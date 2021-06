Osm kilometrů podél Ohře, od lázní, rozkvetlým parkem, pak přichází „horká“ chvilka na táhlých schodech vedoucích k novogotickému zámku, kolem kláštereckého skvostu dál k Mariánskému údolí, kolem porcelánky a zpět. Kvůli koronaviru sice o měsíc později, ale přece se milovníci pohybu dočkali. První etapou v Klášterci nad Ohří odstartoval oblíbený běžecký a turistický seriál Ohřecká osmička.

„Konečně jsme si mohli společně zaběhat. Jsem moc rád, že se to povedlo, že jsme se po covidové pauze opět mohli vidět s dalšími běžci,“ byl v cíli osmikilometrové trati spokojený Leoš Fencl. „Běhal jsem Ohřeckou osmičku už loni, jsem amatérský nadšenec a moc se mi tento seriál líbí,“ doplnil s úsměvem na rtech. „Je to paráda. Už to bylo hodně dlouhé. Je vidět, že jsou všichni po pauze natěšení, sešlo se nás opravdu dost,“ přidal se také Jakub Novotný.

Chodci, běžci, s kočárky, se psy, celé rodiny. Na trať se vydaly téměř čtyři stovky lidí. „U zámku,“ zhodnotil Pavel Málek, jaká část klášterecké trasy se mu líbila nejvíce. „Zámecké schody byly těžké, dlouhé, ale potom kolem zámku to bylo nádherné,“ potvrdil také Milan Bouda. Další se s nimi téměř bez výjimky shodovali. „Kolem zámku to bylo krásné, tam to mám ráda. Líbí se mi, že se neběží jen v ulicích, ale i po cestičkách v nádherném parku a okolo nádherného zámku,“ potvrdila Nikola Formanová, nakonec druhá mezi ženami.

Také ji oslovila Ohřecká osmička už loni, z časových důvodů ale zvládla jen jednu etapu. „Letos jsem vyrazila hned na tu první. Času je pořád málo, uvidím, ale ráda bych ještě nějakou část stihla. Mám tyto přírodní běhy ráda, myšlenka běhů Dolním Poohřím se mi moc líbí,“ dodala.

„Nejvíce se mi líbil cíl,“ vtipkoval po doběhu Leoš Fencl. „Kolem zámku už jsem byl dost unavený. Tam to ještě šlo, to jsem ještě sílu měl, ale zpět, to už jsem vyhlížel jen ten cíl,“ smál se. „Ale příště půjdu zase,“ dodal rychle.

Na trati, která vedla od Lázní Evženie přes park, ve kterém roste 150 druhů stromů z celého světa, kolem novogotického zámku, od kterého běžci rychle postřehnou i protější salla terrenu, nakonec mezi muži zvítězil Jakub Stejskal, nejrychlejší ženou byla Gabriela Korbášová. Dorazili lidé z Chomutovska, Lounska, Mostecka, ale i z širšího okolí.

Zdatní sportovci, ale i ti, kteří mají natrénováno méně, se už těší na další etapy. „Jsme potěšení, jak obrovský zájem o první etapu byl. A věříme, že to vydrží,“ potvrdil ředitel pořádající Destinační agentury Dolní Poohří Lukáš Pichlík. Další etapa je v plánu v neděli 6. června, běžci a chodci se vydají na Podbořansko, konkrétně na Kryrsko a Vroutecko. „Připravené máme letos zcela nové trasy, až na trasu v Panenském Týnci – ta jediná bude stejná jako loni. Trasy zavedou sportovce a turisty na další málo objevená místa – vrchy Rubín a Úhošť, na tvrz Divice, okolo zámků Jimlín a Stekník, do Rašovic a k Panenskému Týnci,“ láká návštěvníky Pichlík.

Novinkou letošního ročníku je mobilní aplikace, která představuje všechny etapy Ohřecké osmičky. Sloužit může sportovcům, ale i turistům, trasy totiž ukazují přírodní krásy i památky Dolního Poohří. „Běžci i chodci tak podle aplikace na trasách mohou trénovat nebo se na ně opět vydat později, zkusit si je třeba znovu zaběhnout. Zároveň může aplikace sloužit úplně každému jako tipy na výlety, i když se nechce do seriálu zapojit a chce třeba do přírody vyrazit individuálně,“ dodal Pichlík. Celý seriál Ohřecká osmička vyvrcholí osmou etapou 12. září v Kadani.

Další etapy Ohřecké osmičky:

2. etapa Vroutecko-Kryrsko aneb Berte to s nadhledem! – 6. 6.

3. etapa Lounsko aneb Kolem rodinného stříbra – 20. 6.

4. etapa Podbořansko aneb Zabojuj! Kupec Sámo taky musel – 4. 7.

5. etapa Týnecko aneb Mysli pozitivně a neztratíš energii – 11. 7.

6. etapa Džbánsko aneb Pojďme ztropit letní scénu – 15. 8.

7. etapa Žatecko aneb Rokokovým srdcem chmelnic – 22. 8.

8. etapa Kadaňsko aneb Návrat do třetihor – 12. 9.