Kreativní vouchery pro malé a střední firmy jsou tady

Malé a střední podniky se mohou těšit na dotační podporu ve formě tzv. kreativních voucherů. Co to znamená a na co se dají použít? Vouchery lze využít na širokou škálu oblastí - na tvorbu videa, mobilní aplikaci, interiérový, průmyslový či módní design, PR, online marketing a mnoho dalších aktivit.

Malým a středním firmám se věnuje Kulturní a kreativní odvětví ICÚK. | Foto: Archiv ÚK