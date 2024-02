Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

Ples. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

MOSTECKO

Taneční ples

Kdy: sobota 3. února od 19.00

Kde: Citadela Litvínov

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Milovníci společenského tance mohou vyrazit na Taneční ples do litvínovské Citadely. Těšit se mohou na taneční vystoupení TK 1976 nebo vystoupení The Spirit of Chris Norman a Smokers. Zatančí si v doprovodu tanečního orchestru Klub 49. Proběhne také super finále Taneční soutěže Mládež.

Divadelní ples

Kdy: pátek 2. února od 19.30

Kde: Docela veké divadlo, Litvínov

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Nejmenší ples sezony proběhne na jevišti, v hledišti a v divadelním baru Docela velkého divadla v Litvínově. Nočním hostem bude herec Pavel Nový, návštěvníci si poslechnou a budou moci zatančit na hudbu od Ivy Boušové, Ondřeje Krejči a herců DVD. Těšit se mohou také na divadelní čísla, divadelní Štěstíčko, malé slané občerstvení (v ceně) a dobré pití. Pro rezervaci a zakoupení vstupenek volejte na tel. 777 000 933 nebo pište na e-mail propagace@docelavelkedivadlo.cz.

Vycházka: Světový den mokřadů

Kdy: sobota 3. února od 9.00

Kde: Jezero Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Česká společnost ornitologická a Oblastní muzeum a galerie v Mostě zvou na komentovanou ornitologickou vycházku k jezeru Most. Na jednom z nejvýznamnějších zimovišť vodních ptáků v Česku budou pozorovat potápky, husy, kachny, labutě a řadu dalších druhů. Sraz účastníků je na parkovišti u zastávky autobusu č. 16 Jezero Most. Svačinu, dalekohled a dobrou náladu s sebou. Průvodcem bude Jaroslav Bažant, ornitolog OMGM.

Iranon v The Most café

Kdy: sobota 3. února od 19.00

Kde: The Most café, Most

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Koncert písníčkáře Iranona, zakladatele Aira folku. Zazpívá a kytarou doprovodí vlastní tvorbu s hlubokými texty a k tomu přidá i pár písní jiných autorů.

Zdroj: Youtube

Zlatovláska

Kdy: sobota 3. února od 10.00

Kde: Divadlo rozmanitostí - loutková scéna, Most

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Hudebně-loutková verze klasické pohádky pro děti od 3 let.

ÚSTECKO

Jamaron: 10 let tour

Kdy: pátek 2. února od 20.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 313 korun

Proč přijít: Jamaron (čti „Džamaron“) je česká rocková hudební skupina v čele s frontwoman Marií Dostálovou, jejíž výrazný hlas obklopený hutným zvukem elektrických kytar a nekompromisních bicích je dominantou této mladé pětice. Kapela si zakládá na srozumitelných a smysluplných českých textech, obohacených o životní zkušenosti, se kterými se řada posluchačů snadno ztotožní. Koncert skupiny Jamaron proběhne v ústeckém Národním domě v pátek 2. února od 20.00. Lístek přijde na 313 korun.

Zdroj: Youtube

Za zimními ptáky na Miladu

Kdy: sobota 3. února od 8.30

Kde: jezero Milada, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výprava za zimními ptáky jezera Milada. „S ornitologem Václavem Beranem se vypravíme za zimními ptáky jezera Milada. Sraz je v sobotu 3. února v 8.30 na parkovišti na svahu jezera Milada za trmickou teplárnou. Trasa vycházky bude upřesněna podle aktuálního výskytu ptáků na jezeře a dle stavu zamrznutí lokality. S sebou si vezměte teplé oblečení a obuv, a pokud máte, tak i dalekohled. Pokud přijdete pozdě, určitě nás někde na břehu jezera najdete, terén je přehledný,“ láká na akci ústecké muzeum. Vstupné se neplatí.

