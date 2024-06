MOSTECKO

Svatoantonínské slavnosti

Kdy: pátek 14. až neděle 16. června

Kde: Vedle areálu Bomba, Lom

Proč přijít: Pouť, dětský den, zábava. Pátek | 17:00 Eva Vargo, 18:50 Jakub Děkan & band, 20:45 rapper Jaroslav Olah, 22:30 PAN DEMOS. Sobota | Dětský den, pro děti zdarma od 10 do14 hodin. 10:30 Loutková pohádka Zvířátka a loupežníci, 12:30 Dětský turnaj, jízdy na koních, malování na obličej, airbrush tetováni, copánky. Hlavní program: 14:15 Hornická kapela, 16:00 Blue Rocket, 19:00 rapper LIPO, 20:50 LUNETIC & band, 22:10 HOLKI, 23:20 Divná Bára. Moderuje Jiří Formánek. Neděle | pouťové atrakce, jízdy na koních.

Víkendové tipy v Mostě a okolí.Zdroj: Facebook organizátora

PÁTEK

Party v oblacích

Kdy: pátek 14. června od 17 do 23 hodin

Kde: N-club Most

Za kolik: 350 Kč

Proč přijít: N-club Most přináší rooftop party na střeše 5. nejvyšší budovy a tím se stává nejvýše pořádaným rooftopem v ČR vůbec. Velmi omezená kapacita vstupenek. Předprodej zde. Celá party se ponese v rytmu techna, tech house, house. Vstup je od 18-ti let (přísná kontrola OP).

Rooftop party v Mostě.Zdroj: Facebook organizátora

Páteční čaje v Cascade

Kdy: pátek 14. června od 18 do 21 hodin

Kde: Hotel Cascade, Most

Drum storm

Kdy: Pátek 14. června od 18 hodin

Kde: Ponorka Litvínov

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Basstrike Crew vás zve na oslavu svých JEDENÁCTÝCH NAROZENIN. Tradiční narozeninový mejdan domácích drum’n’bass umělců. Vystoupí: A-Cray, Jimmy Cocaine, Krenkiss aka Crank, GiZMO a Blinax. Party odstartuje už na terase klubu grilovačkou a tradiční tancovačkou pod slunečníky „v bazénu“ před klubem. Otevíráme už v 18 hodin a grilovačka začne v 19 hodin.

Víkendové tipy v Mostě a okolí.Zdroj: Facebook organizátora

Recitál Martina Pošty s písněmi od Hapky a Horáčka

Kdy: pátek 14. června od 20 hodin

Kde: Rokáč Vinohrady

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: Kdo je Martin Pošta? Martin Pošta je zakládajícím členem skupiny Laura a její tygři, která měla na konci 80. a pak V 90. letech obrovské úspěchy nejen v ČR, ale i v zahraničí. Kromě Martina v této kapele zpívala Ilona Csáková nebo Dan Nekonečný. Martin v roce 1995 absolvoval konkurz na muzikál Dracula a od té chvíle hrál v mnoha muzikálech a hraje v nich dodnes. Martin, kromě jiného, spolupracoval i na deskách například Lucie Bílé. Nazpíval s ní písně Novamba, Bonpari a Anděl a Ďábel. Účinkují: Vítek Kojzar – piano, Michael Šporcl – saxofon, klarinet, Martin Pošta – zpěv. Začátek koncertu mezi 20. a 21. hodinou. Rezervace vstupenek zde.

Víkendové tipy v Mostě a okolí.Zdroj: Facebook organizátora

Sluha dvou pánů | Divadelní léto na Hněvíně

Kdy: pátek 14. června od 20 hodin

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 400 Kč

Proč přijít: Slavná komedie, která se již více než 250 let objevuje na repertoáru divadel po celém světě. Příběh plný záměn, nedorozumění a nečekaných peripetií vypráví o tom, jak zapeklitá a nevděčná je služba dvěma pánům. Vstupenky zde.

