PÁTEK

Busking s Wan Men Sonk

Kdy: pátek 24. květen v 15 hodin

Kde: park Střed, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Živá hudba v Parku Střed u Kavárny Na ulici, tentokrát se se dvěma členy z kapely Wan Men Sonk. Přijďte si užít pohodu, muziku, kávu, nebo drinky.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Autorské čtení dětí z 10. základní školy v Mostě

Kdy: pátek 24. května od 16 do 19 hodin

Kde: The Most Café, Most

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: Facebook

Promítání filmu 66 sezón

Kdy: pátek 24. květen v 18 hodin

Kde: Schola Humanitas, Litvínov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Veřejné promítání oceňovaného filmu 66 sezón je zároveň poslední příležitostí prohlédnout si výstavu Po schodišti, kde svá díla vystavuje 20 talentovaných umělců.Během promítání bude otevřený bar. Akce je součástí festivalu Květen umění a vzdělanosti.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: Facebook

Spirit of Chris Norman

Kdy: pátek 24. května od 20 hodin

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: Prioritou česko-německé skupiny je dokonalé provedení každé skladby převzaté z repertoáru legendární britské skupiny SMOKIE. Ůčinkují: Frankie Norman Červenka - zpěv, kytara, Pavel Barcal - vokály, basa, Ferda Halmi - sólová kytara, Jan Rouček - vokály, klávesy, Jirí Nota - bicí. Začátek koncertu mezi 20. a 21. hodinou. Rezervace vstupenek zde.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: Facebook

Vote párty

Kdy: pátek 24. května od 21 hodin

Kde: Meduza, Most

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Párty v retro stylu, kde si přes appku každý může pustit jakoukoli písničku. Outfity hledejte u táty nebo mamky hluboko ve skříni. Oblečení se meze nekladou, hlavně ať je to retro!

Vote retro party v mostecké Meduze.Zdroj: Instagram

Oldies video disco párty

Kdy: pátek 23. května od 22 hodin

Kde: Nový Obzor, Most

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Tradiční video disko párty s rezidentem DJ Ivošem. Po celou noc vás čekají ty největší taneční hity ve videoklipech, samozřejmě Vám zahrajeme i na Vaše přání. Na baru v akci tequila EL JIMADOR a za 2 drinky skvělé dárky. Vstup 18+. Kontrola OP!

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: Nový Obzor

SOBOTA

Výpěstkové trhy

Kdy: 25. května, od 6 do 10 hodin

Kde: Před budovou Magistrátu, Most

Proč přijít: Trhy se konají v období od března do prosince každou sobotu od brzkých ranních hodin. Pokud si tedy přivstanete, budete si zde moci zakoupit čerstvé ovoce a zeleninu od místních prodejců. A pro radost všech dam budou v nabídce i květiny, bylinky či sazenice. Veškerý sortiment se odvíjí dle daného období.

Den otevřených dveří ve vinařství v Chrámcích

Kdy: sobota 25. května od 8 do 18 hodin

Kde: Chrámce, Most

Za kolik: vstup i parkování zdarma

Proč přijít: Ochutnávka všech vín vyrobených od roku 2015 až do současnosti, prohlídka vinařství s průvodcem, teplé i studené občerstvení, opékání buřtů na zahradě, hledání pokladu a další hry pro děti.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Šmoulové

Kdy: sobota 25. května v 10 hodin

Kde: Citadela Litvínov

Za kolik: 550 Kč /450 Kč /399 Kč

Proč přijít: Připravte se na úžasné dobrodružství! Oblíbený muzikál ŠMOULOVÉ se chystá na své turné po České republice. Od 7.dubna se vydají na cestu a zavítají do více než 30 měst, aby rozesmáli malé fanoušky svými úžasnými písněmi. Děti mohou očekávat pohádkovou atmosféru, pestré kostýmy a samozřejmě i jejich oblíbené písně. Vstupenky pouze online zde.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: Facebook

