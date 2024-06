PÁTEK

12. ročník závodu dračích lodí StarColor Cup

Kdy: pátek 7. a sobota 8. června od 9 do 18 hodin

Kde: Matylda, MostProč přijít: Dvoudenní festival sportu a zábavy se závody školních a hlavních posádek na 200 m, bagrpark, kolotoče, kulturní program.

Více info o speciálních dopravních spojích zde.

Soutěžní přehlídka jazzových orchestrů tanečních souborů

Kdy: pátek 7. a sobota 8. června od 9 do 20:30 hodin

Kde: Citadela Litvínov

Proč přijít: Po sedmi letech se tato celostátní soutěž opět vrací do Litvínova. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a přijďte podpořit mladé talenty. Celkem se představí 44 soutěžících těles, jejichž členové předvedou své dovednosti během dne, a večery zpříjemní koncerty a jam session. Podrobný Program najdete na stránkách ZUŠ Litvínov.

Galavečer tanečního studia Demi Dance a TK 1976

Kdy: pátek 7. června od 17 hodin

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Galavečer renomované mostecké taneční školy a přehlídka svatebního salonu Delta. Vstupenky zde.

Kytice

Kdy: pátek 7. června od 17 hodin

Kde: zámek Korozluky

Za kolik: 140 Kč

Proč přijít: Premiéra představení podle hry K. J. Erbena. Čarodějnický rej, během nějž se na jevišti objeví i sám autor předlohy! Vše v poutavém pouličním a groteskním balení, v jehož rámci vám na zlatém kolovratu upředeme písně plné osudovosti, viny, trestu, ale i lásky a soucitu! Režie: Vítězslav Větrovec. Dramaturgie: Hana Marvanová, Jiří Kraus. Výprava: Katarína Kováčiková. Hrají: Tereza Alferi, Jitka Brožová, Kateřina Kluchová, Július Kubaščík, Barbora Schusswohlová. Pro děti od 10 let.

Noc kostelů v Želenicích

Kdy: pátek 7. června od od 17 hodin

Kde: kostel sv.Václava, Želenice

Proč přijít: Spolek pro obnovu kostela sv. Václava v Želenicích zve při příležitosti Noci kostelů na vernisáž prodejní výstavy Obrázky s příběhem od Eduarda Bárty a pěvecké vystoupení Anny Vytlačilové od 18 hodin. Zakoupit můžete andílky, zvonky, svíčky, růžence prohlédnout si církevní ornáty a černobílé fotografie z kulturních akcí obce Želenice.

Noc kostelů v Církvi bratrské v Mostě

Kdy: pátek 7. června od od 17 hodin

Kde: Sbor Církve bratrské, Most

Proč přijít: Bohatý program zahrnuje vystoupení žáků Základní umělecké školy F. L. Gassmanna, koncert pěveckého sboru Zpíváme, Gospel koncert, výstava tvorby žáků Základní umělecké školy Moskevská, koncert kapely Po nebi. Kavárna do 19 h, čajovna do 22:30.

Noc kostelů v Českých Zlatníkách

Kdy: pátek 7. června od 17 do 22 hodin

Kde: kostel sv. Jiří, České Zlatníky

Proč přijít: Po celou dobu je otevřena výstava o historii obce a kostela, od 19 h koncert pěveckého sboru SMoG z Podkrušnohorského gymnázia, Most, od 20:30 následuje hodinová komentovaná prohlídka.

Noc kostelů v Lomu

Kdy: pátek 7. června od od 18 hodin

Kde: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Lom

Proč přijít: 18:00 vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Litvínov Vlaštovky, vystoupení mezzosopranistky a sbormistryně Martiny Vokáčové, nekomentovaná prohlídka kostela, 19:30 pěvecké vystoupení Matyáše Waltera. Po celou dobu možnost prohlídky prací žáků ZŠ a MŠ Lom.

Noc kostelů v Horním Jiřetíně

Kdy: pátek 7. června od od 19 do 22 hodin

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Horní Jiřetín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Každoroční Noc kostelů vám umožní večerní prohlídky kostela.

Kutloch Band

Kdy: pátek 7. června od 20 hodin

Kde: Rokáč Vinohrady

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Máte chuť si zavzpomínat na zlaté devadesátky? Účinkuje Kutloch Band ve složení: Igor Andrejšín - kytara, zpěv, Roman Ká - kytara, zpěv, Lojzek Slapnička - bicí, Viky Rus - basa. Rezervace vstupenek zde.

Retro párty ve stylu 90tek

Kdy: pátek 7. června od 21 do 03 hodin

Kde: Attic club, Litvínov

Za kolik: zdarma

Oldies video disco & DJ Ivoš

Kdy: pátek 7. června od 22 do 06 hodin

Kde: Music arena Nový obzor

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Videodisco a DJ Ivoš opět v Music aréně Nový Obzor. Ty největší taneční hity ve videoklipech na 5 TV a velkoplošné projekci! Vstup 18+, kontrola OP!

