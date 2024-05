První červnová sobota se nejen na Mostecku ponese ve znamení Dne dětí. Na své si ale přijdou i milovníci rockové a housové hudby. Sportovci si mohou zaběhat Resslu a na mosteckém náměstí se sejdou známé tváře TV Nova. Vybírejte z pestrého seznamu tipů, které pro vás naše redakce pravidelně připravuje.

Loňská akce Carpe Diem na Hněvíně. | Video: Deník/Martin Vokurka

Víkendové akce na Mostecku

PÁTEK

Den dětí v SVČ

Kdy: pátek 31. května od 16 do 19 hodin

Kde: zahrada Střediska volného času, Most

Proč přijít: Čeká vás den plný atrakcí, soutěží a zábavy.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Busking se Samuelem Němcem

Kdy: pátek 31. května od 15 hodin

Kde: kavárna na ulici, Most

Proč přijít: Živá hudba v Parku Střed u Kavárny na ulici, tentokrát s multiinstrumentalistou Samuelem Němcem. Přijďte si užít pohodu, muziku, kávu, nebo drinky.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Koncert pro město Most

Kdy: pátek 31. května od 19 hodin

Kde: hrad Hněvín, Most

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: Na koncertě zazní Vivaldiho Čtvero ročních období v podání houslové legendy Václava Hudečka. K open air koncertu si jako hosty přizval další významné umělce: jazzovou legendu a multiinstrumentalistu Jiřího Stivína a sopranistku Terezu Mátlovou, kteří společně vystoupí v závěru koncertu.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Kdo se bojí Virginie Woolfové

Kdy: pátek 31. května od 19:30

Kde: Komorní scéna Městského divadla Most

Za kolik: 300 Kč

Proč přijít: Premiéra amerického dramatu o závratné hloubce lidských vztahů. Ironický i empatický koncert pro čtyři hlasy. Režie Filip Nuckolls. Hrají: Michaela Krausová, Marcel Rošetzký, Eliška Matzkeová, Tadeáš Horehleď.

Divadelní premiéra v Mostě: Vztahové drama jedné noci

Turné Petra Koláře 2024

Kdy: pátek 31. května od 20 hodin

Kde: Music arena Nový Obzor, Most

Za kolik: 490 Kč

Proč přijít: Zpěvák s nezaměnitelným hlasem neuvěřitelného rozsahu a barev pokračuje v Mostě svojí Tajnýmístatour. Koncert s kapelou špičkových muzikantů bude poctivým rockovým nářezem plným silných emocí. Open 19:00, start 20:00. Předprodej zahájen v síti Ticketlive.cz.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: Nový Obzor

SOBOTA

Ressl Kros Run

Kdy: sobota 1. června od 9:30 do 14 hodin

Kde: bývalý amfiteátr na vrchu Ressl, Most

Za kolik: 220 Kč

Proč přijít: Tradiční běžecký závod s trasami v délce 5 km a 10 km, závodit můžete i s pejskem (canicross). Hlavní závod startuje v 11 hodin. Prezentace na místě od 9:30. Parkování vozidel v omezeném rozsahu je zajištěno v areálu rybníčku, u statku a na cestě podél horkovodu. Na místo startu je to cca 150–300 m. Registrace je pouze on-line na stránkách www.stopnito.cz. Na místě startu v den závodu již není registrace možná.

Víkendové typ na Mostecku začátkem červnaZdroj: město Most

Běh o pohár starosty a Den dětí v Černicích

Kdy: sobota 1. června od 9:30

Kde: hostinec U Jezeří, Horní Jiřetín

Proč přijít: Nejdříve se poběží závod o pohár starosty, registrace začíná v 9:30 a odpoledne od 14 hodin se v návaznosti koná Dětský den v Černicích. Na místě budou nafukovací atrakce, pohádkový les, soutěže.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: Facebook Horní Jiřetín

