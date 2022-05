Větruše, Střekov, hospoda Budvarka, zoologická, hlavně ale divadlo. To jsou oblíbená místa Daniela Hůlky v Ústí nad Labem. „Na Ústí vzpomínám hrozně rád, byla to krásná doba,“ vypráví známý zpěvák, který ve městě na Labi před 29 lety odstartoval svou skvělou kariéru. Teď se tam vrací. Nejen jako vodník v Rusalce, kterou nově uvádí Severočeské divadlo opery a baletu, ale také koncertem muzikálových melodií na Střekově.

Daniela Hůlku můžete vidět a slyšet ve čtvrtek 26. května na hradě Střekov na koncertu s názvem Ze světa slavných muzikálů.

V rozhovoru pro Deník se rozpovídal o svých začátcích v Ústí, o milovaných místech, o Draculovi, koncertu na zaplněném Svatopetrském náměstí i o svých projektech.

Co se vám vybaví, když se řekne Ústí nad Labem?

Ústí je pro mě srdeční záležitost. V Severočeském divadle jsem tam dostal své první operní angažmá. Nastoupil jsem hned po škole. Ústí i tamní divadlo mám moc rád, opravdu srdeční záležitost.

Jak jste se do Ústí vlastně dostal? Vybralo si Ústí vás, tedy tehdejší ředitel divadla, nebo jste si ho vybral vy?

Pan ředitel si vybral mě. Zpíval jsem v Teplicích představení, byla to Polská krev, a pan Novák se tam přijel podívat a po představení mi nabídl angažmá.

FOTO: Ústecké divadlo nazkoušelo slavnou Rusalku. Vodníka hraje Daniel Hůlka

Jak vzpomínáte na město, na lidi, na život v Ústí? Na co nejraději?

Vzpomínám v podstatě na všechno. Byl jsem mladý, všechno bylo krásné. Vše jsem měl před sebou. Bylo to tehdy hrozně fajn. Do Ústí tehdy se mnou vlastně do činohry nastupoval celý ročník z DAMU, moji kamarádi, třeba Robert Jašków. A navíc se tehdy otevíralo nově zrekonstruované divadlo. Měli jsme hrozně mladý soubor, věkový průměr byl v některých představeních snad 30 let, což je dost neobvyklé. Moje první angažmá v Ústí bylo skvělé po všech stránkách. A také tam bylo a je skvělé publikum. Měli jsme pořád plné divadlo.

Daniel Hůlka na archivním snímkuZdroj: Deník/Libor PlíhalMěl jste ve městě nějaká oblíbená místa? Kam jste rád chodíval?

Spoustu. Miluji Větruši, miluji Střekov, zoologickou zahradu, tam jsme také často chodili.

A co oblíbené hospůdky?

Chodili jsme za divadlo do hospody Budvarka, ta už tam bohužel dnes není. Ale je tam Tyršovka, to je také dobrá hospoda. Na jídlo jsme jezdili do restaurace, myslím že se jmenovala Pod Lípou nebo U Lípy. Byl tam největší výběr jídel. Na tehdejší Ústí vzpomínám opravdu hrozně rád, byla to krásná doba.

Pak přišel Dracula. Uspěl jste v konkurzu. Co všechno se pro operního pěvce z Ústí přechodem do muzikálu, který se stal fenoménem, tehdy změnilo?

Úplně všechno. (směje se) Do té doby jsem byl sólistou na oblastní operní scéně, hostoval jsem v Národním divadle, byl to začátek kariéry, a najednou se mi totálně, radikálně vše změnilo. Jeden den jsem byl neznámý operní zpěvák z Ústí a druhý den mě znala půlka republiky. Bylo to velmi dramatické. Na jednu stranu strašně krásné, na druhou i docela těžké. Ze dne na den jsem ztratil anonymitu. Ale byla to nádherná doba.

Zdroj: Youtube

Muzikál Dracula - Daniel Hůlka - Nespravedlivý bůh Zdroj: YouTube.com/kotikova

Dracula znamená pro mnoho lidí Daniel Hůlka. Co ale znamená Dracula pro Daniela Hůlku?

Další srdeční záležitost. Když se člověk podílí na nějakém díle a je to světová premiéra, je to něco jiného, než když dělá roli, kterou před ním hrála řada lidí. Každý tam, od techniků po zpěváky, všichni do toho obtiskli svůj palec, bylo to první provedení. Náš vztah je velmi silný, jsme propojení. Já jsem Draculovo dítě a Dracula je zároveň mé dítě. Samozřejmě ten divadelní. (směje se) Je to má nejmilovanější muzikálová role.

Legendární Dracula se stále hraje. Kolik jste již absolvoval repríz? Jaké to pro vás je, hrát tak dlouho stejnou úlohu?

