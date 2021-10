Energetici vzali vládní představitele na místo, kde je z jejich pohledu výhodné rozjet gigafaktory pro nový byznys elektromobility. Do bývalé prunéřovské „jedničky“. Ta loni ukončila provoz, do té doby ale byla součástí největšího elektrárenského komplexu v České republice. Ve čtvrtek 30. září tam zavítal premiér Andrej Babiš s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

„Máme studie a analýzy, které říkají, že se Evropa velmi významně vydala cestou elektromobility. Vznikne tam několik až několik desítek 'gigafactories',“ podotkl generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš. Ten vládní návštěvu doprovázel. „Myslíme si, že v České republice může vzniknout jedna až dvě. V úvahu připadá sedm až osm lokalit, které musí mít nějaké parametry jako je velikost pozemku, připojení elektřiny, vhodnost z hlediska územního plánu a z tohoto pohledu je lokalita Prunéřov jedna z nejvhodnějších,“ prohlásil.

O projekt továrny na baterie se zajímá koncern Volkswagen, není ale sám. „Jednání s ním vedeme skoro celý rok, vedle toho jednáme i s dalšími partnery převážně z Asie,“ podotkl generální ředitel ČEZ Beneš. „Finální rozhodnutí o tom, s kým to bude, bychom chtěli udělat do konce tohoto roku. Předběžně si myslíme, že by první fáze projektu mohla být hotová kolem roku 2025,“ doplnil.

Už v srpnu podepsal energetický gigant s ministerstvem průmyslu a obchodu memorandum, které se týká podpory plánovaného projektu továrny na baterie. Investice má v první fázi dosáhnout částky 52 miliard korun a přinést kolem 2300 pracovních míst. Vyráběné baterie by ročně mohly pokrýt potřebu pro až 800 tisíc osobních aut. Továrna na bateriové články pro elektrická vozidla je strategický projekt, který má urychlit přeměnu jak energetického, tak automobilového průmyslu v České republice.

Prunéřovskou „jedničku“ si prohlédl i premiér s vicepremiérem. „Vedení ČEZu nám ukázalo různé možnosti transformace této elektrárny, a to buď na gigafactory, nebo na paroplynovou elektrárnu,“ zkonstatoval Andrej Babiš.

Rozdáme „energošky“

Při návštěvě Prunéřova se nejvyšší představitelé vlády věnovali také dramaticky rostoucím cenám energie v rámci Evropy. „Problém je, že se emisní povolenky obchodují na burze, to znamená, že podléhají předmětu spekulativního kapitálu. To má přímý dopad na firmy v celé Evropě a samozřejmě se to promítá do cen energie pro domácnosti,“ uvedl Babiš.

Vláda tento problém řešila zastropováním emisních povolenek pro české teplárenství, další kompenzace připravuje ministr Havlíček. „Domácnosti, které jsou ohroženy takzvanou energetickou chudobou, což je řádově 800 tisíc domácností a tedy zhruba tři miliony obyvatel, budou podpořeny speciální dotací. Forma se dolaďuje, zatím se kloníme k francouzské cestě jakýchsi 'energošek', které by jim pomohly navýšené náklady kompenzovat,“ nastínil vicepremiér.

Novináři měli na tiskovém brífinku jen omezenou možnost klást dotazy. Padnout mohly pouze tři otázky vybraných médií. Investigativní novinářku, která chtěla vědět více ohledně premiérových firem, ochranka vytlačila.