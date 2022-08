„Ahoj, mám problém. Došly mi prášky na vysoký tlak. Nevíš, kde by se daly sehnat? Recept mám,“ přichází jeden ze zasahujících hasičů ve středu 3. srpna před polednem do zdravotnického speciálu Golem, který pražská záchranka postavila ve Hřensku na nábřeží. Ten je jediný svého druhu na světě, pražská záchranná služba jej používá už 16 let. Zdravotníci ale musí v mobilním zařízení, které se využívá při podobných mimořádných událostech, řešit i mnohem závažnější případy. „Ošetřujeme široké spektrum zdravotních potíží, které mohou lidi pracující na zásahu potkat. U nás je mu poskytnuta základní přednemocniční zdravotní péče. Tím nejvážnějším zraněním byl pád hasiče ze skály, kdy jsme spolupracovali s kolegy z lezecké výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje,“ říká vedoucí odřadu pražské záchranné služby Ondřej Šedivka.