SOBOTA

Workshop Letní tvoření

Kdy: sobota 15. června od 9 hodin

Kde: Městská knihovna Most

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Přijďte si vyrobit výzdobu s mořskou tématikou na tradiční workshop s Jitkou Topinkovou v knihovně. Na akci je třeba se přihlásit předem.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Městská knihovna Most

Červnové hobby závody města Most

Kdy: sobota 15. června od od 9 hodin

Kde: Hipodrom Most

Proč přijít: Hobby soutěž pro nejmenší 40 cm, Hobby soutěž 50 cm pro jezdce do 19 let, Hobby soutěž 60 cm pro jezdce do 19 let, Hobby soutěž dvoufázové skákání 60/70 cm, Hobby soutěž dvoufázové skákání 70/80 cm, Hobby soutěž dvoufázové skákání 80/90 cm, Hobby soutěž 90 cm.

Kinderland

Kdy: sobota 15. června od 10 hodin

Kde: Benedikt Most

Za kolik: 349 Kč, rodina 1299 Kč

Proč přijít: Největší pohádkový festival Kinderland míří do Mostu! Vaše děti konečně zažijí své oblíbené pohádkové postavičky v životní velikosti. Skákací hrady, malování na obličej, kouzelník, klaun, diskotéka, soutěže, dílničky, celodenní animační program, gastro zóna a focení s maskoty. Vstupenky zde.

Víkendové tipy v Mostě a okolí.Zdroj: Facebook organizátora

Povídání o Montessori

Kdy: sobota 15. června od 10 hodin

Kde: Kavárna na ulici, Most

Za kolik: 180 Kč

Proč přijít: Povídání s Montessori průvodkyní a maminkou dvou Montessori dětí Šárkou Rous. Témata: Co to vůbec Montessori je, jaké jsou možnosti vzdělávání a praktikování doma, jak na hračky a pomůcky z věcí kolem nás, diskuze v druhé části programu, prostor pro dotazy a konkrétní body. Nápoj z Kavárny na ulici v ceně (výběrová káva, matcha, kakao atd.)

Víkendové tipy v Mostě a okolí.Zdroj: Facebook organizátora

Sluha dvou pánů | Divadelní léto na Hněvíně

Kdy: sobota 15. června od 20 hodin

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 400 Kč

Proč přijít: Slavná komedie, která se již více než 250 let objevuje na repertoáru divadel po celém světě. Příběh plný záměn, nedorozumění a nečekaných peripetií vypráví o tom, jak zapeklitá a nevděčná je služba dvěma pánům. Vstupenky zde.

NEDĚLE

Běž za snem

Kdy: neděle 16. června od 14 hodin

Kde: Areál Benedikt, Most

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Skupina ORLEN Unipetrol zve na druhý ročník nadačního běhu. Je určen pro všechny věkové kategorie a otevřen jak zkušenějším, tak zcela začínajícím běžcům. Doprovodný program od 14 hodin. Registrovat se je možné přes portál STOPNITO. Vedle příjemného dne plného sportovních aktivit a zábavy účastníci pomohou také na dobrou věc: celá výše výtěžku ze startovného bude darována prostřednictvím Nadace ORLEN Unipetrol na podporu osob, které se nachází v tíživé životní či zdravotní situaci a na podporu handicapovaných sportovců.

Víkendové tipy v Mostě a okolí.Zdroj: Facebook organizátora

Maxipes Fík | Divadelní léto na Hněvíně

Kdy: neděle 16. června od 14 hodin

Kde: hrad Hněvín

Za kolik: 200 Kč, děti 100 Kč

Proč přijít: Adaptace známého a mnoha generací milovaného večerníčku o malé Áje a pejskovi Fíkovi, který vyrostl do nečekaných rozměrů. Těšit se můžete na zábavnou pohádku pro celou rodinu v podání Divadla rozmanitostí. Vstupenky zde.

Sluha dvou pánů | Divadelní léto na Hněvíně

Kdy: neděle 16. června od 20 hodin

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 400 Kč

Proč přijít: Slavná komedie, která se již více než 250 let objevuje na repertoáru divadel po celém světě. Příběh plný záměn, nedorozumění a nečekaných peripetií vypráví o tom, jak zapeklitá a nevděčná je služba dvěma pánům. Vstupenky zde.

Zdroj: Martin Vokurka

Víkendové tipy na Ústecku

Pátek