Do Ústeckého kraje zavítal velvyslanec Švýcarské konfederace v České republice Philippe Gérald Guex, aby zde zahájil putovní výstavu Mohou technologie zachránit svět? Na své cestě regionem navštívil také hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera. Společně jednali o aktuálních otázkách ve světě i České republice. Zaměřili se také na inovace v technologiích, zdroje čisté energie a postoj kraje k mladé generaci.

Hejtman Jan Schiller vítá švýcarského velvyslance Géralda Guexe (vpravo). | Foto: Ústecký kraj

Poprvé ve své funkci přivítal hejtman Jan Schiller na krajském úřadě švýcarského velvyslance Philippa Géralda Guexe. Během schůzky byl švýcarskému velvyslanci krátce představen Ústecký kraj a jeho postavení v rámci České republiky. Řeč přišla také na aktuální politickou situaci v České republice i zahraničí. Zásadním bodem jednání byla problematika ekologické krize a s ní související hledání nových technologií a zdrojů čisté energie. „Ústecký kraj by chtěl i po odklonu těžby uhlí zůstat energetickou zásobárnou Čech,“ zdůraznil hejtman Jan Schiller.

Švýcarský velvyslanec seznámil hejtmana s putovní výstavou Mohou technologie zachránit svět? (Can Tech Save the World?), která upozorňuje na skutečnost, že nové technologie mohou pomoci s řešením ekologické krize, s nimiž se v současnosti potýká celý svět. Předkládá několik zajímavých řešení problémů souvisejících se změnou klimatu, která vyvinuly české a švýcarské instituce spolu. Na území Ústeckého kraje probíhá od 1. března do 11. dubna 2023 v budově Centra přírodovědných a technických oborů UJEP. Další bannery se nacházejí v Inovačním centru Ústeckého kraje. S výstavou je také spojená soutěž pro základní a střední školy.

Velvyslanec Philippe Gérald Guex se také zajímal o situaci v Národním parku České Švýcarsko, který by rád navštívil, a zmínil, že v příštích pěti letech plánuje Švýcarská federace věnovat do evropských fondů finanční prostředky na podporu národních parků. Velmi pozitivně hodnotil postoj Ústeckého kraje k mladé generaci. Líbily se mu například projekty pro střední školy Poznej Ústecký kraj a Poznej EU či výchovně-vzdělávací pobyty pro žáky středních škol v regionu Českého Švýcarska.

