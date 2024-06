Víkend

Mezinárodní mistrovství Německa motocyklů

Kdy: 21. června - 23. června

Kde: Autodrom, Most

Za kolik: 5–40 euro

Proč přijít: Mezinárodní německý šampionát silničních motocyklů se pravidelně vrací do Mostu. Těšit se můžete na účast českých jezdců v čele s Oliverem Königem. Na start se postupně postaví na 200 jezdců. Součástí víkendu je také atraktivní Mistrovství světa sidecar! Více info a vstupenky zde.

PÁTEK

Big pink picknic

Kdy: pátek 21. června od 18 hodin

Kde: Café Bar Citadely, Litvínov

Proč přijít: Oblíbený růžový večer s ochutnávkou vín a letních drinků. Chybět nebude tombola a stylové a chutné občerstvení.

Vibration

Kdy: pátek 21. června od 18 hodin

Kde: Ponorka, Litvínov

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Červnová technoparty Vibration nese podtitul Girls Night a to proto, že se během večera a noci se za mixem představí hned čtyři dýdžejky. Jmenovitě se v litvínovském podzemním klubu předvedou Kristy.Vansen, Rakkel, Brownie a Lau Rie. Partnerem akce je Pivo Proud, moderní český ležák z Prazdroje. První návštěvníci či návštěvnice páteční party ho budou moci ochutnat jako welcome drink. Klub má otevřeno už od 18:00 a první dýdžejka se na pódium postaví ve 21:30.

Neon party

Kdy: pátek 21. června od 20 hodin

Kde: Ice bar, Most

Proč přijít: Párty ve znamení neonu! Oblečte si cokoliv neonového či barevného, abychom společně rozsvítili celý bar. U vstupu každý obdrží svítící náramky a welcome drink. Program: neonový beerpongový turnaj, neonové drink menu, za drinky obdržíte sluneční brýle. Tematická barevná výzdoba. Doporučujeme rezervaci na tel: 702 028 864.

TOBAJAS X STANISLOVE

Kdy: pátek 21. června od 21 hodin

Kde: Attic club, Litvínov

Za kolik: 100 a 150 Kč

Proč přijít: OPEN: 21:00, START: 22:00. Vystoupí DJ TEEP a speciální host.

Hrabě Monte Cristo aneb Pomsta není řešení | Divadelní léto na Hněvíně

Kdy: pátek 21. června od 21 hodin

Kde: hrad Hněvín

Za kolik: 400 Kč

Proč přijít: Jeden z nejkrásnějších příběhů západní literatury v komediálním divadelním zpracování. Dobrodružný příběh o zradě a pomstě tentokrát podaný s velkou mírou nadsázky a fantazie, která vrhá na celý děj zcela nové světlo. Představte si, že se jednoho dne probudíte v temné kobce toho nejhoršího žaláře. Jak jsem se zde ocitl? Proč jsem tady? Kdy budu propuštěn na svobodu? A za co tady vlastně jsem? Příliš mnoho otázek, na které neznáte odpověď. Vstupenky zde.

SOBOTA

Mezinárodní den jógy

Kdy: 22. června od 8 do 17 hodin

Kde: hrad Hněvín

Za kolik: 450 Kč v předprodeji, na místě 480 Kč, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Pod korunami stromů, na kouzelném místě, v magický čas letního slunovratu se opět můžeme setkat a spojit se pro dobrou věc. Tentokrát již potřetí. Přijďte si s námi užít den plný jógy, manter, hudby a hlavně radosti. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v síti GoOut a ve stánku na Hněvíně.Stánkový prodej, tetování henou, tvořivá dílna, povídání s lektory nejen o józe, ájurvédské masáže, odpočinková zóna.