Den dětí v muzeu

Kdy: sobota 1. června od 10 do 14 hodin

Kde: Podkrušnohorské technické muzeum, Most

Proč přijít: Program plný zábavy zahrnuje ukázku práce Městské policie Most, prohlídku techniky Báňské záchranné služby a hasičské techniky JSDH Most , možnost jízdy důlní jednokolejkou, střelbu ze vzduchovky, zdobení perníčků, prolézání tunelem, skákání v pytli a další aktivity. Ve 13 hodin proběhne losování desti soutěžících dětí, které budou mít možnost svezení unikátním exponátem – důlní závěsnou drážkou.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Mezibořský hasičský Den dětí

Kdy: sobota 1. června od 13 hodin

Kde: sjezdovka, Meziboří

Proč přijít: Vystoupení skupiny Mišmaš, Kvinta a Cobblestone. Hasičská stezka, Zumba Kids Meziboří, malování na obličej, prohlídka hasičské techniky, stánky s občerstvením, pěna pro děti a další atrakce.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Meziboří

Pohádkový les

Kdy: sobota 1. června od 14 hodin

Kde: U Vleku, hora Svaté Kateřiny

Za kolik: děti s trvalým pobytem v HSK zdarma, ostatní 50 Kč

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Dětský den na Hipodromu

Kdy: sobota 1. června od 14 do 18 hodin

Kde: Hipodrom Most

Za kolik: dospělí – 20 Kč, děti – 10 Kč

Proč přijít: Užijte si zábavné sobotní odpoledne plné soutěží a zábavy pro celou rodinu. Chybět nebudou projížďky na koních, malování na obličej či skákací traktorbagr.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Den s Novou – 30 let spolu

Kdy: sobota 1. června od 14 do 18 hodin

Kde: 1. náměstí Most

Proč přijít: TV Nova slaví 30 let svého vysílání a jedním z dárků pro diváky jsou i zastávky ve vybraných městech republiky. Můžete těšit na vaření s Masterchefy, na tváře známé z televizních seriálů nebo hvězdné moderátory. Své znalosti můžete poměřit s lovci z kvízové show Na lovu nebo si poslechnout písně v podání zpěvaček a zpěváků ze Superstar. Moderují: Veronika Petruchová a Linda Nguyenová.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Carpe Diem

Kdy: sobota 1. června od 15 do 01 hodin

Kde: hrad Hněvín

Za kolik: 490 Kč

Proč přijít: Event nejen pro milovníky housové hudby s charitativním přesahem. Výtěžek z pátého ročníku akce poputuje opět neziskovému spolku Nové háro www.noveharo.cz, který pomáhá dětem v onkologické léčbě parukami na míru. Doprovodný program zahrnuje ohnivou show, shishu, tatéry, jógu, shuffle dance, stand up show, tombolu pro Nové Háro, focení kolodiovým procesem, vernisáž Karla Richtra a jako exkluzivní host vystoupí Cirque La Putyka. Předprodej v síti GoOut.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Hora Svaté Kateřiny

Oslava 14 let klubu Ponorka

Kdy: sobota 1. června od 20 hodin

Kde: Ponorka, Litvínov

Za kolik: 360 Kč

Proč přijít: Hudební klub rozdává radost litvínovskému publiku už 14 let! Výročí vzniku oslaví litvínovský podzemní klub koncertem, na kterém vystoupí teplický punkový písničkář Jiří George Ditrich a kapela PLEXISovjanka. Pro prvních 100 příchozích bude navíc připraven welcome drink. Vstupenky v Ponorce na baru ve čtvrtek a v pátek od 18:00. Předprodej běží také v síti smsticket.cz. Vstupenky zakoupené v předprodejích budou slosovány a výherce obdrží 30l soudek Prazdroje! Klub otevírá v 19:30 a koncert začne po 20 hodině.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: Ponorka Litvínov

NEDĚLE

Sportovní Dětský den

Kdy: neděle 2. června od 9 do 13 hodin

Kde: Benedikt, Most

Za kolik: zdarma, dětský závod 50 Kč

Proč přijít: Sportovní den s trenéry SRTG Most. Můžete těšit třeba na překážky pro děti ale i pro dospělé, ukázky a možnost vyzkoušet si naše tréninky, soutěže o ceny. Děti budou mít možnost zúčastnit se dětského překážkového závodu s přelézáním a podlézáním překážek. Vyzkouší si hod mini oštěpem a další pohybové aktivity. Pro děti od 3 let a v doprovodu zákonného zástupce. Registrujte dětí zde.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Divadelní kopačka 2024