Mam'zelle Nitouche

Kdy: sobota 3. února od 17.00

Kde: Severočeské divadlo, Ústí nad Labem

Za kolik: 170-450 korun

Proč přijít: Mam'zelle Nitouche patří mezi nejhranější díla pařížské operety. Pro příslušníky naší starší generace je dílo spjato s představou vynikajícího představitele dvojrole šantánového skladatele Floridora a klášterního varhaníka Célestina Oldřicha Nového. Dvojí život člověka, pohybujícího se v klášteře i v šantánu, přináší řadu komických situací postavených na kontrastu obou prostředí. Mam'zelle Nitouche můžete vidět v sobotu 3. února od 17.00 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Lístek stojí od 170 do 450 korun.

15. Ples severočeských patriotů

Kdy: sobota 3. února od 20.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Proč přijít: Největší plesovou událostí severu Čech je opět Centropol Ples severočeských patriotů. Letošní 15. ročník se uskuteční v sobotu 3. února od 20.00 v Domě kultury v Ústí nad Labem. Těšit se můžete na populárního Janka Ledeckého, zpěvačku Lenku Filipovou či hvězdného Hortona z Milli Vanilli. Víno a whisky poteče proudem, celý letošní ročník má podtitul Tanec v oblacích. „Těšte se na krásné letušky a na tradiční intro. Letošní ročník je lehce jubilejní, tak jsme přistoupili k menším inovacím,“ řekl Libor Zajíček z pořádající Crazy production. Rozhovor k plesu najdete ZDE Info o vstupenkách najdete na webu Petriotů.

Zdroj: Youtube

Masopust v Řehlovicích

Kdy: sobota 3. února od 13.30

Kde: Řehlovice, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční masopustní průvod v Řehlovicích vyrazí v sobotu 3. února v 13.30 od tamního obecního úřadu. Těšte se na masky, hudbu a občerstvení.

Masopust v Tisé

Kdy: sobota 3. února od 10.30

Kde: Tisá, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pokračování tradic v Tisé. Masopustní průvod proběhne v sobotu 3. února, sraz masek je v 10.30 u kostela pod kaštany. Lidé mohou přinést buchty a koláče. Průvod odstartuje v 11.00, ukončení bude na Kačáku.

Mikulášovy patálie

Kdy: neděle 4. února od 15.00

Kde: kino Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: 120/160 korun

Proč přijít: Oblíbená postavička poprvé ožívá v původní ilustraci Sempého v animovaném filmu pro celou rodinu. Film můžete vidět v ústeckém kině Hraničář v neděli 4. února od 15.00. Základní vstupné přijde na 160 korun, snížené pak na 120 korun.

TEPLICKO

ČokoFest 2024

Kdy: od pátku 2. února do neděle 4. února

Kde: OC Galerie Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Všichni milovníci čokolády a cukrovinek mají možnost zavítat na tradiční Čokoládový festival. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program včetně výstavy o historii čokolády, vaření, degustaci, workshopy, soutěže a samozřejmě stánkový prodej. V pátek akce proběhne od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.

Krupský masopust

Kdy: sobota 3. února od 10.45

Kde: KC Krupka, Olympie

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na masopust zvou také v Krupce. Účastníci se sejdou u KC Krupka, odkud odjedou do Husitské ulice (doprava je zajištěna). Od muzea se v půl dvanácté vydá masopustní průvod ulicemi, první zastávku bude mít v parku u ulice Na Hrázi a druhou u městského úřadu. V půl jedné proběhne předání glejtu principálovi masopustu starostou města a masopustní průvod se pak vrátí ke KC. Na parkovišti se pak mohou lidé těšit na zabijačkové dobroty, hudbu, představení a rabování masek, soutěž, tvořivé dílničky i vyhlášení nejoriginálnější masky.

CHOMUTOVSKO

Březenský ples

Kdy: pátek 2. února od 20.00

Kde: Kulturní dům U Rybníčka, Březno u Chomutova

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Velká společenská událost proběhne v pátek 2. února v Březně u Chomutova. V tamním kulturním domě se chystá ples. Hostem večera a zároveň moderátorem bude oblíbený umělec Vladimír Hron, k tanci a poslechu zahraje Big Band Bonit. Chybět nebude ani předtančení, ujmou sle ho členové Klubu společenského tance Chomutov. Ve 22 hodin rozzáří oblohu ze silvestra přesunutý ohňostroj.

