Cyklostezku místo železnice nechceme. S tímto jasným vzkazem se obrátili čtyři starostové z Ústecka a Teplicka na ministra dopravy. Reagují tak na zastavení plánované investice do obnovení provozu na Kozí dráze mezi Děčínem a Telnicí na Ústecku. Podle plánů z počátku letošního roku měly první vlaky vyjet na začátku prázdnin. Už nyní je zřejmé, že se tento termín nepodaří naplnit.

Čtveřice starostů menších obcí ležících na Kozí dráze se ozvala po jednání o budoucnosti této trati, ke kterému podle svých slov nebyli přizvaní. „Výsledkem je dohoda Správy železnic s Děčínem o vybudování cyklostezky v jeho katastru. Ústecký kraj zájem o realizaci cyklostezky v tělese trati Děčín – Oldřichov u Duchcova nemá. Další dotčené obce na jednání pozvány nebyly. Veřejně společně prohlašujeme, že s alternativou spolufinancování a provozování cyklostezky v tělese Kozí dráhy zásadně nesouhlasíme,“ stojí v otevřeném dopise, pod kterým jsou podepsaní starostové Telnice a Velkého Chvojna na Ústecku a Proboštova a Novosedlic na Teplicku. Dohromady leží podél Kozí dráhy na Děčínsku, Ústecku a Teplicku dvanáct měst a obcí.

Obnova za "majlant"

Správa železnic na začátku roku nabídla, že trať alespoň mezi Děčínem a Telnicí zprovozní a pustila se do první údržby. Podle prvotních odhadů mělo být potřeba jen na tento úsek do začátku padesát milionů korun. Tuto investici ale neschválila centrální komise ministerstva dopravy. Starostové podepsaní pod dopisem si přitom myslí, že odložené rozhodnutí o osudu Kozí dráhy znamená riziko znehodnocení už investovaných financí.

Podle děčínského primátora Jiřího Anděla (ANO) ale neříkají starostové o cyklostezce pravdu. „Děčín preferuje využití drážního tělesa na cyklostezku. Nikdy ale neusiloval o to, aby byla pouze na území města. Smysl má pouze jako náhrada železničního provozu na trati nejméně z Děčína do Telnice, a nejlépe až do Oldřichova u Duchcova,“ uvedl Anděl.

Právě děčínské zastupitelstvo na svém jednání přijalo usnesení podporující přeměnu trati na cyklostezku. Krátce poté centrální komise ministerstva dopravy potřebnou investici zamítla. „Vede nás k tomu kromě obrovských nákladů na zprovoznění trati i přesvědčení, že cyklostezku by využívalo celoročně mnohem více lidí, i pěších a bruslařů, než turistický vláček,“ dodal Anděl.

Podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci) je nyní míč na straně Správy železnic. Ta má podle Řeháka zjistit u Státního fondu dopravní infrastruktury, zda by byl ochoten a schopen financovat výstavbu případné cyklostezky v tělese dráhy. Krajská rada by se tak měla znovu zabývat provozem na Kozí dráze na svém jednání 2. června. „Pokud by tomu tak nebylo, tak by kraj naplnil již dřívější usnesení rady a objednal dopravu. Pokud by se objevily nové skutečnosti, budeme ještě jednat, především s obcemi,“ řekl Řehák s tím, že kraj tak posunul své rozhodnutí o dva týdny.

Už nyní je ale zřejmé, že podle původního plánu výletní motoráky na trať mezi Děčínem a Telnicí nevyjedou. „Smutně říkám, že motoráky nevyjedou v prázdninovém režimu. Právě prázdniny měly být indikátorem zájmu o železnici. Stále se ještě upínáme k podzimnímu výročí trati,“ dodal Řehák. Právě před 150 lety projel na Kozí dráze první vlak a kraj chtěl toto výročí připomenout slavnostní jízdou.