Kdy: neděle 2. června od 10 hodin

Kde: fotbalové hřiště FK Baník Souš

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dvanáctý ročník fotbalového turnaje divadelních osobností. Tým mosteckého divadla změří své síly s následujícími týmy: Městská divadla pražská, Městské divadlo Mladá Boleslav a Činoherní studio Ústí nad Labem.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: Městské divadlo Most

Víkendové tipy v Ústí nad Labem

LUSK: Festival divadla pro děti

Kdy: Hlavní program od pátku 31. května 14 hodin do 1. června večer

Kde: Dům kultury

Za kolik: dle představení

Proč přijít: Kulturní středisko města Ústí nad Labem představuje první ročník festivalu divadla pro děti LUSK, který představuje nový kulturní milník pro krajskou metropoli. Festival slibuje bohatý program zaměřený na divadelní umění různorodých žánrů od loutkových pohádek až přes fyzické divadlo, badatelské interaktivní hry či edukativní divadelní zážitky. V rámci festivalu budou uvedena divadelní představení pro děti ve věku 2 až 18 let a jejich rodiče. Na programu jsou například Toymachine, z. s.: Čert a Káča s loutkovou dílnou, Le Cabaret Nomade: Kaleido s loutkovou dílnou, Divadlo FRAS: Všechno nejlepší loutkové představení, FysioArt: Hmyzí hotel Bzzzz, Divadlo Brambůrky Most: Hrnečková Karkulka s pečicí dílnou, Mušaši Entertainment: Fabula Sylvestris, FysioArt: Bez křídel bos, Divadlo ALFA: Odysseus, dále pak Dinosauří ZaHRAda, Výstava autorských hraček a loutek, Naďa Pažoutová předčítá knihu Vilma běží o život, LUSKoviště, promítání filmu SCALESPACE v podzemních prostorách KSUL, beseda s autorem a další.

90´s Open air festival Větruše

Kdy: pátek 31. května od 15 hodin

Kde: Zámeček Větruše

Za kolik: předprodej 699, na místě od 800 do 1499 korun

Proč přijít: Devadesátkový open air mejdan na Větruši od Julio Production. Kapacitně i časově omezená open air párty, která se bude konat přímo na vyhlídce zámečku Větruše, který patří k jedněm z dominant Ústí a může se jim náležitě pyšnit. Přijďte si užít skvělou párty, kde zahrajou ty největší taneční hity z 90. let v podání několika skvělých českých DJs + pořadatel slibuje překvapení v podobě zahraničního headlinera a tím je skupina E-ROTIC. Také Djs David Holub, Bagr, De-Luks a další.

Den Dětí v Café Maryša

Kdy: pátek 31. května od 15 hodin

Kde: Café Maryša

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Možnost si zadovádět s dětmi a vyhrát sladké odměny. Děti tu budou mít stanoviště, kde za splněné úkoly dostanou dukáty, za které si budou moct vybrat odměnu dle svého uvážení. Akce bude trvat do půl sedmé večer a věk dětí nehraje roli. Pořadatel připravil různá stanoviště jak pro ty nejmenší, tak i pro starší děti. Každý si tu najde to své. Káva pro rodiče, legrace pro všechny.

Koncert filmových melodií

Kdy: pátek 31. května od 19 hodin

Kde: Severočeské divadlo

Za kolik: 170 až 450 korun + P/4

Proč přijít: Zažijte nezapomenutelný večer plný filmové hudby. Koncert v podání orchestru Severočeského divadla pod vedením dirigenta Miloše Formáčka. Diváci se mohou těšit na skladby z filmů Rocky, Pretty Woman, Jurský park, Gladiátor, Dívka na koštěti a další známé a populární melodie. Soubor bude hrát na jevišti divadla.

Den dětí

Kdy: sobota 1. června v 8.30 hodin

Kde: náměstí v Chlumci

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sobota bude patřit dětem i v Chlumci. Již ráno začne akce slavnostním kácením tradiční májky, dopoledne zpestří soutěžení na hřišti zdejší základní školy a stezka Cesta kolem světa. Odpoledne pak na náměstí v vypukne show Honzy Poplety, jsou připraveny skákací hrady, airbrush tetování, zahraje kapela ChabaGang.

