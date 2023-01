Petr Šíla

(28 let)

Narodil se v roce 1994 v Mostě, vystudoval obor ekonomie a management v Ústí nad Labem a také obor regionální rozvoj a veřejná správa v Praze. Od roku 2019 je ředitelem botanické zahrady v Teplicích, od roku 2020 zastupitelem města Teplice a od roku 2014 vede spolek Trautzlova umělecká společnost. K jeho koníčkům patří pěší turistika, běžky, cestování, běh, vážná hudba a posezení s přáteli u dobrého piva či vína.

Jaký byl pro botanickou zahradu minulý rok?

Přivítala rekordní počet návštěvníků. Představovalo to nárůst o téměř 71 % oproti průměrné návštěvnosti. Oslavili jsme dvacet let od založení samotné organizace, uspořádali jsme nové akce, na které veřejnost zareagovala velmi pozitivně, uzavřeli několik strategických partnerství a v neposlední řadě jsme započali rekonstrukci expozičních skleníků.

Překvapilo vás něco během loňského roku? Respektive, bylo pro vás něco v minulém roce inspirativní pro další chod zahrady?

Pro mě je nejvíc inspirativní prostředí naší botanické zahrady. Stačí se projít areálem a člověka za chvíli napadne, jak by se dal vkusně a tematicky využít potenciál jednoho z nejkrásnějších míst Teplic. Přiznám se, že mě překvapila právě ta rekordní návštěvnost. Odhadovali jsme v loňském roce 35 tisíc návštěvníků, nakonec jich v červnu bylo už 20 tisíc a na konci roku téměř 48 tisíc.

Nevšední vzkaz napsali Martin s Markétou do knihy návštěv řediteli "botanky"

Co se chystá v letošním roce?

V druhé polovině února přivítáme ve foyer zvířátka ze Zoo Ústí nad Labem, a to včetně nejmenšího savce na světě. Chystáme totiž interaktivní výstavu živých zvířat právě v naší zahradě. Během jara proběhne několik edukativních dní pro veřejnost, v létě navážou koncerty v botanické. Na podzim pak chystáme vlastní výstavu na téma Mexiko. Nebudou chybět obvyklé tvořivé dny a v neposlední řadě myslíme i na strašidelnou botanickou, kterou v loňském roce během 4 hodin navštívilo 1 100 osob.

Zdroj: DeníkKde berete nápady na akce, které v botanickém areálu děláte?

Popravdě mě nápady většinou napadají při běhání. V zimě je to horší, protože je brzy tma a běhat moc nechodím, tak se těším na jaro. Každopádně jak jsem už uváděl, alternativou je samotné prostředí zahrady. Ta inspirace je tady na každém rohu.

Máte přehled o tom, zda k vám chodí také lidé přímo z Teplic? Nebo je více těch přespolních?

Takový výzkum jsme mezi návštěvníky prozatím neprováděli. Děkuji za nápad, provedeme šetření během letošní sezóny. Nicméně mohu prozradit, že více než polovina majitelů permanentních vstupenek je z Teplic. Čistě osobně si myslím, že více návštěvníků je přespolních, a to i díky lázeňským hostům. Jak jsem ale říkal, nemáme k tomu přesná data.

Vracejí se k vám lidé opakovaně?

Ano, potvrzuje to nárůst poptávky pro permanentní vstupenky. Dokonce tu jsou návštěvníci, kteří k nám chodí každý den za každého počasí.

FOTO: Botanická zahrada v Teplicích přibližuje život sklípkanů. Zve na výstavu

Zaznamenal jsem ohlasy lidí na to, že by se hodilo více prostoru pro parkování u zahrady. Snažíte se to nějak řešit nebo jste takovou poznámku ještě nezaznamenal?

Parkování je problém bohužel téměř všude. V dostupné blízkosti novou kapacitu nevidím a nerad bych prosazoval zásah do přírody kolem. To je lepší udělat pár kroků navíc. Nicméně jsem rád, že k nám kromě turistického vláčku v létě zajíždí také městská hromadná doprava.

Spolupracujete s celou řadou odborných institucí, můžete některé z nich zmínit a na jaké úrovni taková spolupráce běží?

Nejnovější je spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity J. E. Purkyně. Naše společné poslání je vzdělávat veřejnost v oblasti přírodních věd. Těší mě, že můžeme akademickým pracovníkům a studentům fakulty poskytnout přístup k našim unikátním sbírkám. Stejně tak oceňuji kvalifikovanou pomoc vědeckých pracovníků při konzultacích a tvorbě edukačních projektů. Celá spolupráce směřuje k vybudování laboratoře přímo v botanické zahradě, řekněme do 5 let.

Mají lidé zájem o svatební obřady u vás v zahradě?

Mají. Obvykle si své 'ano' v botanické zahradě řekne zhruba 20 párů. Svatby tu probíhají od května do září, a to zejména ve venkovní expozici. Větší kapacitu nejspíš nenabídneme, jsme také limitováni termíny svateb z teplického magistrátu. Samotné svatební hostiny se pak konají na jiných místech.

To je výzva! Zdolejte 32 vrcholů v Krušných horách, pomůžete postiženému dítěti

Setkáváte se v botanickém areálu se zloději? Kradou vám rostliny?

Zatím jsme nikoho nepřistihli, že by vysloveně ukradl celou květinu, a to třeba i s květináčem. Je jasné, že si sem tam někdo něco uštípne, to moc neohlídáme. V rámci nových programů pro mateřské školy se snažíme děti vzdělávat o významu rostlin, můžeme říct, že se snažíme přispět k výchově odpovědné generace k životnímu prostředí.

Ředitelem botanické zahrady jste tři roky. Jak tuto dobu zpětně vnímáte? Naplňuje vás tato práce?

S výsledky botanické zahrady jsem spokojený. Daří se mi naplňovat vizi, se kterou jsem tehdy do výběrového řízení šel. Práce je v podstatě mým koníčkem, naplňuje mě. A to i díky mému skvělému týmu a všem zahradníkům, kteří mi pomáhají všechny mé nápady realizovat.

Kdybyste měl aktuálně na něco do zahrady nalákat, řekněme do konce února, co by to bylo?

Nejaktuálnější jsou naše valentýnské komentované prohlídky v setmělém skleníku, ty je možné nově zakoupit online z pohodlí domova. Vstupenka stojí 300 korun (pro dvě osoby) a pro pár máme připravenou i květinu z botanické.