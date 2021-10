/FOTO,VIDEO/ I když svátek Všech svatých připadá na pondělí 1. listopadu, a Dušičky na úterý 2. listopadu, nemohou někteří kvůli pracovním povinnostem v tyto dny na hřbitov zavítat. Proto využívají volných dnů už tento týden, aby položili na hrob svíčku či květinu a krátce zavzpomínali na své zesnulé.

Přípravy na Dušičky, lidé začínají najíždět na hřbitovy | Video: Deník/Petr Málek

Aby mohla zapálit svíčku za svého zemřelého manžela, musela paní Jarmila nejprve vynést do kontejneru dvě plné igelitky listí. „Mít hrob pod stromem, to je za trest,“ lamentovala žena s košťátkem v ruce. Na hřbitov chodí za zesnulým manželem pravidelně každý měsíc. V říjnu tu je už podruhé. „Aby to měl Josef na dušičky čisté a nenadával,“ brala sváteční brigádu na hřbitově s nadhledem. Na hřbitovech je rušno, byli jsme se tam podívat. Více v reportáži dále v článku.