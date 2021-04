Křehký salát, klíčící fazolky, květy cuket, jahody, květiny, to všechno mizí v jejich bezedné tlamě. Každý rok páchají škody na úrodě zas a znova zvláště ti španělští.

Křehký salát, klíčící fazolky, květy cuket, jahody, květiny, to všechno mizí v jejich bezedné tlamě. | Foto: Shutterstock.com

Plzáci potravu strouhají radulou, jazykem posetým drobnými „zoubky“. A krmí se opravdu velmi rychle – aspoň nám to tak připadá. Letošní mrazivá zima sice zahubila slimáčích vajíček více než během loňské teplé zimy, ale potomstvo svědomitých slimáků, kteří základ dalšího pokolení ukryli hlouběji, právě roste a chystá se na další útok. Když zavlečeme nepůvodní druh do krajiny, do které nepatří, působí v ustálené přírodní rovnováze jako uragán. Vytlačuje původní druhy a nekontrolovatelně se množí, neboť v novém působišti nemá dostatek přirozených nepřátel. Podobné problémy jako Mnoho slimáků, mnoho starostí…