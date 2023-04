Na silnici z Mostu do Bíliny se v pátek v podvečer 14. dubna srazilo několik aut. Na místě zasahovaly záchranné složky. Přistával tam vrtulník.

Nehoda u Bíliny, 14. dubna 2023 | Foto: HZS Ústeckého kraje

Podle informací, které na twitteru zveřejnili hasiči, se do hromadné nehody ve směru od Mostu na Bílinu dostala tři auta. „Ze dvou vozidel jsme vyprostili zaklíněné osoby a předali je do péče záchranné služby. Jednoho zraněného transportoval do nemocnice vrtulník,“ uvedli hasiči. Letecký transport osoby s vážným zraněním potvrdil Deníku mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Vrtulník zraněnou osoby dopravil do ústeckého traumacentra.