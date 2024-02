Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

MOSTECKO

Kiss Czech Company

Kdy: pátek 23. února od 19.00

Kde: Kulturní dům v Horním Jiřetíně

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Na své si přijdou fanoušci legendární kapely Kiss v Horním Jiřetíně. Zahraje tu totiž revival Kiss Czech Company, spolu s nimi vystoupí také Extaze a Apokalypsa.

Retro party

Kdy: pátek 23. února od 21.00

Kde: Attic v Litvínově

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Milovníci hitů 80., 90. let i začátku milénia mohou dorazit na retro párty přesně v tomto stylu. Čekají na ně legendární hity v režii DJ Rica.

Adam Bomb (USA) - Euro tour 2024

Kdy: sobota 24. února od 19.00

Kde: Attic v Litvínově

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V rámci svého aktuálního evropského turné se newyorská kytarová legenda, zpěvák a kytarista Adam Bomb, vrací do České republiky, aby zde opět rozehrál rock´n´rollovou show plnou ostrých kytarových riffů a pyrotechnických efektů. Koncertoval a nahrával s takovými velikány jako například Led Zeppelin nebo AC/DC. Vstupenky se platí na místě.

30. Muzikantský ples ZUŠ Litvínov ve stylu „sport“

Kdy: sobota 24. února od 19.30

Kde: Citadela v Litvínově

Za kolik: 200/250 korun a 350/400 korun

Proč přijít: Tradiční akce zakončí oslavy 75 let ZUŠ Litvínov. Na plese ve stylu „sport“ vystoupí Vladimír Hron, Sax band ZUŠ, North big band, Mini band i taneční soubory ZUŠ. V café baru si pak lidé poslechnou Junior big band a lidovky. Chybět nebude ani tombola. Předprodej vstupenek běží v kanceláři ZUŠ, vstupenky k sezení stojí 350 korun, corso pak 200 korun. Na místě lidé zaplatí o 50 korun více.

Saturday nights v Hotelu Cascade: Roman Vojtek

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Hotel Cascade v Mostě

Za kolik: 150 - 200 korun

Proč přijít: V mosteckém Hotelu Cascade proběhne poslední hudební večer se známou osobností. Na čtvrtém večeru bude hlavním hostem zpěvák Roman Vojtek, vystoupí také kapela Couple of Sounds. Na předchozích večerech si mohli návštěvníci užít vystoupení Evy Burešové, Marty Jandové a Šárky Vaňkové. Vstupenky ke stání vyjdou o 50 korun levněji.

ÚSTECKO

Tancuj Matyldo

Kdy: pátek 23. února od 19.00

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: 140 - 220 korun

Proč přijít: V příběhu inspirovaném skutečnou událostí žije uzavřený Karel ve světě řádu a striktních pravidel, ve kterém nezbývá mnoho místa pro empatii. Následné soužití s bohémskou matkou Matyldou je pro něj tak katastrofou. Film uvede Hraničář od 19.00.

Bílý Karibu

Kdy: pátek 23. února od 19.00

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Současná hororová komedie, která si střílí z lidské pýchy, bohorovnosti a arogance obnažované při střetu s magickou a mýtickou silou přírody. Inscenaci nabídne ústecké Činoherní studio v pátek od 19.00.

Národní parky Kalifornie

Kdy: sobota 24. února od 10.30 do 11.30

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ponořte se na chvíli do světa unikátní přírody. O svém putování po národních parcích a návštěvách zoologických zahrad na západním pobřeží Spojených států amerických přednáší od 10.45 v ústeckém muzeu zooložka Petra Padalíková.

Vaňovský masopust

Kdy: sobota 24. února od 9.30

Kde: parkoviště u zastávky Kotva ve Vaňově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jeden z posledních masopustů na Ústecku bude k vidění v sobotu ve Vaňově, a to od 9.30. Chybět nebudou vepřové hody, spousta zábavy a přehlídka masek. Akce začíná na parkovišti u přístavní zastávky Kotva.

Galavečer Letecký sportovec roku

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Proč přijít: Letečtí reprezentanti, prezident Petr Pavel, herci a zpěváci. Tak bude vypadat galavečer s názvem Letecký sportovec roku 2023, který se uskuteční v sobotu 24. února v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Nominované sportovce naleznete ZDE.

Ples veselých Brňáků

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: sál u Kapličky v Brné

Proč přijít: V sobotu bude návštěvníky plesu bavit orchestr Brass Bombers. A jak je v Brné tradicí, stálým hostem bude Vláďa Hron. Chybět nebude ani tombola. Ples veselých Brňáků startuje ve 20.00.

Veřejné bruslení v Povrlech



Kdy: v neděli 25. února od 10.00 do 12.00

Kde: Zimní stadion v Povrlech

Za kolik: 30 - 50 korun

Proč přijít: Zimní stadion Jiřího Svobody v Povrlech láká ke sportování i v roce 2024. Přijďte si zabruslit na otevřený stadion v neděli 25. února od 10.00 do 12.00. Plné vstupné přijde na 50 korun, snížené na 30 korun.

My Fair Lady

Kdy: neděle 25. února od 17.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 170 - 450 korun

Proč přijít: Příběh pojednává o chudé květinářce kterou si vyhlédl nesnesitelný profesor s cílem z této prostořeké měšťačky udělat kultivovanou dámu. Slavný americký muzikál z roku 1956 nabídne ústecké divadlo v neděli od 17.00.

