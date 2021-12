Autobusové dopravce trápí více než kdy dříve nedostatek řidičů. Část z nich je totiž na nemocenské nebo kvůli covidu končí v karanténě, čekající cestující pak nemá kdo odvézt. To platí především pro Teplicko, kde linkovou dopravu od 1. prosince zajišťuje ČSAD Slaný.

Na Teplicku v uplynulých dnech nevyjelo až 90 spojů. Situace se ale postupně stabilizuje. „V pondělí nebyl zajištěn jeden večerní turnus a nevyjelo osm spojů na dvou linkách. Podle dřívějších vyjádření ČSAD Slaný by se měla situace stabilizovat,“ uvedl vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jindřich Franěk s tím, že v úterý by měli nastoupit další řidiči. Přehled nevypravených spojů každý den zveřejňuje krajský úřad na svých internetových stránkách.

Kdo skutečně přijde, je jasné až ráno

Žádný jiný autobusový nebo železniční dopravce by v současné době spoje vynechávat neměl. To se ale může kdykoliv změnit, pokud více řidičů nastoupí na nemocenskou nebo je hygienická stanice pošle kvůli covidu do karantény.

Právě pro autobusové dopravce je současná situace, kdy dispečeři mnohdy teprve ráno zjistí, kteří řidiči dorazí do práce, nejsložitější. S karanténami a nemocenskými se zatím dokázala vyrovnat Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK), i ona se ale musí vypořádat s nemocnými zaměstnanci. „Máme jednotky řidičů v karanténě. Jsou zodpovědní, a pokud jsou pozitivní, okamžitě to hlásí na dispečink, aby bylo možné zajistit náhradu,“ řekl ředitel DSÚK Milan Šlejtr s tím, že velká část řidiček a řidičů této společnosti je očkovaná.

Ústecký kraj dal ČSAD Slaný za zrušené spoje na Teplicku milionovou pokutu

Všechny spoje doposud vypravil i soukromý dopravce RegioJet, který na severu Čech provozuje autobusovou i vlakovou dopravu. „Zvládáme obsazovat všechny autobusové i železniční spoje, pro jejich zajištění máme dostatek personálu. A to i v předvánočním období, kdy dopravu posilujeme,“ řekl mluvčí firmy Aleš Ondrůj. Tento dopravce se ale potýkal s problémy během uplynulého víkendu, kdy kvůli srážce vlaku s člověkem u Mělníka musel odřeknout dva rychlíky mezi Ústím a Kolínem.

Problémy mají i dopravci v Libereckém kraji, kde v pondělí nevyjelo osm spojů na Českolipsku. Jednalo se převážně o ranní spoje, na zastávce zůstali například lidé mířící z Nového Boru do Liberce, do školy nebo zaměstnání se nedostali ani ti jezdící z Kamenického Šenova do České Lípy.