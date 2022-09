Mnozí návštěvníci ocenili, že se z Hošťálkova náměstí za radnicí stala poklidná část slavností, stánkaři tam na food festivalu nabízeli mnoho druhů jídla. Pouťové atrakce zabraly „jen“ Žižkovo náměstí a 5. května. „Je tady klid, pohodová hudba, dobré jídlo,“ pochvaloval si dění na Hošťálkově náměstí Tomáš Slavíček z Mostu. „Jezdíme na Dočesnou do Žatce pravidelně, pravdou je, že se slavnosti zklidnili celkově,“ přidala se jeho přítelkyně Pavla Třísková z Chomutova. Díky tomu, že na pódiu před radnicí nevystupovala žádná velká jména současné hudební scény, se lidé před ním tolik neshlukovali a rozprostřeli se po celém náměstí.

Kdo chtěl, pro toho byl připravený hudební festival v letním kině. Olga Lounová, Pokáč, Demo, Václav Neckář nebo Pražský výběr si své posluchače našli, takže i přes placený vstup se areál slušně zaplnil. Solidně zaplněné bylo během sobotního odpoledne také náměstí Prokopa Velikého, kde nabízela své produkty dvacítka menších pivovarů. Řada návštěvníků si nenechala ujít možnost vystoupit na tamní vyhlídkovou věž a na slavnosti se podívat z výšky čtyřiceti metrů.

V Žatci začala Dočesná. Je opět dvoudenní, nabídne 44 pivovarů

I na žatecké Dočesné se projevilo všeobecné zdražování, pivo i jídlo stály víc než v minulosti. Možná také kvůli tomu ubylo opilců, úrazů a výtržností, policisté a záchranáři měli klidné služby. „Pro nás to byla nejklidnější Dočesná, co pamatuji. Když opomenu tradiční výjezdy ke špatně zaparkovaným autům, několik málo ztracených dětí, které se rychle našly, nebo buzení dvou opilých mladíků, tak jsme neřešili vlastně nic,“ sdělil ředitel Městské policie v Žatci Miroslav Solar. „Ani k žádné rvačce jsme nebyli voláni,“ dodal.

Stejně tak pro záchranáře byly dva dny Dočesné klidnější než v minulosti, řešili necelé tři desítky drobnějších případů. „Převažovaly stržené puchýře a drobná zranění. Za dva dny posádky našich sanitních vozů ošetřily několik lidí, z nich do nemocnice převezly pouze dva,“ sdělila Zdenka Uďanová ze spolku Záchranáři Žatec. Prvním byl v pátek potlučený muž s tržnou ránou na čele, kterého sanitka převezla na žateckou chirurgii. Dalším byl v sobotu navečer chlapec s poraněným kolenem. I on byl po prvotním ošetření transportován na chirurgii. U ostatních nevyžadovalo ošetření převoz do nemocnice.