Den magistra Edwarda Kellyho

Kdy: sobota 25. května od 10 do 17 hodin

Kde: Oblastní muzeum, Most

Proč přijít: Akce s koná na nádvoří, v zahradě před muzeem i v sousedním parčíku. Návštěvníci se mohou těšit na pohádku Divadla rozmanitostí, která v deset hodin dopoledne celý program zahájí v zadním nádvoří muzea. V historickém programu se potom v průběhu dne vystřídají kejklíř s šermíři, hadí žena či kozí tanečnice a chybět samozřejmě nebude ani samotný alchymista a mág magistr Edward Kelley. Od 10 do 16 hodin bude v parčíku vedle muzea v provozu tradiční Stezka Střediska volného času, kde budou děti plnit rozmanité úkoly.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Pohádkové miniTechnohraní

Kdy: sobota 25. května od 10 do 14:30 hodin

Kde: zahrada Domova pro seniory, Most

Proč přijít: Přijd' ukázat svoji šikovnost a užít si zábavu v našem pohádkovém světě.

MiniTechnohraní v Mostě.Zdroj: město Most

Benčuj, tahej, pomáhej

Kdy: sobota 25. května od 10 hodin

Kde: Amfiteátr Benedikt, Most

Proč přijít: Charitativní soutěž silových sportů Pohárovka (strongman a silový trojboj), výtežek půjde na bezbariérové bydlení pro Verču a Lukáše. Stovka závodníků se utká v řadě kategoriích, připraven je i bohatý doprovodný program.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

S láskou k sobě

Kdy: sobota 25. května od 10 do 19 hodin

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Festival nabídne lekce jógy, přednášky, jarmark, chill-out zónu. Během dne zahrají a zazpívají Tadeáš Jezbera a Monika Bublíková. V Kavárně v Duchu pro Vás bude připravená výborná káva a občerstvení. Pro děti je připravená dětská jóga.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Muzejní noc

Kdy: sobota 25. května od 17 hodin

Kde: Oblastní muzeum, Most

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Muzeum pak bude navazovat muzejní nocí s podtitulem Muzeum, jak ho neznáte, kdy vás nechají nahlédnout na práci konzervátorů a kurátorů sbírek a součástí programu bude i křest nového komiksu Alchymistova dcera – Příběh Edwarda Kelleyho a jeho nevlastní dcery Vestonie". Komiks si budete moci odnést.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Mexican Dinner

Kdy: sobota 25. května v 17 hodin

Kde: klub Ponorka, Litvínov

Za kolik: 170 Kč na místě

Proč přijít: Mexické jídlo a mexické drinky od Mamarracha Street Food a mexická kapela Mariachi Bohemia se po roce vrací do Litvínova. Opět můžete nasadit sombrera a obléci ponča. Klub bude výjimečně otevřen už od 17 hodin.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: Facebook

Koncert Sonii Sax a Martina Rufera

Kdy: sobota 25. května od 17 hodin

Kde: hrad Hněvín

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Hudební podvečer v zahradě hradu Hněvín se saxofonistkou Soniou Sax a klavíristou a skladatelem Martinem Ruferem. Přijďte si k nám užít pohodový večer, posedět v trávě ve stínu vzrostlých kaštanů a pokochat se krásným výhledem. Po celou dobu koncertu bude otevřené hradní bistro s občerstvením i vyhlídková věž.

Talk show Na točně

Kdy: sobota 25. května od 19 hodin

Kde: Městské divadlo, Most

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Talk show Tadeáše Horehledě a jeho hostů. Zábavný večer s mladým hercem mostecké činohry Tadeášem Horehledem a jeho hosty. Diváci se mohou těšit na zajímavosti z jejich života, povídání nejen o divadle, ale také na hudební vystoupení. Květnovými hosty budou tentokrát dlouholetí pracovníci napříč profesemi divadla: Václav Hofmann - dlouholetý jednatel a umělecký ředitel Městského divadla v Mostě, taneční mistr, Eva Pešková - dlouholetá referentka a vedoucí obchodního oddělení Městského divadla v Mostě, nadšená turistka, Luděk Jandík - dlouholetý jevištní technik, nadšený sportovní fanoušek. Vstupenky zde.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Il Fest Klubovka#4

Kdy: sobota 25. května od 20 hodin

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Poslední část IL FEST Klubovky Začátek koncertu mezi 20. a 21. hodinou, rezervace vstupenek zde.

