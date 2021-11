Jeden z nejstarších přespolních závodů v Čechách založil v roce 1945 Ladislav Kořan, tři první ročníky dokonce vyhrál, před několika roky zemřel v USA. Do Teplic dojížděla řada skvělých atletů, bodoval zde i dlouhodobý reprezentant ČSSR a účastník ME Stanislav Hoffman. Na trati dlouhé 4,2 km drží rekord Petr Kirsch, v roce 1985 zaběhl čas 12:45. Několikrát tam byli i manželé Zátopkovi, nikdy však se startovním číslem na těle. Většinou plnili funkci startéra.

Letos v kategorii mužů vyhrál triatlonista Otto Ottenschläger z Litvínova, startovní číslo 33 (14:50,61) mezi ženami byla nejrychlejší mladičká Zuzana Porubčánová z Počerad, která navlékla na tělo startovní číslo 1 (15:29.24). Kolem ústecké atletické legendy Bedřišky Kulhavé bylo stále plno. Běžela tu mnohokrát, několikrát vyhrála. Její dcera Jana Vápeníková tu začínala jako školačka. Nejstarším účastníkem akce byl Josef Kostka z Chomutova (74). Nejlepším ústeckým běžcem byl osmnáctiletý Martin Morvay, který byl v absolutním pořadí šestý.

Od mladých po zkušenější

Kolem deváté ráno startovala desítka, potom dostali šanci školáci, dorostenci, junioři. Přesně ve 12:00 byl odstartován hlavní závod. Ředitelkou akce byla Jitka Kopecká, v organizačním výboru byl zkušený Miroslav Matěcha se synem, oba kamarádům ukazovali fotky s Emilem Zátopkem. "V roce 1991 tu byli Zátopkovi a Emil nás v hotelu Panoráma bavil celý večer. Vyprávěl vtipy, zážitky z cest. Jednou ho prý někde na Moravě pozvali na šlapání zelí a on šel. Bral to prý jako trénink," tvrdil Alexandr Tichý. "Já tu byl každý rok od samého začátku, kolem Bedřišky postávají místní pamětníci, pořád si mají co říci. Ruda Vorlíček ještě nedávno běžel, nyní má na startu svého syna," popisoval situaci nejstarší z nich, jednadevadesátiletý Jiří Kadlec.

Putovní pohár se líbil, spokojenost spěchala i do Ústí nad Labem. Desítku vyhrála letos neporazitelná Zuzana Rusínová - Kotěšovcová, medailistů bylo ale víc.