Nic většího jsem v životě neviděl, říká pilot zasahující v Českém Švýcarsku

Armádní Sokoly, policejní Belly, polský Black Hawk a stroje Mi-8. To jsou v těchto dnech obrovští pomocníci hasičů v hořícím Českém Švýcarsku. Nabrat do bambi vaku tisíce litrů vody, strmě vystoupat, rychle se ve velmi těsných podmínkách v okolí Hřenska přesunout co nejblíže nad některé z ohnisek ničivého požáru, přesně zasáhnout a zase dolů pro vodu. A znovu a znovu. Každý z vrtulníků zasahujících u požáru, který trápí český přírodní klenot už od neděle 24. července, denně provede desítky shozů. Najednou jich může v těžce přístupném terénu v okolí Hřenska zasahovat sedm, i podle zkušených pilotů je operace velmi náročná.

Při boji s požárem v Českém Švýcarsku pomáhají vrtulníky. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura