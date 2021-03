Lék bamlanivimab dostala pacientka Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která spadá pod Krajskou zdravotní, stejně jako další čtyři nemocnice v kraji.

„Jsem moc rád, že spolupráce s předsedou vlády přinesla své výsledky a že se nám podařilo tento lék pro naše obyvatele zajistit,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

„Je skvělé, že je Ústecký kraj mezi prvními, kde byl tento nový lék zachraňující životy nemocných s COVID-19 podán. Děláme všechno pro to, aby co nejméně lidí končilo na lůžkách intenzivní péče a co nejméně lidí umíralo,“ doplnil radní pro oblast zdravotnictví Radim Laibl.

Infuzi s monoklonální protilátkou bamlanivimab podali lékaři 51leté pacientce z Rumburka, která trpí závažným nervosvalovým postižením a ve čtvrtek se u ní objevily příznaky nemoci Covid-19. "Ihned jsme využili této nové léčebné možnosti, kdy se podané protilátky naváží na povrchové struktury koronaviru a blokují jeho množení a vstup do buněk pacienta. Tím se zásadně sníží riziko rozvoje těžkého zápalu plic, který by u této nemocné mohl mít závažné následky,“ vysvětlil primář Infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý.

Lék bamlanivimab podali v kraji poprvé v ústecké nemocnici.Zdroj: Krajská zdravotní