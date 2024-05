PÁTEK

Workshopy umění a řemesel

Kdy: pátek 17. května od 16 až 20 hodin

Kde: Schola Humanitas, Litvínov

Proč přijít: Vyzkoušejte si různé umělecké techniky pod vedením výtvarníků a výtvarnic. Vyzkoušíte si zdobení perníčků, grafitti, linoryt, 3D Tisk, tvorbu náramky nebo hrnčířství. Během workshopů si můžete prohlédnout výstavu Po schodišti, kde představuje díla dvaceti mladých umělců.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Scola Humanitas

Aperol párty

Kdy: pátek 17. května od 18 hodin

Kde: Ice Bar, Most

Proč přijít: Chcete si užít s přáteli příjemný večer, při západu slunce se skvělým drinkem a hudbou zároveň? Zveme vás na Aperol Party v prostorách zahrádky společně s DJ, který nás bude celým večerem doprovázet italskou hudbou. Co jsme tedy pro vás připravili? Barmana, který bude míchat Aperol Spritz přímo před vámi, skvělé letní drinky a různé varianty drinku Aperol Spritz. Ve 22 hodin se přesuneme do vnitřního prostoru našeho baru a party bude pokračovat.

Co mám za loopem

Kdy: pátek 17. května od 19 hodin

Kde: The Most Café, Most

Za kolik: 250 Kč

Proč přijít: Pokud vás zajímá, jak se pracuje na živo s looperem a vlastními písničkami, neváhejte přijít. Akce trvá do 20:30, pro zájemce o looperování se bude konat i diskuse.

AC/CZ – Top AC/DC tribute show

Kdy: pátek 17. května od 19 do 23 hodin

Kde: Music arena Nový obzor, Most

Za kolik: 350 Kč

Proč přijít: Nejúspěšnější AC/DC tribute kapela nejen v České republice, kritiky uznávaná jako jedna z nejlepších i v zahraničí. Kapela působí na scéně od prosince roku 2010 a má za sebou přes 800 vystoupení. Pravidelně koncertuje nejen v České republice, ale také Slovensku, Polsku, Rakousku, a především v Německu a v roce 2024 kapela vystoupila pro prezidenta České republiky v rámci pořadu České televize. Zpěvák kapely AC/CZ Josef Šimún je pravidelným hostem světového projektu orchestru Lords of the sound. Můžete se těšit na velkou divadelní a koncertní show s originálními kostýmy, nástroji, kulisami a hlavně precizní interpretací těch největších hitů od AC/DC. OPEN 19:00, START 20:00. Předprodej v síti Ticketlive.

víkendové tipyZdroj: Deník/VLP Externista

Kryptor Thomas Memory Tour

Kdy: pátek 17. května od 20 hodin

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: 250 Kč

Proč přijít: Kryptor je pražská thrash metalová kapela, která vznikla v roce 1987 pod vlivem skupin Slayer, Kreator a Metallica. Po spoustě koncertů po Čechách, Moravě a na Slovensku ukončila kapela činnost v srpnu 1997 a od prosince 2002 opět koncertuje. Účinkují: Michael Par-Oh (Michal Roháček) – zpěv, Tom Ass (Tomáš Roháček) – kytary, Rob Ironside (Robert Robovski) – kytary, Phill Von Kryptor (Filip Robovski) – basa, Szabó 00 Septic Land (Robert Stýblo) – bicí. Začátek koncertu mezi 20. a 21. hodinou. Rezervace vstupenek zde.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Rokáč Vinohrady

Přímé přenosy hokejových zápasů

Kdy: pátek 17. a sobota 18. května od 20:20

Kde: jezero Most

Proč přijít: Přijďte fandit našemu národnímu týmu a užijte si nezapomenutelnou atmosféru v kulise mosteckého jezera! Odjezd od Jezera Most v pátek 17. 5. 2024, v sobotu 18. 5. 2024 bude ve 23:00 (v případě prodloužení utkání autobusy vždy počkají na jeho skončení).

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Město Most

Party s Bohoušem Drexlerem

Kdy: pátek 17. května od 21 do 03:00

Kde: Attic club, Litvínov

Za kolik: 100 Kč

Vibration

Kdy: pátek 17. května od 21 hodin

Kde: Ponorka Litvínov

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Večer v litvínovské Ponorce bude plný beatu. Pozvání přijali Holly The Big a Anhum. Během večera vystoupí také producent Stefi, který se na VIBRATION poprvé představil letos v lednu. Do Ponorky se vrátí také KNYY a v neposlední řadě vystoupí domácí techno stálice Dj Fidlushek.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Ponorka Litvínov

Busking s Tomášem Frolíkem

Kdy: pátek 17. květen v 15 hodin

Kde: Kavárna Na ulici, Most

Proč přijít: Živá hudba v Parku Střed u Kavárny na ulici, tentokrát se sympaťákem Tomášem Frolíkem. Přijďte si užít pohodu, muziku, kávu, nebo drinky.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Město Most

SOBOTA

Výpěstkové trhy

Kdy: sobota 18. května, od 6 do 10 hodin

Kde: před budovou Magistrátu, Most

Proč přijít: Trhy se konají v období od března do prosince každou sobotu od brzkých ranních hodin. Pokud si tedy přivstanete, budete si zde moci zakoupit čerstvé ovoce a zeleninu od místních prodejců. A pro radost všech dam budou v nabídce i květiny, bylinky či sazenice. Veškerý sortiment se odvíjí dle daného období.

