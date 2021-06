FOTO, VIDEO: Romové z různých koutů Ústeckého kraje se v sobotu 26. června odpoledne sjeli do Teplic. Romští aktivisté uspořádali v ulici U Hřiště v Teplicích nábožensky laděné pietní shromáždění za mrtvého člena komunity, který právě zde zemřel v sobotu 18. června po zákroku policie. Na místě se sešly stovky lidí. Zásah hlídky označili za brutální. Smuteční shromáždění bylo spojené s protestem proti policii.

Pietní shromáždění Romů a nepovolený pochod Teplicemi. | Video: Deník/ Petr Málek

„To si nechceme nechat líbit. Budeme to řešit,“ uvedl v rámci pietního setkání romský aktivista Josef Miker. Do amplionu během piety promluvilo více řečníků. Hovořili nejen k policejnímu zákroku, ale obecně také k tomu, co jim vadí na českém státu. Stovky lidí pak jednohlasně volali „Pojďte nás zabít“. K uctění památky do Teplic přijel také kněz, který v sobotním odpoledni vedl krátkou bohoslužbu za mrtvého. Krátce po 16. hodině se část lidí ze shromáždění vydala na pochod ulicemi k teplické policejní služebně u vlakového nádraží. Před budovou policie jim ale těžkooděnci přehradili cestu, k vyhrocení davu nedošlo.