Romana Kášová (44 let)

studovala agropodnikání na Střední zemědělské škole v Kadani a dnes pracuje jako příslušnice justiční stráže Vězeňské služby. Pochází z Chomutova, od roku 2003 žije v Zaječicích.

Hrnky, džbánky na pivo, mísy nebo pekáče. Každý kousek je originální, protože je Romana Kášová tvoří volně z ruky na hrnčířském kruhu. Hrnčířinu má jako koníček posledních sedm let. Jak říká, nejlépe si tak odpočine od práce justiční stráže ve vězeňské službě.

Keramiku Romana vypaluje ve svém domácím ateliéru v Zaječicích, vísce, která patří k Vrskmani na Chomutovsku. Nevyužívá průmyslovou pec s robustní ocelovou konstrukcí, ale pec, kterou s manželem vystavěli sami z žáruvzdorných šamotových cihel. Vytápí se dřevem. „Vlastně už je to druhá pec, ta první ale byla malinká, vešlo se do ní tak dvacet třicet hrnečků. Nová má objem 200 až 300 litrů,“ přiblížila.

Zvláštní je i materiál, který občas používá. Tvoří totiž mimo jiné z jílu sesbíraného ve Vrskmani, takže je výsledná keramika v každém směru místní a originální. „Došli jsme k tomu náhodou. Když se ve Vrskmani před dvěma třemi lety stavěla cyklostezka a odkryla se svrchní vrstva půdy, ukázal se pod ní jíl. Je to dobrý materiál. Nakopali jsme si ho manželem dva kbelíky, smíchali s dalším přísadami a vyrobili z něj hrnky a další keramiku,“ doplnila hrnčířka.

Ručně vytvořenou keramiku má ve vlastní kredenci, protože si vykroužila například štědrovečerní set. Zásobuje jí také zájemce v okolí. „Říkají, že z takového hrnku chutná káva jinak a je více napěněná. Pekáče zase mají větší tepelnou izolaci než skleněné a kovové, také se s nimi ale musí jinak zacházet,“ doplnila.

Její tvorba ale zaujala i za hranicemi chomutovského okresu. Do Třebíče z její dílny putovaly jezdecké poháry a už třetím rokem tvoří „zlaté džbánky“ pro muzeum v Teplicích. Slouží jako ocenění pro laureáty, kteří se zasloužili o kulturní rozkvět.

Hrnčířinu se přitom Romana učila sama od podstaty poté, co ji tato práce tak trochu uhranula. „Většinu života jsem o něco takového nejevila zájem. Změnilo se to na jednom Císařském dni v Kadani, kde jsem se zastavila u hrnčířky. Něco se stalo. Zalíbilo se mi to a najednou jsem to chtěla také umět,“ zavzpomínala.

Řemeslo se učila podle návodů na internetu a z videí. Dostala se tak daleko, že dnes učí jiné, například vede keramický kroužek při Základní škole ve Strupčicích. „Hrnčířina mi přináší uvolnění, radost a je to i trochu útěk od starostí v zaměstnání,“ řekla.

Velkou oporu má Romana v manželovi, který se do nového koníčku pustil s ní. Tvoří ale jiným stylem, odlévá keramiku z forem, takže má jeden hrnek jako druhý.