Den dětí v ústecké ZOO

Kdy: sobota 1. června od 10 do 17 hodin

Kde: Zoologická zahrada Ústí nad Labem

Za kolik: děti od 3 do 15 let 20 korun, jinak standardní

Proč přijít: Tradiční každoroční akce u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Pro děti je připravena řada zábavných aktivit a atrakcí, například malování na obličej, výtvarná dílnička, zábavné soutěže s jelínkem. Připravena je i pohádka v podání divadla Na Klice, nazvaná Co se nese v lese, případně setkání u jelínka a další.

Festival Za ruce

Kdy: sobota 1. června od 10 hodin

Kde: Městské sady Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Divadelní, hudební a taneční vystoupení osob s mentálním a zdravotním postižením. Na programu je pěvecké, taneční a divadelní vystoupení handicapovaných umělců. Dále zahraje Sváťovo dividlo, Ústecké bambini, Davide Mattioli, následuje T-Rex show s Matýskem, připraven je dětský doprovodný program v podobě spousty zábavy, soutěží, skákacích hradů, pouťových atrakcí, malování na obličej, fotokoutku, rytířů, ukázek práce policie, hasičů a zdravotníků. Moderují Míša Doležalová a Vlasta Vébr (Divadlo VeTři), na místě bude zajištěn stánkový prodej občerstvení a další.

Rytíři na hradě

Kdy: sobota 1. června od 11 hodin

Kde: hrad Střekov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Své umění předvedou nejen šermíři z Corvus Milites ve středověkém rytířském stylu, ale i bojovníci plněkontaktního boje. Hrát bude kapela a děti pobaví loutkové divadlo TyJátr pana Šedopláště. Na trhu uspokojíte chutě slané i sladké. Stánky se zbožím budou připraveny už od desáté hodiny dopolední. Prohlídky hradu budou trvat celý den.

Oslavy 30 let Fakulty umění a designu UJEP

Kdy: sobota 1. června od 13 hodin

Kde: Kampus FUD UJEP

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Fakulta slaví! Zváno je vedení univerzity, všichni současní i bývalí zaměstnanci, studenti a studentky, kolegové a kolegyně z dalších fakult UJEP a samozřejmě také každý, komu je na fakultě dobře a chce to oslavit. Program bude připraven na prostranství před fakultou a uvnitř budovy. Čekají vás výtvarné workshopy pro děti a dospělé, hudební a doprovodný program zaměřený na FUD produkci, výstava diplomek a bakalářek, pivo od paní Evy z Pivnice Resslovka (Na Růžku), nový FUD merch. Vizuální styl: Monsters!

Divadlo všem 2024

Kdy: neděle 2. června od 14 hodin

Kde: Vrchlického sady Klíše

Za kolik: pouze za úsměv

Proč přijít: Seskupení Promyky pořádá 4. ročník divadelního dne. Program určen pro malé i velké milovníky divadla, ale i ty, kteří divadlo neznají. Nabídne představení profesionálních uskupení i jiných nadšenců, workshopy, dobroty od lokálních prodejců a tradičně i sbírku pro dobrou věc.

Akce je otevřena všem, kteří si chtějí společně užít den plný divadla, her, dobrot a sousedství.

Na programu najdete Skaláček Tisá, Divadlo na klice – O Gabrielovi a Málince, ZUŠ E. Randové – sbor Přídemdýl, Toy Machine – Pinocchio.

Koncert před oponou – Smetanovo trio

Kdy: neděle 2. června od 17 hodin

Kde: Severočeské divadlo

Za kolik: od 170 do 450 korun + N/5

Proč přijít: Smetanovo trio, založené legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Ověnčeno je mimořádnými domácími i mezinárodními úspěchy. Získalo Cenu komorního spolku při České filharmonii a Cenu Nadace Bohuslava Martinů, BBC Music Magazine Awards, Diapason d’Or, cenu měsíce BBC Chamber recording of the month, MusicWeb International a další. Od roku 2024 se stalo Smetanovo trio rezidenčním souborem jednoho z nejslavnějších sálů světa – londýnské Wigmore Hall.