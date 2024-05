PÁTEK

Doriss a Mist

Kdy: 3. května od 20 hodin

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Proč přijít: Doriss je parta zkušených muzikantů, co hraje vlastní tvorbu a nabízí pohodovou rockovou muziku. Každý z členů má za sebou dlouhou hudební dráhu. Honza Majerik, mající na svědomí texty, zpěv a doprovodnou kytaru, se střídal na pódiu s kapelami jako je Mewa, Hlahol, Joly Joker and the PBU, Natural a dalšími. Aleš Přibyl bubnuje srdcem i duší i pro Staré Časy. Baskytarista Míra Steiger a sólo kytarista Vláďa Straka obohacují mimo jiné legendární teplickou kapelu Kolostůj. Se svým klipem ke skladbě Jízda se Doriss ukázali v rockové hitparádě na Óčku Star. Teplická kapela Mist se zabývá výhradně vlastní tvorbou. Jejich hudební produkce žánrově nejlépe zapadá někam na rozhraní alternativního rocku, indie a post-rocku. Pečlivým přístupem k aranžmá a citem pro minimalismus, se jim podařilo najít osobité pojetí alternativního rocku v tříčlenné sestavě. Všichni mají bohaté hudební zkušenosti z působení v různých teplických uskupeních. Lukáš Rusek - zpěv, kytara, Tomáš Musil - basová kytara, Pavel "Korejs" Panchártek - bicí. Rezervace vstupenek zde.

Lucie Bílá a kapela Petra Maláska

Kdy: 3. května od 19 hodin

Kde: Music aréna Nový obzor, Most

Za kolik: 790 Kč v předprodeji

Proč přijít: Koncert Lucie Bílé - zpěvačky, herečky, producentky a v současné době jedné z nejpopulárnějších pop-star za doprovodu kapely Petra Maláska poprvé v Music aréně Nový Obzor v Mostě. Můžete se těšit na ty největší hity a skvělou show 21 násobné zlaté slavice! OPEN 19:00, START 20:00. Vstupné v předprodeji pouze na Ticketlive.cz nebo v Mostě v Next Gyros.

Nina Radnická Trio

Kdy: 3. května od 19:30 hodin

Kde: Café Bar Citadela, Litvínov

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Srdečně vás zveme na šansonový koncert v podání Nina Radnická Trio. Nina Radnická je teplická šansoniérka a zpěvačka. Šanson ji oslovil před několika lety a vášeň k tomuto žánru ji přiměla založit uskupení Nina Radnická Trio, ve které působí zároveň její blízcí přátelé – Víťa Kojzar za pianem a klarinetista Michael Šporcl. Na programu budou české šansony z repertoáru Hany Hegerové, Hany Zagorové, Lenky Nové, Hany Křížkové a dalších. Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487.

Páteční čaje na Cascade

Kdy: 3. května od 18 do 21 hodin

Kde: Hotel Cascade, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte k nám jen tak posedět, popovídat a zaposlouchat se do příjemných tónů. Žádné vstupné, žádný hluk, jen pohodová atmosféra u kávy, čaje nebo vína.

Iranon – Aira folk

Kdy: 3. května, od 19 hodin

Kde: The Most Café

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Srdečně vás zveme na koncert podmanivého a tajuplného písníčkáře Iranona, zakladatele Aira folku. Zazpívá s kytarou nejen vlastní tvorbu s hlubokými texty, ale i pár písní jiných autorů. Přijďte si vychutnat šálek dobré kávy s příjemnou hudbou.

SOBOTA

Truck Trial

Kdy: 4. – 5. května

Kde: Braňany u Mostu

Za kolik: 300 Kč dospělý, 150 Kč dítě, děti do 6 let zdarma, parkovné 50 Kč

Proč přijít: Zveme vás na druhý závod letošní 26. sezóny Mistrovství České republiky v Truck Trialu. Podruhé se letos představí naši závodníci v areálu firmy KERAMOST. Přijďte se podívat na to, jak si nákladní vozidla poradí s extrémním terénem, který pro něj v této nádherné lokalitě připravíme. Nebude chybět spousta stánků s občerstvením, dětské atrakce, Truck trialové suvenýry, předměty a v neposlední řadě večerní diskotéka a spousta další zábavy. Přesné info o časovém harmonogramu na www.trucktrial.cz.

Výpěstkové trhy

Kdy: 4. května, od 6 do 10 hodin

Kde: Před budovou Magistrátu, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Trhy se konají v období od března do prosince každou sobotu od brzkých ranních hodin. Pokud si tedy přivstanete, budete si zde moci zakoupit čerstvé ovoce a zeleninu od místních prodejců. A pro radost všech dam budou v nabídce i květiny, bylinky či sazenice. Veškerý sortiment se odvíjí dle daného období.

Airsoft Komořany

Kdy: 4. května, od 8 do 17 hodin

Kde: Airsoft, Komořany

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Po necelém roce práce si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní otevření nového hřiště v Komořanech u Mostu. Herní mód: Capture the flag. Návštěvní řád naleznete na našich stránkách nebo u vstupu na hřiště. Vstup povolen osobám od 18 let, pro osoby 10+ nutný doprovod rodičů nebo vyplněný formulář, který je ke stažení na našich stránkách, stejně jako podrobná pravidla hry. Harmonogram: 8:00 otevření areálu, 9:00 briefing,10:00 zahřívací kolo (Team deathmatch), 10:45 krátká pauza, 11:00 první kolo,12:30 velká pauza,13:00 druhé kolo, 17:00 konec akce. Více info zde.

