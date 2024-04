Dny vína

Kdy: 18. – 19. dubna

Kde: Benedikt, Most

Za kolik: 350 Kč/den

Proč přijít: Dvoudenní degustační prezentace vinařů z Čech a Moravy, kterou již dvanáctým rokem pořádá firma Bela Most. Přijďte ochutnat vynikající česká, moravská, ale i zahraniční vína a užít si setkání s vinaři za doprovodu cimbálové muziky.

Dvoudenní ochutnávka vína na mosteckém Benediktu.Zdroj: web Bela Most

Malý rockový Most

Kdy: 19. dubna

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: 150 Kč s rezervací, bez rezervace 200 Kč

Proč přijít: Na koncertě, který začíná ve 20 hodin, vystoupí skupiny Cumbal, Deviant a Trilobit rock.

Páteční akce v Rokáči.Zdroj: Facebook Rokáč Vinohrady

Most rocku dost

Kdy: 19. dubna

Kde: Sportovní hala Mostě

Za kolik: 590 Kč v předprodeji, 700 Kč na místě

Proč přijít: Od 16 hodin vystoupí kapely Doga, Divá Bára Lautr, De Bill Heads, Forrest Jump a Motorband z Teplic.

Ve sportovní hale v Mostě vystoupí v pátek rockové skupiny.Zdroj: město Most

Derniéra představení Králova řeč

Kdy: 19. dubna

Kde: Městské divadlo, Mostě

Za kolik: 230 a 250 Kč.

Proč přijít: Poslední představení zábavné a dojemné historické hry o překonávání vlastních omezení na pozadí zásadních dějinných událostí začíná v 19 hodin na Velké scéně.

Trailer k inscenaci ve videu:

Zdroj: Městské divadlo Most

Maxi farmářské trhy

Kdy: 19. dubna

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Návštěvníci si budou mít možnost zakoupit si nebo ochutnat produkty z ústeckého regionu, a to jak potraviny od gurmánské čokolády po zvěřinové speciality, tak hrnčířské nebo drhané produkty. Děti i dospělí si budou moci zasoutěžit, projet se na koni nebo vyzkoušet malování na obličej. Pro návštěvníky OC Central je parkování 3 hodiny zdarma. V 11 hodin začíná hudební program, na kterém vystoupí mladý mostecký hudebník Tadeáš Jezbera, v 15 hodin žáci ZUŠ Moskevská a od 16,45 do 18 hodin zahraje multižánrová kapela Trificus.

V pátek se konají v centru Mostu farmářské trhy.Zdroj: město Most

Sima live

Kdy: 19. dubna

Kde: Music aréna Nový obzor, Most

Za kolik: 590 Kč v předprodeji

Proč přijít: Simona Hegerová opět živě v Music aréně Nový Obzor. Vstup 15+, mladší osoby pouze v doprovodu zákonného zástupce! Open 19:00, start 20:00. Pokud se vstupenky vyprodají už v předprodeji, nebude možné si je zakoupit na místě!

Simona Hegerová vystoupí v pátek v Music aréně Nový Obzor.Zdroj: web krusnehory.eu

Retro párty ve stylu 60. let

Kdy: 20. dubna

Kde: Kulturní a společenské centrum, Litvínov

Za kolik: 80 Kč/účastník

Proč přijít: Do soutěže se mohou přihlásit šestičlenná družstva, na které bude čekat řada úkolů spojených s obdobím 60. let, jako je poznávání filmů, písniček nebo předmětů denní potřeby hmatem. Hrát bude živá hudba a po ukončení soutěže následuje retro diskotéka ve stylu 60. let.

V sobotu se můžete pobavit a zasoutěžit si ve stylu 60. let.Zdroj: Citadela Litvínov