Maxi farmářské trhy

Kdy: sobota 22. června od 9 hodin

Kde: OC Central, Most

Proč přijít: Těšit se můžete nejen na výběr z lokálních dobrot, ale také na zajímavé drobnosti do domácnosti. Celým dnem vás doprovázet autorská i populární hudba v podání Tadeáše Jezbery a Matěje Koudelky s Lucií. Pro děti jsme od 14:00 hodin připravili bohatý doprovodný program, během kterého budou plnit úkoly na téma Moje farma. Budou sklízet zeleninu ze záhonů, sázet do květináčů bylinky nebo květiny, v kostýmu včely budou sbírat pyl a vytahovat žihadla. Posledním stanovištěm bude kurník, ve kterém budou muset děti po slepicích uklidit a z kurníku vybrat sádrová vajíčka. Chybět nemůže ani malování na obličej a jízdy na koni za kupon v naší aplikaci. S aplikací Můj Central si navíc budete moci vychutnat i kopeček zmrzliny či ledovou tříšť zdarma.

Neckyáda

Kdy: sobota 22. června od 9 do 01 hodin

Kde: U stadionu, Želenice

Proč přijít: Soutěž netradičních plavidel na řece Bílině. Den plný pohody, zábavy, kvalitní muziky, dobrého jídla a pití. Moderátor akce Vlasta Vébr. Program: 9:00 Prezentace plavidel před obecním úřadem ,10:00-11:00 Hodnocení plavidel, 13:00 Start plavidel od zahrádek, 13:30-14:30 Doplutí plavidel ke stadionu v Želenicích, 14:30-15:00 Vyhlášení výsledků a předávání cen, 15:30-19:00 Vystoupení kapely BASIC, 16:00-16:20 Vystoupení s papoušky z různých kontinentů, 17:00-17:20 Vystoupení s papoušky Ara, Žako, Kakadu, 19:30-01:00 Vystoupení kap Bourbon Acoustic. Doprovodné akce: kolotoče, střelnice, jízda na koni, malování na obličej. K zakoupení: mošty, háčkované hračky, cukrovinky, mýdla, míchané nápoje, náramky, palačinky, bezlepkové potraviny, běžné občerstvení a další.

Nerozlučná dvojka

Kdy: sobota 22. června od 9:30

Kde: Městská knihovna, Most

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Sobotní pohádka od scenáristů Toy story. Napínavý rodinný příběh o tom, že přátelství je tím největším dobrodružstvím. 85 minut.

Kateřinské slavnosti

Kdy: sobota 22. června od 9:30

Kde: Hora Svaté Kateřiny

Proč přijít: 9:30 - Otevření vstupu do města, 10:00 - Slavnostní průvod, 10:15 - Přivítání průvodu a zahájení oslav, 10:30-10:40 - Marching band ZUŠ Litvínov, 10:45-11:00 - Dětský pěvecký sbor Krušnohlásek, 11:10-12:00 - Divadlo na cestě: Jak šel Honza do světa, 12:00-12:30 - Country vstup kapely Kamufláž, 12:30-13:00 - Krušnohorské soutěže, 13:00-13:20 - Pohádkový vstup kapely Kamufláž, 13:20-14:00 - Soutěž hasičských sborů v přetahování lanem, 14:10-15:00 - Divadlo na cestě: 0 Smolíčkovi, 15:10-16:00 - Packová hlídka a Krušnohorské soutěže, 16:00-17:00 - Vyhlášení celodenní tomboly s kapelou Šrum Šrum, 17:00-18:00 - Rockový vstup kapely Kamufláž, 20:00 - 24:00- Zábava pod širým nebem s kapelou Audiens, 22:00-22:15 - Tortus de ignis: Ohnivá show.

Le Tour de Partík

Kdy: sobota 22. června od 10:30

Kde: Restaurace U Partíka, Litvínov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 12. ročník otevřeného cyklistického závodu jednotlivců, kterého se může zúčastnit každý, kdo má kolo. Po dokončení závodu je v restauraci připraven gulášek a pivo. Start v 10:30 hod, registrace v den závodu ráno. Délka závodu je cca 45 km.