Akvatera

Kdy: sobota 18. května od 9 do 12 hodin

Kde: Středisko volného času, Most

Za kolik: 40,-Kč/dospělí, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Poslední předprázdninová akvarijní burza nabídne mnoho zajímavého nejen pro milovníky akvarijních ryb.

Kočka a pes: Šílené dobrodružství

Kdy: sobota 18. května od 9:30

Kde: Městská knihovna Most

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Sobotní pohádka v knihovně. Rozmazlená kočičí celebrita a psí podvraťák z ulice jako nejvíc nepravděpodobná dvojice. Představení trvá 90 minut.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Město Most

Společný běh a nordic walking

Kdy: sobota 18. května od 11:15

Kde: jezero Most

Proč přijít: Běh kolem jezera s Jardou Martínkem o délce 9km a Nordic walking s vlastními holemi pod vedením zkušené instruktorky. Doba trvání je 90 minut. A kdo se necítí na tak dlouhou trasu, může absolovovat 2-3 kilometrovou procházku s krásnými výhledy. Na závěr budou vyhlášeni nejlepší účastníci letošní dubnové výzvy 10 000 kroků, a to nejenom ti mostečtí, ale z celé republiky.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Město Most

Májova slavnost vína

Kdy: sobota 18. května od 13:30 do 20 hodin

Kde: Vtelno, Most

Proč přijít: přehlídka vín za účasti sedmi vinařství. K tanci a poslechu hraje Tandem, pro zábavnou vzpomínku můžete využít fotokoutek Whitebox, k zakoupení budou delikatesy šéfkuchaře restaurace Aromi, sýry, klobásy, frgále a další.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Město Most

Polívková olympiáda

Kdy: sobota 18. května od 14 hodin

Kde: Chudeřínský park, Litvínov

Proč přijít: Jako každoročně i letos se pořádá soutěž ve vaření polívky. Pro přihlášení kontaktuje pana Poštu na emailu: josposta@seznam.cz.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: krusnehory.eu

Koncert Barbory Forkové

Kdy: sobota 18. května od 17 hodin

Kde: hrad Hněvín

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Nadějná zpěvačka a kytaristka Bára Forková je majitelkou překrásného hlasu a její koncert se ponese v pohodových rytmech folku, popu a indie. Po celou dobu bude otevřeno i hradní bistro s občerstvením a vyhlídková věž.

Koncert sborů Tibilaus

Kdy: sobota 18. května od 17 hodin

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most

Proč přijít: sborový koncert Unie českých pěveckých sborů

Velké finále play-off

Kdy: sobota 18. května od 17 hodin

Kde: Sportovní hala Most

Za kolik: 80 Kč

Proč přijít: V odvetném finálovém zápase přivítáme doma ve sportovní hale v Mostě tým Házená Kynžvart! V prvním finálovém zápase dokázali Černí andělé si vypracovat náskok 5 branek. V poločasové přestávce bude probíhat ceremonie mladších dorostenek, které se ve své 1. lize mladších dorostenek umístily na stříbrné příčce. Vstupenky zde.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Město Most

Přímé přenosy hokejových zápasů

Kdy: sobota 18. května od 20:20

Kde: sjezdovka V Meziboří

Proč přijít: Přijďte fandit našemu národnímu týmu a dejte si k tomu něco dobrého v místní hospůdce.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: město Meziboří

Basstrike invites X.Morph & Prdk (Darkshire)

Kdy: sobota 18. května od 21 hodin

Kde: Ponorka Litvínov

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: Další selekce od Basstrike za účasti X.Morpha, Prdka, mosteckého Nightrofixe a studia 360°, oseckého rodáka Maltixe z Beating Mash a Wintmana. Vyhlašujeme také DJ Contest pro nováčky. Info zde.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Ponorka Litvínov

NEDĚLE

Revue Veselá pouť a Jů a Hele

Kdy: nedělě 19. května v 15 hodin

Kde: Studio3 Ponte Records

Za kolik: 250 Kč

Proč přijít: Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s rodiči velice rádi chodí: do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. V loutkové pouti s Jů a Hele se společně se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy a legrace.

Den maminek

Kdy: neděle 19. května do 15 hodin

Kde: Kulturní dům, Horní Jiřetín

Proč přijít: Tradiční vystoupení hornojiřetínských a četnických spolků.

Víkendové tipy na Mostecku.Zdroj: Město Horní Jiřetín

Tlapková patrola Disco

Kdy: neděle 19. května do 15 hodin

Kde: hostinec u Jezeří, Horní Jiřetín

Za kolik: 80 Kč

Proč přijít: Vyjedeme do akce s pohádkovými kamarády, budeme zpívat, tancovat, soutěžit a čeká na vás i sladká odměna a malování na obličej. Občerstvení zajištěno.

Neděle ve středu

Kdy: neděle 19. května od 17 hodin

Kde: park Střed, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Šňůru nedělních vystoupení zahájí vystoupení Aničky Řehákové a Bossahohy. Program: 17:00 – Anička Řeháková: mladá pianistka z Ústí nad Labem hraje covery i své vlastní písně.

18:00 – Bossanoha: jazz-popová kapela ze Sušice, která se inspiruje old-school melodiemi a dává jim moderní aranže ve vlastních autorských skladbách. Zpívá převážně česky a zpěvák Jarda Panuška svou barvou hlasu připomíná Vojtu Dyka. Další termíny vystoupení v rámci festivalu Neděle ve Středu: 26. 5., 9. 6., 23. 6., 7. 7., 21. 7.

Mohlo by vás zajímat: Musím se s tím smířit, říká horník z dolu ČSA. Přijde o vysněný velkostroj

Zdroj: Martin Vokurka

Víkendové tipy na Chomutovsku a Teplicku