordinace dočasně uzavřel kvůli nedostatku ochranných pracovních pomůcek. V případě potřeby akutního ošetření mají obyvatelé Lounska využít nemocnici v Mostě, Slaném nebo v Žatci.

„Pokud se podaří ochranné pomůcky zajistit bude provoz ordinací opět obnoven,“ informovala lounská radnice.

Deník v sobotu 21. března dopoledne obvolal většinu pohotovostí v kraji a každá potvrdila, že je otevřená. Personál upozornil, že pacienti musejí v souvislosti s pandemií koronaviru dodržovat všechna známá preventivní opatření včetně zakrytí úst a nosu. Musejí také strpět kontroly u nemocnic, kde zvláštní zdravotnická služba měří tělesnou teplotu, zjišťuje důvod příchodu a pacienty třídí. „Úplně nejlepší je zavolat a přijít až po telefonické domluvě,“ sdělila zdravotnice z teplické pohotovosti.

Pohotovosti v jednotlivých městech mají různou provozní dobu. Přehled ordinací s telefonními kontakty najdete zde.

Krajský úřad v Ústí nad Labem v pátek 20. března vyzval lékaře, aby kvůli nedostatku ochranných pomůcek bez náhrady nezavírali ordinace a neodkazovali své pacienty na nemocnice. „Prosím, pomáhejte a buďte vašim pacientům v terénu k dispozici. Je to otázka vaší osobní volby, jak se k pacientům a nouzovému stavu postavíte,“ stojí v krajské výzvě zveřejněné na webu hejtmanství.

Úřad zároveň přiznal, že respirátory FFP3 používají pouze ti, co přicházejí do kontaktu přímo s infikovaným pacientem, a že ochranných pomůcek je stále nedostatek. „Kdepak je ale Hippokratova přísaha?! Vraťte se do ordinací a pomáhejte společně se postavit proti koronaviru,“ napsal tým krajského odboru zdravotnictví. Dodal, že situace v době nouzového stavu není jednoduchá pro nikoho.