TEPLICKO

Zabijačkové hody a farmářské trhy Teplice

Kdy: pátek 23. února od 9.00 do 15.00

Kde: Náměstí Svobody v Teplicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 14. sezonu farmářských trhů v Teplicích zahájí tradičními zabijačkovými hody. Nakoupit si lidé budou moci zabijačkové speciality od několika řeznických mistrů, pochutnat si na teplé zabijačce i na místě a dát si k tomu kvalitní pivo. I v Teplicích nabídnou svou sezonní nabídku, jako pečivo, ovoce, zeleninu či med, farmáři.

Koncert kapel E!E, Vision Days a Driák

Kdy: pátek 23. února od 20.00

Kde: Knak v Teplicích

Za kolik: 300 - 350 korun

Proč přijít: V rámci společného turné Napřeskáčku tour 2024 dorazí kapely E!E (punk) a Vision Days (ska punk) do teplického Knaku. K nim se přidá také kapela Driák (punk-rock). Vstupenky je možné sehnat v předprodeji na SMS Ticket, na místě fanoušci zaplatí o 50 korun více.

Tajemná komnata otevřena! - výstava Harry Potter

Kdy: do 28. dubna

Kde: Regionální muzeum, Teplice

Za kolik: 120 a 80 korun

Proč přijít: Ve výstavních místnostech teplického zámku je stále k vidění výstava unikátní sbírky Andrey Vendolské ze světa čaroděje Harryho Pottera. Sbírka čítá stovky kusů, většinou jde o limitované edice a originální repliky. Výstava je otevřena od úterý do pátku od 13.00 do 17.00 a v sobotu, neděli a o svátcích od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.

DĚČÍNSKO

Koncert Duo Jamaha

Kdy: pátek 23. února od 19.00

Kde: Městské divadlo Děčín

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: V rámci koncertního turné Roztočíme to tour 2024 zamíří Duo Jamaha za fanoušky do Děčína. Zazní nejen novinky z připravovaného alba, ale i hity z aktuálního CD. Nebudou chybět ani starší hity a šlágry. Zábavu zaručí i stand-up vystoupení jednoho z členů skupiny. Rezervace vstupenek ZDE.

Zabijačkové hody v Děčíně

Kdy: sobota 24. února od 8.00 do 13.00

Kde: Husovo náměstí v Děčíně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Středeční farmářské trhy v Děčíně v sobotu v Podmoklech doplní tradiční zabijačkové hody. Nakoupit si návštěvníci budou moci zabijačkové speciality od několika řeznických mistrů, teplou zabijačku si ale budou moci dát i na místě a zapít to mohou kvalitním pivem. Kromě hodů nebude chybět ani nabídka farmářských výrobků, jako je pečivo, ovoce, zelenina, med a další dobroty.

Svatbovník – první děčínský svatební veletrh

Kdy: sobota 24. února od 10.00 do 17.00

Kde: OC Pivovar v Děčíně

Za kolik: 100/150 korun

Proč přijít: Plánujete svatbu? Vyrazit můžete na svatební veletrh, který se uskuteční ve sklepech pivovarské restaurace Kapitán. Budete mít možnost ochutnat dorty, vyzkoušet si květinové aranžmá, prohlédnout si šaty, zkusit si prsteny i získat kontakty na svatební dodavatele. Chystá se také ukázka cateringu nebo hudební vystoupení. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v síti SMS Ticket.

LITOMĚŘICKO

Open Mic: 4Tety Band v Lovosicích

Kdy: pátek 23. února od 18.00

Kde: Lovo Café v Lovosicích

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: V Lovo Café zahraje 4Tety Band. Vokální kvartet sdílí nadšení z hudby ve stylu pop, oldies, jazz a swing.

Sportovní ples města Lovosice

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Kulturní centrum Lovoš - divadlo

Za kolik: 350 korun (Lovo café 250 korun)

Proč přijít: Ples moderuje David Cihlář, bavit bude kapela Flash, v Lovo Café zahraje DJ. Návštěvníky čeká sportovní kvíz, barmanská show, ukázky breakdance a další program.

CHOMUTOVSKO

U Vás doma – Divadlo Navenek

Kdy: pátek 23. února od 19.30

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Velmi nekorektní humorná jednoaktovka divadla Navenek, při které se budete cítit jako doma.

Karnevalový rej a zabijačkové hody v Jirkově

Kdy: sobota 24. února od 14.00

Kde: Zámek Červený Hrádek v Jirkově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rej nejrůznějších masek, k tomu zabijačkové dobroty. Začíná se ve 14 hodin, program je do 18 hodin.

LOUNSKO a ŽATECKO

Reprezentační ples Města Podbořany

Kdy: pátek 23. února od 19.00

Kde: Národní dům Podbořany

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Slovem provází Zdeněk Lukesle, hraje Taneční orchestr Klub 49 a Smyčcové kvarteto Teplice. Welcome drink, bohatá tombola, raut, profesionální předtančení, dobročinná dražba. Výtěžek z plesu bude věnován dětem z podbořanských mateřských škol.

Dětský karneval v Žatci

Kdy: sobota 24. února od 14.45

Kde: velká tělocvična 5. ZŠ Žatec – vchod od školního hřiště

Za kolik: 60 - 90 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na odpoledne plné soutěží, her pro děti, odměn, tancování a zábavy. Bude také stánek s občerstvením.