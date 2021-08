Na kulturní akci se vybíralo dobrovolné vstupné. Na podporu osady putoval také zisk z prodeje občerstvení, fotografií od Laurencie Heláskové nebo obřího dortu o váze 46 kilogramů, který upekla kryrská cukrárna.

Dorazili lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. Mezi návštěvníky se objevila kupříkladu starostka sousedního Petrohradu Jitka Dondová, ale také hosté z Chodova na Karlovarsku. Strávit zde milý čas přijely také mostecké podnikatelky Petra Gulová a Jana Dlesková, s nimi také Ludmila Fröhlichová z Meziboří a Nataša Jahodová z Dolánek.

Na pódiu se objevilo i několik místních. Dar v podobě lázeňského pobytu v Třeboni tak převzal mimo jiné zemědělec Roman Opat nebo budoucí novomanželé Skřivanovi, kteří kvůli škodám na pozemku zrušili plánovanou svatbu. Miroslav Brda, starosta města Kryry, pod které satelitní víska samosprávně spadá, ocenil také Karla Spurného mladšího za záchranu lidského života: Den po bouři si všiml, že do jednoho z pracovníků ČEZ takzvaně vjel proud. Dobrovolného hasiče z Kryr napadlo z energetikova vozu vzít elektrikářskou tyč a od vodivého kabelu dotyčného odpojit. Muž skončil v nemocnici, ale přežil.

Poděkování si vyslechli i vězenkyně z Drahonic, které se v prvních týdnech po tragédii zapojily do odklízení větví nebo oklepávání cihel. Spoustu dalších, kteří od škod po downburstu pomáhají, vyzdvihla alespoň slovně moderátorka Klára Kolomazníková, exčlenka skupiny Holki. Posléze také zazpívala, stejně jako podbořanská kapela Full Time, František Barák, Perutě a další.

Odpoledne dorazila i poslankyně Hana Aulická Jírovcová, která region dobře zná. „Moje babička a moje maminka pocházejí z Lubence, kam jezdím na chatu. Ostrovec, Blatno, Kryry jsme navštěvovali velmi často. Byla jsem moc hrdá, kolik dobrovolníků a hasičů, ale i běžných občanů odsud i z okolních měst přijeli a chtěli pomáhat ve svém volném čase a zadarmo,“ řekla.

K mikrofonu ji doprovázel další Mostečan - bavič a toho času její asistent Vlasta Vébr. „Ozývali se nám spontánně na Facebooku kamarádi nejen z Mostu, ale i Karlových Varů i Prahy. Poprosím Klárku, aby přečetla, za koho to je. Říká se, že blondýny čtou nejlépe,“ utahoval si ze zpěvačky, s kterou ho pojí přátelské vztahy. Poté společně do schránky pro dobrovolné vstupné vhodili deset tisíc korun: „Pokud si říkáte, že je to na 14 subjektů málo, tak bych rád podotkl, že kdo čtrnáct měsíců stál, měl vypnutý mikrofon nebo nechodil do práce, byl nemocný a podobně, tak i kdyby dal stovku, v době, kterou prožíváme, si zaslouží dík,“ dodal Vébr.

„Tak, a je po akci a jak byla krásná. Přijela jsem jako dobrovolník do Stebna, poprvé v životě, v sobotu po katastrofě. Pak jsem o dva dny déle přivezla stavební materiál. Za další dva dny opět v pracovních rukavicích. A teď na benefiční akci. Opět podpořit Stebno. Akce byla hezká. Pokud budou Stebenští potřebovat, ráda přijedu znovu. A pomůžu,“ napsala vzápětí po zábavě Vlasta Dolíhalová na sociální síti. Někteří místní se k podpoře nepřipojili, neboť se jim například nezdá vhodné juchat na místě neštěstí před poničenými domy, které se stále opravují. Chtěli se prý domluvit na akci v jiném termínu a na jiném místě. Informoval o tom Okrašlovací spolek Stebno 2020.

Stále mohou lidé přispívat do několika sbírek na obnovu zničené obce. Organizují je jak město Kryry, tak místní spolek, ale i celostátní neziskové organizace.

Lucie Bartoš