Hraje se v Hudebním divadle v Karlíně a když jsme naposledy sčítali představení, měl jsem za sebou 1 200 repríz. To je myslím docela neobvyklé. A jaké to je ho stále hrát? Je to úžasné, neobyčejné představení. Pořád tam nacházím nové a nové úžasné věci, nové významy, věci, které se dají zahrát jinak, a proto mě to baví stále víc. Nedávno jsem měl představení a zase jsem si to krásně užil. Hraji to už 26 let. Kolem mě se střídají partnerky, to už se vystřídalo několik generací, a já tam pořád jsem. (směje se)

Nedávno jste se do Ústí vrátil. V tamním divadle hrajete v Rusalce vodníka. Jaký to byl návrat?

Úžasný. Ústí mě přijalo opravdu s otevřenou náručí. Hrozně mi to udělalo radost. Strašně jsem si to užil. Vodník je krásná role, Rusalka je krásná opera. A také, já jsem se do toho divadla vrátil po 26 letech a v souboru jsou ještě i někteří kolegové z té doby. Bylo to nádherné přivítání.

Zdroj: Youtube

Daniel Hůlka - Vodníkova árie, Rusalka Zdroj: YouTube.com/Daniel Hůlka - Oficiální

Prošel jste si teď někdy město? Zavzpomínal na dobu, kdy jste tu působil?

Ústí a Ústečáci mě přijali skvěle. Na všechny zkoušky jsem jezdil vlakem, tu cestu vlakem miluji, hlavně její konec podél řeky, kolem Střekova, to bylo nádherné. Také jsem se před premiérou ptal, jestli ještě existuje divadelní ubytovna na Špitálském náměstí, kde jsem kdysi bydlel, když jsem měl v Ústí angažmá. A říkali mi, že ano. Tak jsem je požádal, jestli bych tam mohl po premiéře přespat. A náhodou, když jsem se šel před představením ubytovat, zjistil jsem, že jsem dostal úplně stejný pokoj, ve kterém jsem před 26 lety bydlel. Pěkně jsem si zavzpomínal. Když jsem chodil z nádraží pěšky do divadla, dělalo mi radost, když mě lidé v Ústí zastavovali a říkali mi, že jsou rádi, že jsem se vrátil zase zazpívat. Vyprávěli mi, že pamatují mého Kalinu a další role, které jsem hrál. Opravdu jsem z toho měl ohromnou radost. Teď se tam těším na každé představení.

Co vás zaujalo na současném Ústí?

Jak jsem mluvil o Větruši, tak v době, kdy jsem v Ústí byl, byla totálně zdevastovaná. Vypadala na spadnutí. A teď je krásná, zrekonstruovaná. To mi třeba udělalo obrovskou radost. Nastupoval jsem v Ústí před 29 lety a před 26 jsem odcházel. A mám pocit, že Ústí vzkvétá, vypadá lépe a zdravěji.

Málo se ví, že jste zpíval také před zaplněným Svatopetrským náměstím ve Vatikánu. Jak se to stalo?

Tehdy jsme s otcem Jakubem Berkou v Olomouci na Svatém kopečku rozjeli koncertem akci na záchranu katedrály. Tehdy byla ve špatném stavu, dělali jsme sbírky, koncerty, dělali jsme pro to tenkrát hodně. Vydalo se tehdy také CD na podporu, Vatikán si koupil asi 150 tisíc kusů, to byla další podpora. A na základě toho mě tehdejší Svatý otec Jan Pavel II., což byl neuvěřitelně dobrý člověk a nikdy si ho nepřestanu vážit, pozval k osobní audienci. A s tím byl spojený koncert na Svatopetrském náměstí. Nádherný zážitek.

V Ústí chystáte v příštích dnech také další projekt. Ve čtvrtek 26. května budete mít na hradě Střekov koncert s názvem Ze světa slavných muzikálů. Na co se mohou lidé těšit?

Na skvělé interprety. Zazpívají Marian Vojtko, Leona Machálková, Terezka Mátlová. Představí české i zahraniční muzikály, doprovázet je bude orchestr Severočeského divadla pod vedením pana dirigenta Formáčka. Střekov je krásné, malebné místo. Myslím si, že to bude moc pěkný koncert. Sám bych se na to šel podívat.

Tak zajděte…

Že bych odzpíval a šel se bavit? Možná to tak udělám. (směje se)

Blíží se nám opět prezidentské volby a vy jste v minulosti podpořil Miloše Zemana, s kterým jste se ale následně nerozešel úplně v dobrém, vrátil jste mu vyznamenání. Co nadcházející volby. Plánujete například někoho podpořit?

Nenapadá mě nikdo z naší politické scény, koho bych chtěl podpořit.

A na závěr. Co byste vzkázal "vašim" Ústečákům?

Že jim moc děkuji, jak mě přijali. Připadal jsem si, jako by to byl návrat ztraceného syna. A jak chodí, divadlo je na Rusalku vyprodané, lidé jsou nadšení. Za to jim děkuji.