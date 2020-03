V noci z 2. na 3. dubna se tak napříč celou republikou rozzáří od 18 hodin vybrané objekty - industriální i administrativní stavby, modrou barvou, která symbolizuje mezilidskou komunikaci. Na severu Čech budou modře nasvíceny děčínské sídlo ČEZ Distribuce, Elektrárna Tušimice a pokud to technické podmínky dovolí, tak i Elektrárna Ledvice.

Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti právě o poruchách autistického spektra. V předchozích letech krom nasvícení objektů modře, to bylo i formou různých besed a návštěv sdílených prostor, aby se lépe podpořilo vzájemné porozumění a bořili předsudky. Letos ovšem celá podpora bude jen o modrém světle, tedy barvě, která symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

Porucha autistického centra postihuje každé 40. narozené dítě, s některou z forem autismu žije v České republice 250 tisíc občanů. I jim patří 2. duben, neboť v tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně Light it up blue, u nás s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy