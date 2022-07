Adventure golf vyrostl na popud města. Letos totiž investuje do přebudování dvou vstupů na Kamencovém jezeře podle architektonického návrhu. Jedná se o hlavní vstup z Přemyslovy ulice a z Mostecké, kde se také rozkládalo původní minigolfové hřiště. To však stálo v cestě příjezdové komunikaci, kterou je potřeba vybudovat. Navíc bylo jasné, že by staromódní sportoviště neladilo s nově pojatými vstupy.

„Věděli jsme, že bude potřeba vybudovat nové hřiště a posunout ho stranou,“ nastínil náměstek primátora pro investice David Dinda (Nový Sever). „Když jsme zjišťovali, jak by mohlo vypadat, zjistili jsme, že staré dráhy už nejsou moderní a naopak frčí adventure golf,“ dodal.

Město tedy hledalo investora, který by novou atrakci navrhl, vystavěl a následně dlouhodobě provozoval. Zakázku získala právě chomutovská společnost Rova Company. Výslednou cenu díla, což je zhruba 8 milionů korun, bude umořovat oproti nájmu, který je jako nájemce na městském pozemku povinna platit. Poté přejde adventure golf do majetku města.

Sehnat provozovatele by bylo složité

„Tento model jsme zvolili, protože investici bychom jako město zvládli ještě sami, komplikované je to ale se sháněním provozovatele. Proto jsme přizvali partnera ze soukromého sektoru, který zastane obojí,“ doplnil náměstek.

Nová atrakce bude otevřená do září. Od pondělí do pátku se tam hráči můžou bavit od 9 do 21 hodin a o víkendu od 8 do 22 hodin. Dospělí zaplatí 140 korun, studenti a senioři 120 a děti do 150 centimetrů stovku. Jedná se o platbu za hodinu hry.

Provozovatel se chce postupem času zaměřit také na zázemí. „Na jaře příštího roku se chystáme otevřít restauraci s venkovním posezením a zimní terasou, kde budeme nabízet steaky, hamburgery a drinky. Budeme také pořádat akce pro mladé i rodiny s dětmi,“ zmínil jednatel Václavíček.

Co je adventure golf

Oblíbený rekreační, ale i profesionální sport vhodný pro každého. Pochází ze Severní Ameriky, rychle se ale ujal na celém světě. Kombinuje to nejlepší z klasického golfu a minigolfu.