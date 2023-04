V areálu Kamencového jezera v Chomutově pokračuje investice za sto milionů korun. Dokončená bude do začátku letních prázdnin.

Práce na vstupech do areálu Kamencového jezera pokračují. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

S příchodem máje se pokaždé otevírá areál Kamencového jezera v Chomutově. Stejně tak tomu bude i letos, přestože je z hlavního vstupu z Přemyslovy ulice a také z ulice Tomáše ze Štítného stále ještě staveniště. Procházejí totiž rozsáhlou rekonstrukcí, díky níž vznikne mimo jiné i nová pěší zóna s názvem Kamencové náměstí.

Podle města a provozovatele by měly stavební práce provoz částečně omezit jen v květnu, proto se rozhodli, že se zavedený termín nebude měnit.

„Není důvod začátek letní sezony posouvat,“ uvedla Věra Fryčová, ředitelka Zooparku Chomutov, k němuž patří i Kamencové jezero. „Lidé už jsou na koupání a procházky kolem jezera natěšení a uzavírek si užili dost za covidu,“ doplnila. Už za dva týdny tak bude možné koupit si permanentní vstupenku nebo si objednat převlékací kabinku a vyrazit k vodě, i když třeba jen kvůli slunění.

Květnová omezení se budou týkat především hlavního vstupu z Přemyslovy ulice, kde se dále budou pohybovat stavební stroje. Návštěvníci se ale dovnitř dostanou vrátnicí z ulice Tomáše ze Štítného a také směrem od Otvic, kde je písčitá pláž. „Další menší omezení bude spočívat v tom, že nebude možné vstupovat na nově založené trávníky uvnitř areálu. Budou opáskované,“ zmínila ředitelka.

Z hlavního vchodu na Kamencové jezero zbylo po sezoně v roce 2022 jen torzo.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

Rekonstrukce vychází z architektonické studie. Hlavní vstup do areálu včetně prostoru po zbouraném hotelu se díky ní promění v zelenou pěší zónu s náměstím, obnovená bude také městská pláž. Jeho součástí bude parkoviště, které nově pojme až 150 aut a bude mít ekologický povrch. Tvořený bude namísto asfaltem štěrkovým trávníkem. Zelené budou i střechy nové pokladny a uzamykatelných kójí pro kola. Vzduch bude osvěžovaný vodou z fontány tvarem připomínající Kamencové jezero. Původní alej červených dubů nahradí nová výsadba stromů a nová bude květnatá louka.

Nový vjezd z Mostecké ulice má zase návštěvníkům usnadnit cestu do kempu a rozšířit možnosti parkování.

Podle vedení města jsou práce zhruba z 90 procent dokončené, ačkoli se to tak na první pohled možná nejeví. „Parkoviště v Přemyslově ulici je kompletně hotové, rozpracovaná je fontána stavěná na míru, kolem se pokládá dlažba a osazené byly také nové atypické lampy veřejného osvětlení,“ přiblížil náměstek primátora pro investice a rozvoj David Dinda (Nový Sever). „Celý veřejný prostor se do 1. května výrazně přiblíží tomu, jak má definitivně vypadat,“ ubezpečil. V hlavní sezoně, která začíná s letními prázdninami, už by měl být areál plně přístupný a kompletně upravený.

V příštích týdnech mohou návštěvníkům nejvíc scházet místa k parkování. Přestože je parkoviště před hlavním vstupem dokončené, zatím není možné ho otevřít, přestože by to lidé ocenili. Využívané je totiž i návštěvníky zooparku, kteří přijíždějí ke vstupu u restaurace Tajga. Parkovací plochy jsou stále součástí staveniště, navíc potřebují čas, aby na nich vyrostla tráva. Auta je ale možné nechávat například na velkých parkovištích areálu na Zadních Vinohradech.

Do Kamencového jezera se sice masivně investuje, na ceně vstupného se to ovšem letos neprojeví. „Hodně se tam investuje, takže by asi dávalo smysl, abychom hledali další zdroje příjmu. Letošní start sezony ale bude obsahovat ‚mouchy‘, které vyvolaly tyto investiční akce, a dokud nebudou vychytané, ceny měnit nechceme,” uvedl náměstek Dinda.

Náklady na přestavby obou vstupů dosahují částky zhruba 100 milionů korun, značnou část ale pokryjí evropské dotace. „Pro Kamencové jezero i turismus v Chomutově jsou to zásadní investice. Možná drobně ovlivní úvod letošní sezony, ale všechny budoucí zásadně změní. A to v dobrém,“ uzavřel náměstek.

Kamencové jezero

je celosvětový unikát a rekreační areál nacházející se v Chomutově. Každé léto láká návštěvníky nejen z nedalekého okolí, ale také z celé České republiky a ze všech koutů Evropy. Kromě přírodního koupaliště s upravenými plážemi, kterému dominuje nové plovoucí molo, nabízí svým návštěvníkům řadu možností, jak trávit svůj volný čas.

Zdroj: kamencovejezero.cz