SOBOTA

Sraz historických vozidel

Kdy: sobota 8. června od 8 do 14:30 hodin

Kde: areál Loučky, Litvínov

Proč přijít: Letos ve znamení závodních a rallye vozů. Program: 8 -10 hodin registrace účastníků, 8 -11:30 výstava vozidel, 10 hodin příjezd patrona srazu Pavla Nového a Petra Jablonského. 10 -11 hodin výstava rallye vozidel na horním parkovišti u restaurace, 12 hodin začátek spanilé jízdy, od 14 hodin vyhlášení výsledků.

Víkend otevřených zahrad | Neděle ve středu

Kdy: sobota 8. června od 9 do 19 hodina a neděle 9. června od 13 do 19 hodin

Kde: park Střed, Most

Proč přijít: Jóga na střeše kavárny, Big Band Zdenka Tölga, Tři v klobouku, taneční vystoupení The F.A.C.T. Neděle ve Středu: MegaJazz (SK), Matěj Koudelka, od 13:00 malování na obličej s Javorkou. Prodejní stánky. Tvořivé dílny pro děti i dospělé se ZUŠ F. L. Gassmanna Most, dvě lekce jógy na střeše Kavárny na ulici se Sárou Jislovou.

Komořanské dětské hry

Kdy: sobota 8. června od 10 do 18 hodin

Kde: Matylda, Most

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Den plný zábavy s pestrým programem, který vás i vaše děti zaručeně pobaví a vytvoří nezapomenutelné zážitky. Program: kapela Mouchy, hudební show Áňa, Pó a pes a Pája Dance School Animation Show, ukázky techniky hasičů, fotokoutek, model teplárny a teplárenské hry, odpočinková zóna, výtvarné dílničky, skákací hrad a další. Celým dnem bude provázet moderátor Lukáš Budai.

Běh o pohár starosty a Den dětí v Černicích

Kdy: sobota 8. června od 9:30

Kde: hostinec U Jezeří, Horní Jiřetín

Proč přijít: Nejdříve se poběží závod o pohár starosty, registrace začíná v 9:30 a odpoledne od 14 hodin se v návaznosti koná Dětský den v Černicích. Na místě budou nafukovací atrakce, pohádkový les, soutěže.

42. Cena jezdectví společnosti Tipsport

Kdy: sobota 8. června od 11 hodin

Kde: Hipodrom, Most

Za kolik: dospělí 130 Kč, studenti do 26 let a senioři nad 60 let 100 Kč, děti do 140 cm a ZTP zdarma, parkovné 50 Kč

Proč přijít: Tradiční dostih první kategorie nabízí kvalitní podívanou. První dostih ve 14 hodin, poslední dostih v 17:45, počet dostihů: 8. Kyvadlová doprava zdarma. Vstupenky budou k prodeji na pokladně u vstupu od 10.30. Platba pouze v hotovosti.

Den pro celou rodinu

Kdy: sobota od 16 hodin

Kde: koupaliště Ressl, Most

Za kolik: zdama

Proč přijít: Restaurace na koupališti zve na párty s maskoty Tlapkové patroly, malování na obličej, copánky s kanekalonem, airbrush tetování, skákací hrad, dětská diskotéka, cukrová vata, popcorn.

Koncert Báry Forkové

Kdy: sobota 8. června od 17:30 hodin

Kde: Hrad Hněvín

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Koncert zpěvačky a kytaristky Báry Forkové se ponese v pohodových rytmech folku, popu a indie. Po celou dobu bude otevřeno i hradní bistro s občerstvením a vyhlídková věž.

NEDĚLE

Jazzové kombo a Dixieland teplické konzervatoře

Kdy: neděle 9. června od 17 hodin

Kde: hrad Hněvín

Za kolik: 100 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě

Proč přijít: V nově zrekonstruovaném prostoru u hvězdárny vystoupí talentovaní hudebníci a v rytmu jazzu roztančí celý hrad. Dixieland teplické konzervatoře a Jazzové combo založil trumpetista Július Ďuso Baroš, pod jehož vedením se studenti konzervatoře učí jazzové improvizaci a instrumentaci v těchto hudebních uskupení. Jazzové combo můžeme pravidelně slýchat v teplickém Jazzovém clubu. Přijďte si užít nezapomenutelný večer plný skvělé hudby a jedinečné atmosféry na hradě Hněvín a podpořit mladé umělce. Vstupenky v síti GoOut. Po celou dobu koncertu bude otevřeno i hradní bistro s občerstvením a vyhlídková věž.

