Nejdelší fronty byly s přehledem u stánků s belgickými specialitami, asijským jídlem a před burgrárnou, z níž si strávníci často odnášeli černý Miba burger. Ten je očividně „vlajkovou lodí“ stejnojmenné společnosti.

Pro tuto verzi burgeru proloženého hovězím masem, čedarem, slaninou, zkaramelizovanou cibulkou a barbeque omáčkou se rozhodl například Jan Vodička. „Zkusím ho, jsem přes slaninu a čedar, takže je to jasná volba,“ dodal Chomutovan s pohledem zálibně upřeným na nabídku.

Frontu s asijskými specialitami si trpělivě vystál Tobiáš Kuchař s rodiči. Protože má alergii na pšenici a řadu dalších potravin, asijská kuchyň je pro něj dobrou variantou a navíc si ji užívá. „Chutná mi z ní víceméně všechno, hlavně závitky a smažené věci,“ uvedl. „Nemůžu jíst syrovou zeleninu, ale vařenou a smaženou ano a oni ji většinou podávají nějak upravenou. Navíc moc dobře,“ ocenil. Odnášel si své oblíbené závitky.

Dlouhý had čekajících strávníků nemizel ani před belgickým stánkem, který nabízel široké hranolky, dvojitý hotdog plněný zeleninou nebo trhané vepřové v belgické omáčce. Poslední jmenované jídlo zvolil Jiří Mikulec z Jirkova. „Bylo to dobré, nevím, k čemu bych to přirovnal,“ zmínil. „Překvapilo mě, že mi do žemle dali spoustu zeleniny, myslel jsem, že to chystají pro nějakého vegetariána. Pak na to ale přišlo vepřové a omáčka. Bylo to perfektně šťavnaté, maso bylo asi předem naložené,“ chválil si výběr, který ho oproti jeho původnímu očekávání dobře nasytil.

Nedostatkem zájmu netrpěli ani v ostatních stáncích. Na prodej byly drobné koláčky, čokoláda, Kaznějovská zmrzlina, víno z Vinařství Němeček ve Stranné, koktejly a různé druhy kávy včetně té z chomutovské kavárny a pražírny Café Jacques. Ta na akci vyslala také ikonický červený doubledecker.

Lidé si v prostoru před autobusem a stánky vychutnávali sousta na lavicích a skládacích křeslech. Další se s jídlem přesunuli na trávu pod stromy nebo na mola na jezeře.

Jedním z produktů, které si návštěvníci mohli odnést domů, byl Baues Chilli Oil od pražského výrobce Lukáše Bauera. „Je to sečuánský chilli olej, který je na českém trhu unikátní záležitostí,“ předeslal. „Charakterizuje ho jemná pálivost a komplexní chuťový profil, takže je to dobrodružství a zábava v puse. Hodí se na spoustu věcí: na těstoviny, do asijských jídel, výborně ale funguje i s věcmi jako je kysané zelí, hodí se na chleba s lučinou, přírodní sýry a třeba i sladké věci jako je vanilková zmrzlina,“ zdůraznil.

Food festival nabídl i doprovodný program se skákacími atrakcemi pro děti a JF Miniramp Show, při níž ukázali, co umí, bikeři.

Gurmánská sobota byla předskokanem nedělního Festivalu sportu, který se v Chomutově 5. září odehraje už počtvrté. Dějištěm bude opět Kamencové jezero.