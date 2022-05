Před devíti lety šel jen doprovodit kamaráda, který daroval krev. V odběrovém centru právě probíhala propagační kampaň registru dárců kostní dřeně. Zaregistroval se. Dlouho se nic nedělo, skoro na to zapomněl. Loni v říjnu mu ale zavolali. „Vaše dřeň je potřeba,“ slyšel. Neváhal. Neznámému muži dal naději na život. „Měl jsem skvělý pocit, že to snad někomu pomůže,“ říká Josef Zajíc ze Žatce. „Nikdy nevíte, kdy to vy, vaši blízcí nebo známí budete potřebovat. Určitě se zaregistrujte,“ vybízí.

Bolí to?

Jsou dva způsoby odběru. Jeden pomocí separátoru, kdy si na odběrovém místě lehnete a zhruba čtyři hodiny vám z žíly berou krev, separátor odděluje potřebné buňky, zbytek vám vrátí. A druhý způsob je pod narkózou, zákrok trvá zhruba tři čtvrtě hodiny, kdy vám z pánevní kosti pomocí tenkých jehel vezmou přímo kostní dřeň. To jsem si vybral já, bylo mi to příjemnější. Zákrok samotný nebolel, to jste pod narkózou. Jediné nepříjemnosti, ale drobné, byly spojené s narkózou. Chvíli, ten jeden den, mi bylo trochu špatně, a pak jsem jen měl takovou tu klasickou bolest zad. Ale dalo se to rozhodně snést. Kostní dřeň se vám potom sama obnoví.

Takže to není nic strašného, dá se to vydržet.

Určitě. Žádné následky to nemá. Po té operaci samozřejmě drobná bolest je, je to do kosti. Od vpichů. A trochu záda. Ale není to nic strašného. A když si člověk uvědomí, co podstupuje příjemce, tak na to rychle zapomene. Za ten jeden den nepohody to opravdu stojí. Rozhodně.

Vaše kostní dřeň nakonec byla potřeba. Dal jste tedy někomu naději na záchranu jeho života. Jaký to byl pocit?

Určitě dobrý. Člověku tu něco dá. Uvědomíte si také, že to někdy můžete potřebovat sám nebo někdo z vašich blízkých a určitě by byl člověk rád, kdyby pro něj vhodná kostní dřeň byla. Když se to darování povede, když to proběhne tak, jak má, je člověk samozřejmě rád. Ten pocit je skvělý, fajn.

Šel byste do toho znovu?

Určitě.

Jak dlouho už jste v registru dárců kostní dřeně?

Už od roku 2013. Říkali mi tehdy, že šance, že bude moje dřeň potřeba, je jedna ku stu. A loni v říjnu mě kontaktovali, že jsem vhodný dárce.

Co vás tehdy přimělo se zaregistrovat?

Kamarád daroval krev, jel jsem do Mostu s ním. A v tom odběrovém centru byla propagační kampaň. Dal jsem se tam zapsat. Řekli jsme si tehdy, že to může někdy někomu pomoct, že to může být potřebné.

Dárce kostní dřeně Josef Zajíc ze Žatce se na slavnostním večeru, který byl poděkováním dárcům, setkal s biskupem Václavem Malým a hercem Ondřejem Vetchým.Zdroj: Český národní registr dárců dřeně

Víte, komu jste kostní dřeň daroval?

Nevím. Řeknou vám dvě informace. Pohlaví, v mém případě to byl muž, který na tom byl váhově přibližně stejně jako já. A druhou informaci, kterou mi řekli, že to byl pacient v zahraničí.

Vaši kostní dřeň tedy může dostat i někdo v zahraničí?

Ano. Registry kostní dřeně jsou ve světě propojeny, aby byla vyšší šance pacienty zachránit.

Chtěl byste člověka, kterému jste dal naději na záchranu života, poznat?

Ano. Určitě.

A je nějaká šance? Na letošním poděkování dárcům kostní dřeně se dvě ženy takto potkaly.

Ano, byl to případ, myslím, z roku 2015, když už si lékaři řekli, že nebezpečí je zažehnáno. Případy, kdy to příjemce dotáhne k tomu, že se dárce dozví, že zachránil život, jsou ojedinělé.

Zajímalo by vás to?

Určitě. Příjemce má také možnost napsat dopis dárci. Ale to se děje většinou až později, když už je jisté, že se léčba povedla. Tak uvidíme, jestli něco přijde.

Nedávno český registr pořádal slavnostní večer, kde poděkoval 52 loňským dárcům. Vy jste byl jedním z nich. Na slavnosti jste se potkal také s biskupem Václavem Malým nebo hercem Ondřejem Vetchým. Jak jste si to užil?

Bylo to zajímavé poděkování. Zase jsem si vzpomněl na mé darování v říjnu 2021. Bylo to v prostorách Obecního domu v Praze, krásné prostředí. Během večera se tam také setkala jedna dárkyně s příjemkyní z minulosti. Uzdravená příjemkyně nám tam všem poděkovala. To byl silný zážitek.

Kdybyste měl přesvědčit další dárce, proč by do darování kostní dřeně měli jít, co byste jim řekl?

Určitě proto, že nikdy nevědí, kdy to budou sami potřebovat. Nikdy nevědí, kdy to bude potřebovat jejich dítě nebo nějaký jejich blízký nebo známý člověk. Je to opravdu jen jeden den nepohodlí. Ale je to kvůli tomu, abyste někomu zachránili život, dali mu naději na život, to si myslím, že za to stojí.

Transplantace kostní dřeně

Každým rokem onemocní v naší zemi stovky lidí včetně malých dětí leukémií, zhoubnými nádory, těžkými útlumy krvetvorby nebo obranyschopnosti a dalšími vážnými nemocemi, které jsou léčitelné pouze transplantací kostní dřeně. Transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce jako jediná v těchto případech dává šanci na úplné uzdravení a návrat do plnohodnotného života. Zdroj: Český národní registr dárců dřeně