Vítání ptačího zpěvu 2024 na Písečném vrchu

Kdy: 4. května od 9 hodin

Kde: Oblastní muzeum a galerie, Most

Proč přijít: Česká společnost ornitologická a OMGM vás zvou na přírodovědnou vycházku. Sraz pro účastníky je na odbočce Bečov-Milá, na severní straně Písečného vrchu. Součástí vycházky bude kroužkování ptáků. Doporučujeme si vzít dalekohled, svačinu a dobrou náladu! Kontakt a info: bazant.j@omgm.cz. Průvodcem bude Jaroslav Bažant, ornitolog OMGM.

Maxipes Fík

Kdy: 4. května v 10 hodin

Kde: Divadlo Rozmanitostí, Most

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Adaptace známého a mnoha generací milovaného večerníčku o malé Áje a pejskovi Fíkovi, který vyrostl do nečekaných rozměrů. Těšit se můžete na zábavnou pohádku pro celou rodinu v režii Jiřího Krause, v kulisách výtvarníka Richarda Mašky s hudbou Tomáše Alferiho. Pro děti od 4 let. Délka představení je 50 minut. Vstupenky zde.

Jarní cena klisen

Kdy: 4. května od 13:30 do 17 hodin

Kde: Hippodrom, Most

Za kolik: vstupenky v ceně 130 Kč na pokladně od 10:30, platba pouze v hotovosti

Proč přijít: Jarní cena klisen je prvním klasickým dostihem tohoto roku a nejvýznamnějším dostihem pro tříleté klisny v ČR. Tento dostih je obdobou anglických One Thousand Guineas, francouzských Poule d'Essai des Pouliches nebo italského Premio Regina Elena. Můžete se těšit i na dalších osm napínavých dostihů s kvalitním obsazením a také na oddělení Pony ligy. Sázky, skvělé občerstvení a rodinná zábava na celé sobotní odpoledne.

Neil Zaza

Kdy: 4. května od 19 hodin

Kde: Attic club, Litvínov

Za kolik: 220 Kč

Proč přijít: neil Zaza je král světového melodického rocku své generace, koncertní spoluhráč takových legend jako Steve Vai nebo Joe Satriani. Vysoce uznávaný americký, melodický kytarista je známý zejména svou speciální technikou, stejně jako kombinováním klasických a moderní ch kytarových prvků. Kromě svých vlastních aktivit a koncertů je často vyhledávaným koncertním spoluhráčem světových mistrů jako Steve Vai, Dweezel Zappa či Joe Satriani, které doprovází na turné při živých přehlídkách. Metalová část rockové veřejnosti si ho také pamatuje jako člena skupiny Firehouse. Obsazení: Neil Zaza (kytara), Walter Cerasani (basa), Enrico Cianciusi (bicí). OPEN: 19:00, START: 20:00. Předprodej www.ticketstream.cz.

NEDĚLE

Běh a procházka pro miminka do dlaně

Kdy: 5. května

Kde: Kdekoliv

Za kolik: 200 Kč 1 osoba, 500 Kč rodina/tým – do 5 osob, 2000 Kč větší tým, 5000 Kč firemní registrace

Proč se účastnit: Akce Běh a procházka pro MIMINKA DO DLANĚ spočívá v tom, že se zaregistruje jednotlivec, rodina či kolektiv prostřednictvím registračního formuláře a v rámci registrace si zvolí výši příspěvku a také neonatologické oddělení, které si přeje v rámci akce podpořit. Pak už jen vyčká na 5. května, kdy se může kdekoli a kdykoli během dne vydat na libovolně dlouhou trasu a pak dát vědět prostřednictvím výsledného formuláře detaily o své aktivitě.

Malování s Petrem Lakomým

Kdy: 5. května od 10 do 17:30 hodin

Kde: Oblastní muzeum a galerie, Most

Za kolik: 1000 Kč/lekce

Proč přijít: Kurz malování suchým pastelem pro začátečníky i pokročilé (od 10 let). 774 196 158, email: p.lakomec@email.cz

Jóga na střeše se Sárou Jislovou

Kdy: 5. května od 10 hodin

Kde: Kavárna Na ulici, Most

Za kolik: 160 Kč

Proč přijít: Přijďte si zacvičit jógu na střechu kavárny s úžasným výhledem na Krušné hory! V ceně je zapůjčení jógamatky a pomůcek, 1x nealkoholický nápoj nebo káva v Kavárně na ulici. Registrace na lekci přes tel: 773000344 nebo na našem instagramu a facebooku.

Burza LP desek a CD

Kdy: 5. května, od 11 do 15 hodin

Kde: OC Central, Most

Za kolik: 50 Kč, doprovod zdarma

Proč přijít: Burza LP desek a CD s několika tisíci titulů!! Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od B.B. Kinga po Franka Zappu. Výběr je obrovský, stačí přijít! Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra a mnoho mnoho dalších. Vykupujeme LP, SP i CD. Prodej, nákup, výměna. Více info na music69@seznam.cz

Muzikál Šmoulové

Kdy: 5. května, 10 hodin

Kde: Meduza Most

Za kolik: 399 – 550 Kč

Proč přijít: Připravte se na úžasné dobrodružství pro děti! Oblíbený muzikál ŠMOULOVÉ se chystá na své turné po České republice. Šmoulové vykouzlí úsměv na tváři každému dítěti. Čeká vás pohádková atmosféra, pestré kostýmy a samozřejmě i šmoulí oblíbené písně. Turné je skvělou příležitostí pro malé fanoušky, kteří chtějí potkat své oblíbené modré hrdiny naživo. Délka představení je 60 minut. Vstupenky zde.

