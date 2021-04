Recese, ztřeštěná zábava, ale také drsná akční podívaná. Snímky Lukáše Šimandla a Josefa Petráně baví desetitisíce fanoušků. Žatečtí filmaři nezahálí, chystají pro ně další překvapení. Naplánovaných mají hned několik projektů, které jsou zase plné humoru a akce. Sní také o druhém celovečerním počinu, tentokrát se svým „vymazleným borcem” Jožkou. Společně s Jaroslavem Wagnerem teď vzniká také soutěžní krátký film.

Žatečtí filmaři opět točí, tentokrát v ulicích města vzniká krátký snímek do celosvětové soutěže Nespresso talents. Jaroslav Wagner a Lukáš Šimandl (zleva) | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

„Kamera jede, můžeme.“ První klapka nového počinu filmařů z města chmele právě padla. Na Lukáši Šimandlovi, kameramanovi a režisérovi, je okamžitě vidět, že se do svého nového natáčení zase úplně ponořil. Vymýšlí, jak záběr udělat ještě lepší. „Pojďme ještě zkusit tu chůzi rychlejší, bude to vypadat líp,“ přemýšlí. Jeho objektiv právě snímá půvabnou blondýnu s telefonem u ucha, která kráčí rychlým krokem pod žateckými hradbami. Za okamžik do ní vrazí kolemjdoucí, vyrazí jí mobil z ruky a… Příběh, postavený na situaci, kdy se jedna z postav dokáže vracet časem, může začít.