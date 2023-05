/FOTO/ Šestnáct výtvarníků z Chomutovska, Mostecka a Lounska ukazuje svá nejnovější díla ve Sklepení Osudu. Výstavu provází řada kulturních akcí s koncerty

Z vernisáže Chomutovského výtvarného salonu. | Foto: se svolením Miloše Žihly

Přes čtyřicet maleb, grafik, fotografií, kreseb a soch. Začal osmý ročník Chomutovského výtvarného salonu, který učí Chomutovany sbírat hodnotné umění místních umělců, a nabízí jejich dosud neviděná díla. Výstavu, pořádanou ve Sklepení Osudu v Revolučí ulici, provází šňůra dalších kulturních akcí.

Letošní salon začal zvlášťě úspěšně, protože si zájemci o umění na vernisáži zamluvili hned devět děl. „Je to rekord. Dokonce mě na vernisáži uprosil a hned si dílo také odvezl návštěvník z Moravy. Šlo o fotku Dana Černého,“ zmínil pořadatel Josef Šporgy. Jak zdůraznil, běžně si zájemci z probíhající výstavy umění odvážet nemohou, aby se po něm nezůstávaly prázdné háčky a podstavce. Fotografii šlo ale snadno nahradit, proto udělal výjimku.

„Hlavně se poprvé v historii pořádání salonu stalo, že jsme prodali sochu,“ s potěšením prozradil Šporgy. Jedná se o dílo i ve světě známé klášterecké umělkyně Jitky Kůsové Valevské. Jmenuje se Uvnitř a jedná se o lipovou sochu děvčátka v životní velikosti.

„Je to trochu personifikace - vzpomínka na dětství, kdy mě za to, že jsem zlobila, postavili do rohu,“ prozradila umělkyně. „Je to ten stav, kdy ani nevíte, proč tam jste. Trochu máte vztek, že jste se tam dostali a trochu vás uráží, že jste v takovém postavení. Vidím v tom hodně společného, podobně se v dnešní době může cítit celá společnost,“ dodala.

Tato socha má i své „dvojče“, sekvojové děvčátko s rozpaženýma rukama, na špičkách a s veselým výrazem. Jmenuje se Vně a ukazuje pocit štěstí.

Salonu přispělo svými díly šestnáct výtvarníků z Chomutovska, Mostecka a Lounska. Podmínkou bylo, že půjde o nejnovější artefakty, které nebyly pro nikoho na zakázku a nestárly na půdě. Jedná se o volnou tvorbu vytvořenou v posledním roce, sochaři měli na dokončení dva roky. Bylo to kvůli větší náročnosti.

Zúčastnili se tito umělci: David Jasný, Miloš Štáfek, Jana Timiopulu, Miroslav Javůrek, Sylva Prchlíková, Dan Černý, Jitka Kůsová Valevská, Miloš Žihla, Jiří Němec, Zdenka Tomášová, Veronika Roubínková, Ondra Fučík, Jan Nebeský, Mirka Beranová, Petra Anyakem a Josef Šporgy.

Výstava je přístupná každodenně od 15 do 19 hodin, a to zdarma. Potrvá do 9. června. Všechna díla jsou nabídnuta k prodeji. Každý pátek výstavu oživuje další kulturní akce, ať už jde o koncert, divadelní představení či autorské čtení.

Další program:



19. 5. ve 20 hodin Večery jinak - koncert Tomáš J. Holý + host (vstupné 200 Kč)

26. 5. ve 20 hod. koncert Tellemarkk

2. 6. ve 20 hod. Antonín Puchmajer D. S., divadelní představení Sklizeň

9. 6. ve 20 hod. dernisáž výstavy: Chomutovská literární kavárna, otevřená scéna autorského čtení