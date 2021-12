Řidiči z Lounska, Chomutovska a Mostecka mohou pomalu otevírat lahev šampaňského. Mají důvod slavit. Už brzy má totiž konečně začít výstavba dalšího úseku dálnice D7 na Prahu. Po téměř rok trvající soutěži na firmu, která postaví čtyřapůlkilometrový obchvat Chlumčan na Lounsku, vybralo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) společnost Metrostav.

„Pokud nedojde k podání námitek od neúspěšných uchazečů, bude stavba zahájena v co nejkratší době,“ sdělil po ukončení soutěže generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „Koncem tohoto roku se budeme připravovat na hlavní stavební činnost, kterou zahájíme v roce 2022. Uvedení do provozu 4,5 km dlouhého úseku pak plánujeme o dva roky později,“ upřesnilo ve svém vyjádření ŘSD.

Stavba obchvatu Chlumčan měla přitom začít už vloni, nejprve ale byla kvůli velkému množství doplňujících dotazů firem posunuta uzávěrka soutěže, následně výběrové řízení na zhotovitele zdržel spor o reference firmy Metrostav Infrastructure. Teprve když nedávno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže reference potvrdil, mohl být v minulých dnech tendr dokončen.

Vítězem soutěže na stavbu obchvatu Chlumčan se nakonec stala právě společnost Metrostav Infrastructure, její nejvýhodnější nabídka byla ve výši 1,179 miliardy korun. Druhá nabídka v pořadí byla údajně o sto milionů vyšší.

V úseku je dokončen projekt základní vytyčovací sítě a veřejná zakázka na kácení zeleně. Všechna potřebná povolení už nabyla právní moci, zahájení výstavby už by tak nemělo nic bránit.

Na místě dojde k přestavbě dnešní dvouproudé silnice na čtyřpruh, jeho trasa se částečně posune. Původní silnice bude zachována jako obslužná komunikace druhé třídy. Nový 4,5 kilometru dlouhý úsek dálnice by měl také dvakrát zkřížit trať Louny – Zlonice.

Zdroj: Deník.„Už aby to bylo postavené. Celá silnice na Prahu. Je to hrozné, už vůbec nestačí provozu. Každý nový úsek je fajn,“ přivítal Milan Chlumský zprávu, že by se u Chlumčan už brzy mohlo začít stavět. „Mělo to už dávno být. Ale zaplaťbůh za to. Dostavba celé dálnice se pořád a už několikrát odkládala. Doufám, že už se nic nebude brzdit a silnice na Prahu bude brzy hotová,“ přidal se k němu Pavel Maláč.

Oba každodenně jezdí z Loun do hlavního města za prací. Trápí je obrovský provoz, přetížená komunikace, takřka nemožnost předjíždět na nedostavěných úsecích. Věří, stejně jako ostatní šoféři, že dostavba D7 nyní už bude pokračovat plynule. Souhlasí s nimi i odborníci, i podle nich komunikace už dávno kapacitně nedostačuje. „Nedokončené rychlostní silnice jsou obrovským problémem. Jsou přetížené, často tam dochází k tragickým nehodám. Zabránit tragédiím jednoznačně pomůže dostavba. Čtyři pruhy, mimoúrovňová křížení, směrové rozdělení, svodidla. Jedině to zabrání čelním střetům a fatálním následkům,“ upozorňuje už dlouhodobě šéf lounských dopravních policistů Jiří Král.

Na Lounsku aktuálně pokračují práce hned na několika úsecích dálnice do hlavního města. U Panenského Týnce se po nové silnici šoféři svezou ještě letos, pracovalo se na ní více než dva roky. „16. prosince má být zprovozněn 3,5 km dlouhý úsek u Panenského Týnce,“ informoval lounský starosta Pavel Janda.

Také na obchvatu Loun se usilovně buduje, tam se s pracemi začalo loni v září. „Na zkapacitnění šestikilometrového obchvatu Loun by měl být příští rok hotový nově budovaný pruh a práce se přesunou na původní dvoupruh. Úsek by měl být dokončen v roce 2023,“ zmínil Janda.

Podle plánů by celá dálnice na Prahu měla být hotová v roce 2027. Právě v tomto roce by měl být dokončen poslední úsek u Postoloprt, ten se má začít budovat v roce 2025.