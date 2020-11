Konec spekulací! Tým Tatra Buggyra Racing konečně odkryl karty a v úterý 24. listopadu odtajnil složení posádek pro nadcházejí Rallye Dakar 2021. V Saúdské Arábii se v lednu představí dva kamiony a dvě buginy. Novými piloty jsou Tomáš Enge a Ignacio Casale z Chile, kteří doplní osvědčenou dvojici Josef Macháček a Martin Šoltys.

„Přestavení posádek jsme protahovali, protože jsme do poslední chvíle měli tolik neznámých, jak tým poskládáme,“ prozradil zakladatel roudnické Buggyry Martin Koloc, jehož stáj se chystá už na osmý start na Dakaru. „Máme v týmu zvučná jména jezdců, technologický posun na autech je patrný. Očekávání jsou velká,“ řekl Koloc.

Buggyře se podařilo ulovil velkou rybu. Chilan Casale je trojnásobným dakarským vítězem v kategorii čtyřkolek, teď bude v pouštních dunách krotit tatru. „Vždycky bylo mým snem zkusit si zazávodit s kamionem. Jsem šťastný, že mohu být součástí profesionálního týmu, který je dobře připravený na rallye,“ pochvaloval si Casale, který začínal na Dakaru v roce 2010 jako navigátor trucku svého otce. V roli Casaleho se představí jeho krajan Leon Alvaro, další dakarský vítěz v kategorii SxS.

Liberecký rodák Enge se stane 23. pilotem formule 1, který se zúčastní Dakaru. Vítěz závodu 24 hodin Le Mans usedne do buginy CanAm a na Dakaru zažije premiéru. „Účast na Dakaru se rovná dlouhodobému splnění snu. Neabsolvoval jsem jediný závod, zatím jsem ani netestoval v poušti. Ale mám za sebou skvělý silný tým, výborné kolegy a spolujezdkyni. Moc se těším a věřím, že zdárně dojedeme zdárně do cíle. To je největší cíl.“

Enge bude mít vedle sebe navigátorku Markétu Skácelovou. „Začali jsme spolu spolupracovat přede dvěma měsíci. Je mi jedno, jestli vedle mě sedí muž nebo žena, jde o to, aby byla navigace perfektní. Ženský hlas pro mě není novinka, závody rallye jezdím se sestrou,“ usmál se Enge.

Šoltys počtvrté v barvách Buggyry

Největší naděje vkládá Buggyra do Martina Šoltyse, kterého čeká čtvrtá účast na Dakaru v barvách roudnického týmu. Jeho Tatra Phoenix je osazená vůbec poprvé automatickou převodovkou, což znamená výhodu hlavně v dunách. „Už to byla nutnost, Dakar se za poslední roky hrozně zrychlil. Navíc díky automatu by nemělo hrozit zapadnutí v duně, které mě na peruánském Dakaru 2018 vyřadilo ze soutěže,“ vysvětlil Šoltys, vedle kterého usedne navigátor David Schovánek.

Tento týden čeká Buggyru finální testování. O víkendu pak vypraví veškerou techniku z přístavu do Saúdské Arábie. Dakar proběhne od 3. do 15. ledna.