Česko-jiřetínská slavnost

Kdy: sobota 22. června od 13 hodin

Kde: Areál Chata Barbora, Český Jiřetín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 13:00 - Dětské atrakce, soutěže, 14:00 - Jízda na koních, malování na obličej, lukostřelba, dětské soutěže o ceny. Od 15:00 - Divadelní a taneční koktejl pro děti, 15:30 - Kouzelník Pavel Dolejška, 16:30 - Pohádka - Písmenkové království (v průběhu pohádky - kácení májky), od 17:00 - Imitátor Zdeněk Barnet, 17:45 - Divadelní koktejl pro dospělé, 18:00- Brass Collegium a Vlaďka Švantnerová - klávesy. 18:30 - Vyhlášení tomboly a soutěží, 18:45 - Brass Collegium, 19:15 - Sólista skupiny Gott Cover Band - Milan Fiala, 20:15 - Českojiřetínský recitál, 20:45 - Open disko - hudba na přání. Soutěže o ceny probíhají od zahájení do 15 hod na jednotlivých stanovištích. Soutěžící děti je nutné u vstupu do soutěže registrovat. Každý trvale přihlášený občan anebo majitel nemovitostiA v Českém Jiřetíně obdrží při vstupu 200 českojiřetínských peněz na útratu na slavnosti!

Mistrovství Evropy ve fotbale u jezera Most

Kdy: sobota 22. června od 15 hodin

Kde: jzero Most

Proč přijít: Přijďte sledovat zápas ME ve fotbale 2024: Gruzie – Česko. Prodejní stánky u jezera budou otevřeny.

Přímé přenosy ME ve fotbale u jezera Most.Zdroj: město Most

Most Night Ride

Kdy: sobota 22. června od 20:30

Kde: Albert Velebudická, Most

Proč přijít: Zveme na 5. noční motorkářskou vyjížďku městem Most. Vydají do ulic města a jízdu zakončí u jezera Most. Celková délka trasy je 16 kilometrů. Na parkovišti bude k dispozici od 20:00 občerstvení. Ve 21:30 startujeme směr Most. Ve 22:00 příjezd na Mostecké jezero, kde se společně vyfotíme a chvilku posedíme. U Alberta a Mosteckého jezera bude zajištěné občerstvení v podobě nápojů a klobás, Trasa spanilky zde.

NEDĚLE

Mach a Šebestová | Divadelní léto na Hněvíně

Kdy: neděle 23. června od 14 hodin

Kde: hrad Hněvín

Za kolik: 200 Kč, děti 100 Kč

Proč přijít: Příběhy oblíbených postaviček Macha, Šebestové a psa Jonatána. Hlavní postavy se pomocí kouzelného sluchátka podívají do doby ledové, přemění psa Jonatána na krabici nebo pomohou spolužákovi Kropáčkovi s angínou. Epizody plné komických peripetií, v nichž se mísí skutečnost s bujarým výmyslem, originální situační i slovní humor, hravost a fantazie zaujmou celou rodinu. Účinkuje Divadlo rozmanitostí. Vstupenky zde.

Fandíme rodině

Kdy: neděle 23. června od 14 do 17 hodin

Kde: Radniční park, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Odpoledne pro celou rodinu plné zábavy, doprovodný program zajištěný mosteckými neziskovými organizacemi.

Neděle ve středu

Kdy: neděle 23. června od 17 hodin

Kde: park Střed, Most

Program: 17.00 – Polansky vs. Langman – zajímavé hudební duo ve složení bicí a viola původně vzniklo jako pocta Lou Reedovi. V současné době lze říci, že duo hraje více v Německu než v Čechách, nicméně pár koncertů vždy realizují i na domácí půdě. Navzdory omezené instrumentaci má zvuk skutečné rockové kapely. 18.00 – Zlej sen – sedmičlenná folková skupina z Jirkova je díky počtu hudebníků zlým snem především pro zvukaře. Pro posluchače se však jedná o příjemnou hudbu, která je kombinací coverů známých folkových i popových písní.

Golem | Divadelní léto na Hněvíně

Kdy: neděle 23. června od 21 hodin

Kde: hrad Hněvín

Za kolik: 400 Kč

Proč přijít: Výpravná inscenace v romantickém prostředí mosteckého hradu. Příběh z renesanční Prahy plný humoru, tajemna a nestárnoucí hudby Jaroslava Ježka. Délka představení: 120 minut včetně přestávky. Vstupenky zde.

Chomutovsko