Lyžařské závody v Mezihoří

Kdy: sobota 3. února od 8.30

Kde: Ski areál Mezihoří

Za kolik: startovné 400 korun

Proč přijít: V Mezihoří u Chomutova se v sobotu 3. února uskuteční dětské závody v obřím slalomu na lyžích, Mezihořský obřáček. Dvoukolová soutěž prověří schopnosti kategorií U12, U10 a U8. Prezentace a vydávání startovních čísel začne v 8.30 hodin. Akce je součástí seriálu závodů Krušnohorského pohárku. Neregistrovaní závodníci z řad veřejnosti budou vyhlášeni samostatně.

DĚČÍNSKO

Děčínský masopust

Kdy: sobota 3. února od 14.00

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: zdarma (v zoo běžné vstupné)

Proč přijít: Tradiční oslavy masopustu v Děčíně. Akce začne v Zoo Děčín, kde se uskuteční soutěž o nejchutnější masopustní koblihu i nejrychlejšího koblihového jedlíka. Pak se vydá průvod maškar ulicemi města, cestou se zastaví u domu dětí a mládeže, Hostelu, Burger Bergu, knihovny a své putování zakončí v Křížové ulici.

Děčín ožije masopustem. Ze zoo vyrazí průvod maškar ulicemi města

Vilémovský masopust

Kdy: sobota 3. února od 15.15

Kde: Vilémov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Maškary se tradičně sejdou u sportovní haly ve Vilémově a poté se vydají v průvodu k restauraci U Staré cihelny. Tam na ně budou čekat zabíjačkové dobroty a zábava. Masky, řehtačky, hrnce a pokličky s sebou.

11. Zámecký ples

Kdy: sobota 3. února od 20.00

Kde: Zámek Děčín

Za kolik: 400-490 korun

Proč přijít: Tradiční ples na děčínském zámku. Večerem provází Jan Rottenborn, zahraje George band Jiřího Peška a na malém sále kapela Hambaeros. Zatančí Bella Danza Děčín, uskuteční se soutěž ve společenských tancích. Ozdoba z růží vítána.

LITOMĚŘICKO

Masopust a farmářské trhy ve Štětí

Kdy: sobota 3. února od 10.00

Kde: město Štětí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční masopustní veselice se chystá na sobotu 2. února ve Štětí. Doprovodí ji navíc farmářské trhy, které odstartují v 10 hodin. Masopustní masky se sejdou ve 13.30 hodin ve Stračí, odkud o půlhodinu později vyrazí přímo do Štětí. Ve stejnou dobu bude na Novém náměstí hrát kapela Motovidlo. Příchod průvodu se očekává v 15.30 hodin.

Masopustní veselice v Litoměřicích

Kdy: sobota 3. února od 13.00

Kde: Mírové náměstí, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 3. února se na Mírovém náměstí uskuteční tradiční masopust. Celé náměstí se díky tomu promění v centrum veselí a tradičního folklóru. Těšit se můžeme na kulturní program a připomeneme si staré zvyky a obyčeje. Na stáncích budou k dostání tradiční pokrmy, zabíjačkové hody a další. Masopustní průvod okolo rynku vyrazí v 15 hodin.

LOUNSKO

Divadelní komedie v Postoloprtech

Kdy: pátek 2. února od 19.00

Kde: Divadlo J. K. Tyla Postoloprty

Za kolik: 50/100 korun

Proč přijít: Divadelní spolek Hraničář Rumburk přiveze do postoloprtského divadla komedii Ladislava Šmočka Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho. Stane se tak v pátek 2. února od 19 hodin. Život postavám vdechnou herci Martin Růžička, Pavel Krupka, Hela Hendrichová, Lukáš Urban a Petr Kacálek, režíruje Miroslav Řebíček.

Žatecký masopust 2024

Kdy: sobota 3. února od 8.00

Kde: náměstí Svobody, Žatec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Celé sobotní dopoledne 3. února bude v centru Žatce pořádně veselo. V 8.00 na náměstí Svobody totiž odstartuje akce Žatecký masopust 2024. Jeho součástí budou i zabijačkové hody. Návštěvníci se mohou těšit na stánky s masopustními pochoutkami, soutěž o nejchutnější jitrnici, představení kejklíře Pupy, hudební vystoupení plzeňského C&K Šramlu a také na vystoupení Divadla z Bedny.