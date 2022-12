Až tři tisíce pracovních míst přímo, další tisíce v návaznosti na projekt. Investice 59 miliard korun, roční produkce kolem 600 tisíc baterií pro elektromobily. To vše slibuje projekt gigafactory v Prunéřově, společnost ČEZ by moderní továrnu v areálu bývalé elektrárny ráda spustila co nejdříve. Přípravy pokračují, investor ale zatím chybí. Společnost ale s několika potenciálními partnery jedná a věří v úspěch. Projekt podporuje také Ústecký kraj, část peněz má přijít z evropských fondů.

„Momentálně probíhá výběr technologického partnera a také demolice odstavené elektrárny Prunéřov I za účelem umožnění co nejrychlejšího zahájení následné výstavby gigafactory,“ informoval mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

Volkswagen šel jinam

Ani poté, co si původně zamýšlený partner Volkswagen vybral jinou lokalitu pro stavbu své továrny na baterie, neustala příprava areálu bývalé elektrárny na Kadaňsku. Volkswagen si nakonec zvolil bývalé armádní letiště v Líních u Plzně kvůli velikosti plochy. Požadoval zhruba 200 hektarů, Prunéřov nabízí kolem 40 hektarů.

„Intenzivně pracujeme jak na projektu výroby lithia, tak na projektu gigafactory," nechal se v průběhu roku slyšet místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. Podle něj firma vede jednání s více než pěti výrobci baterií.

Těžbu lithia na Cínovci chce ČEZ zahájit už v roce 2026. Vzniknout má 1000 míst

Gigafactory se zamlouvá i vedení Kadaně. Věří, že by mohla pomoci udržet a přilákat vzdělané a kvalifikované zaměstnance. „Projekt vítáme. Přinesl by nová pracovní místa, i ta velmi kvalifikovaná, v továrně by se využívaly moderní technologie. Projekt by mohl dál rozvíjet region,“ uvedl starosta Kadaně Jan Losenický.

ČEZ dál projektu věří, patří mezi jeho priority. A kdy by se továrna mohla začít budovat? „Chtěli bychom začít co nejdříve. Záleží ale zejména na dohodě s ostatními investory,“ konstatoval Gazdík. Projekt v Prunéřově je přitom navázán na těžbu lithia, z kterého se baterie vyrábí. ČEZ by rád jeho těžbu na Cínovci, kde mohou být podle průzkumů až tři procenta světové známých zásob, spustil už v roce 2026, naplno by se pak měla rozjet v letech 2028 a 2029.

„Díky projektu gigafactory bude přímo vytvořeno až tři tisíce nových pracovních míst a předpokládá se, že další tisíce pracovních míst vzniknou v navazujících provozech,“ popsal plány ČEZu jeho mluvčí. „Hodnota celkové plánované investice činí až 59 miliard korun. Tato investice bude financována z převážné části kapitálem vlastníků projektu a bankovními úvěry, a předpokládá se využití finančních prostředků z Fondu spravedlivé transformace,“ pokračoval Gazdík.

Podpora vlády i kraje

Aktuálně se má zpracovávat studie proveditelnosti a pracuje se na dalších přípravných dokumentech, projekty by měly být dokončené v roce 2025. Projekt podporuje vláda i Ústecký kraj. „Vítáme plán ČEZu, podle kterého bude maximum u nás vyrobeného lithia zpracováno v plánované místní gigafactory, což zajistí, že kraj bude mít z lithia ten největší užitek,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

„Předpokládaná výrobní kapacita gigafactory činí 40 GWh, což odpovídá produkci baterií pro zhruba 600 tisíc elektromobilů ročně,“ dodal Gazdík.

Gigafactory se Prunéřovu vzdálila, možnost tu ale stále je

Lokalita elektrárny Prunéřov I je pro projekt gigafactory podle zástupců ČEZu vhodná, disponuje dostatečnou plochou, technickou i dopravní infrastrukturou. Plusem je využití již dříve průmyslového areálu. Plocha má být připravená pro další rozvoj v první polovině příštího roku.

A i kdyby nakonec projekt gigafactory nedopadl, změní se Prunéřov v budoucnu v jakousi laboratoř „zelené“ energetiky. V jejím areálu a blízkosti se totiž počítá s výstavbou několika fotovoltaických elektráren, v plánu jsou také další moderní projekty zaměřené na „zelenou“ energii. Úspěch projektu závisí mimo jiné na tom, zda se ČEZu podaří těžit lithium na nedalekém Cínovci. Podmínkou je také zajištění partnera z bateriového průmyslu, na tom by také mohl plán selhat. Protože má ale trh s bateriemi do roku 2030 růst v Evropě až desetinásobně, počítá se se zájmem investorů.