NEDĚLE

Den dětí s hasiči

Kdy: neděle 26. května od hodin 10 do 17 hodin

Kde: Zámek Valdštejnů, Litvínov

Za kolik: 40 Kč

Proč přijít: Město Litvínov pořádá Den dětí s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Litvínov. Těšit se můžete na dílničky, výstavu fotografií a technických prostředků hasičů, tematické soutěže, skluzavku nebo pěnovou koupel.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Litvínov

Živá zahrada 2024

Kdy: neděle 26. května od hodin 10 do 16:30 hodin

Kde: Zámek Korozluky

Za kolik: děti 60 Kč, dospělí 80 Kč

Proč přijít: Akce nejen pro děti. Divadelní představení: 10:30 Buchty a Loutky: Norská pohádka, 12:30 Divadlo na cestě: Jak šel Honza do světa, 14:00 hodin Damúza: Faust, 15:30 Alfiteatr: Dva střevíčky pro Popelku, Divadelní společnost Al Rašid a historické pouťové atrakce. Ve 12 a 13:30 vystoupí taneční oddělení ZUŠ Most.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

O pejskovi a kočičce

Kdy: neděle 26. května od 10:30 hodin

Kde: hrad Hněvín

Za kolik: v předprodeji: 110 Kč, na místě: 130 kč

Proč přijít: V podání Divadélka Romaneto uvidíte veselou pohádku o pejskovi a kočičce, kteří se chystají do divadla za svými kamarády. To ale Kočička netuší, že nejprve musí Pejska naučit, jak se má v divadle chovat, vhodně obléknout, přijít včas. Po všech veselých trampotách nakonec vše stihnou a spolu s ostatními dětmi shlédnou pohádku O Červené Karkulce a Modrém Vlkovi. Délka trvání: 55 minut. Po celou dobu představení bude otevřeno malé hradní bistro s občerstvením. Vstupenky v hradním bistru nebo na místě.

Den pro rodinu s městskou policií

Kdy: neděle 27. května od 13 do 16 hodin

Kde: Dopravní hřiště, Most

Proč přijít: Akce, kterou moderuji Klára Kolomazníková ze skupiny Holki, představí ukázky z činností Městské policie, prvorepublikového četnictva, dobrovolných hasičů nebo služební kynologie. Doprovodný program: jízda na ponících, soutěže pro děti, fotokoutek, výstava historických vozidel, odznaků a medailí, malování na obličej, občerstvení.

Den pro celou rodinu s Městskou policií Most.Zdroj: město Most

Cena první dámy

Kdy: neděle 26. května od 13:30 hodin

Kde: Hipodrom Most

Za kolik: dospělí 130 Kč, studenti do 26 let a senioři nad 60 let 100 Kč, děti do 140 cm a ZTP zdarma, parkovné 50 Kč

Proč přijít: Během dostihů je návštěvníkům k dispozici tradiční kyvadlová doprava zdarma! Vstupenky v prodeji na pokladně u vstupu od 10.30 hod. Platba pouze v hotovosti. Vstup pro diváky od 10:30, první dostih ve 14 hodin, poslední dostih v 17:45.

Víkendové tipy na MosteckuZdroj: město Most

Neděle ve středu

Kdy: neděle 26. května od 17 hodin

Kde: park Střed, Most

Proč přijít: 17 hodin: Stars Tribute acoustic - Kapela Stars Tribute Acoustic vznikla v době lockdownu, původně jako akustické duo, čistě z potřeby zahrát si alespoň pár oblíbených písniček. S.T.A. založil kytarista Olda Trefil známý také jako Trifid z kapely Debustrol a zpěvák Honza Tříška z kapely Syndrom. Po krátké době se k těmto dvěma hudebníkům připojil perkusionista a cestovatel Jirka Neumajer z kapely Feher Fekete Kerek. Mladá Boleslav. Máte-li rádi hity 90. let, Pearl Jam, U2, Nirvana, R.E.M., Depesche Mode nebo Metallica chcete si třeba i zatancovat, je to tip přesně pro vás! 18 hodin: Kvinta a – čtyřčlenná folková skupina z Litvínova, která je na hudební scéně více než 30 let. Hraje ve složení: Tomáš „Papouch“ Kunz (akustická kytara, zpěv), Lada Kunzová (klávesy, zpěv), Martin „Adams“ Prokop (basová kytara, zpěv) a Iva „Pralinka“ Boušová (percusse, zpěv).

