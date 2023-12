Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím prodlouženém víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

Silvestr 2022 v Mostě. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Vokurka

MOSTECKO

Silvestr v Mostě

Kdy: neděle 31. prosince od 16.00

Kde: 1. náměstí, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na velkolepou silvestrovskou akci se mohou těšit lidé v Mostě. Od 16 hodin zahraje kapela Trocha klidu a o hodinu a půl později vystoupí MikAel. Od 19 hodin rozzáří oblohu ohňostroj z hradu Hněvín. Chybět nebudou vánoční trhy, které končí právě 31. prosince, k dispozici jsou do té doby denně od 10 do 18 hodin.

Rodinný Silvestr

Kdy: neděle 31. prosince od 17.00

Kde: Litvínov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na silvestrovskou akci zvou také v Litvínově. V rámci Krušnohorských Vánoc se tu uskuteční Rodinný Silvestr. Od 17 hodin se mohou těšit návštěvníci na videoprojekci na budovu zámku, od 18 hodin nabídne podívanou ohňostroj s hudbou ve Voightových sadech. V 19 hodin se mohou lidé těšit na náměstí Míru na koncert Abba CZ revivalu.

Silvestr v Selském dvoře Braňany

Kdy: neděle 31. prosince od 17.00

Kde: Selský dvůr Braňany

Za kolik: 990 korun

Proč přijít: I v Selském dvoře zvou na silvestrovskou párty. Konec roku tu oslaví skvělou hudbou a atmosférou, zahrát si bude možní stolní fotbal, stolní tenis nebo šipky, proběhnou i taneční lekce. Nutné je objednat se na info@selskydvurbranany.cz. Vstupenka obsahuje přípitek, občerstvení jako mini zákusky, obložené mísy, brambůrky a další.

FOTO, VIDEO: Vánoční trh v Mostě neskončil. Program se změnil na silvestrovský

Silvestr pro děti

Kdy: sobota 30. prosince od 15.00

Kde: Kulturní dům, Horní Jiřetín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pro děti chystají den před silvestrem v Horním Jiřetíně bohatý program.

Novoroční ohňostroj v Horním Jiřetíně

Kdy: pondělí 1. ledna 2024 od 18.00

Kde: nám. 1. Máje, Horní Jiřetín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oblohu v Horním Jiřetíně rozzáří novoroční ohňostroj.

ÚSTECKO

DJ W./ Indietronic diskotéka

Kdy: v pátek 29. prosince od 22.00 do 2.30

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek 29. prosince si přijďte zatančit na diskotéku. DJ W. pro vás totiž bude mít připraveno nejen spoustu žánrových hitů, ale také řadu chytlavých remixů. To vše v oblíbením Café Max v Ústí nad Labem od 22.00.

Koupaliště Brná

Kdy: v sobotu 30. prosince od 10.00 do 20.00

Kde: Koupaliště Brná u Ústí nad Labem

Za kolik: 30 – 50 korun na hodinu

Proč přijít: Na koupališti v Brné panuje i v prosinci lázeňská atmosféra. Bazén nabízí v zimních měsících teplotu 23 stupňů, využít lze také saunu. Pozitivní reakce na novinku koupaliště v Brné jsou potvrzením nevšedního zážitku.

Popelka

Kdy: v sobotu 30. prosince v 15.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 150 – 430 korun

Proč přijít: Dojemný příběh o milé, krásné dívce, která i přes intriky zlé macechy a sester skončila na královském plese, získala si srdce prince a stala se jeho ženou. Poslední dílo Johanna Strausse mladšího a zároveň jediný jeho balet můžete vidět v Severočeském divadle v sobotu od 15.00.

Veřejné bruslení v Povrlech

Kdy: v neděli 31. prosince od 10.00 do 12.00

Kde: Zimní stadion v Povrlech

Za kolik: 30 – 50 korun

Proč přijít: Zimní stadion Jiřího Svobody v Povrlech nabízí poslední možnost veřejného bruslení v roce 2023. Přijďte si zabruslit na otevřený stadion před oslavou nového roku v neděli od 10 do 12 hodin.

Novoroční ohňostroj na Větruši

Kdy: pondělí 1. ledna od 18.00

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Ústí nad Labem se můžete těšit na novoroční ohňostroj. Pořádá ho město Ústí nad Labem. Na výletním zámečku Větruše v pondělí 1. ledna od šesté hodiny večerní. Ohňostroj odpálí licencovaný pracovník odborné firmy přímo z vrchu Větruše. Pro akci je zajištěn přímý přenos hudby v komerčním rádiu. Ohňostroj je vidět z různých částí města, pokud ho budete sledovat z nábřeží na Střekově, tak je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od rozvodněné řeky a bezpečnostní doporučení ČHMÚ, které platí pro 3. stupeň povodňové aktivity.

DĚČÍNSKO

Silvestrovský běh Varnsdorfem

Kdy: neděle 31. prosince od 9.00 do 14.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Varnsdorf

Za kolik: 100, 60 a 50 korun

Proč přijít: Už 57. ročník Silvestrovského běhu a 26. ročník Cyklistického závodu horských kol se chystá na silvestra ve Varnsdorfu. Účastníky čeká závod v několika kategoriích na různé vzdálenosti. Hlavní závod na 5 kilometrů se poběží od 12.30. Chystají se také zvláštní závody, jako hod válečkem pro ženy a dívky od 10.00 a hod kládou pro muže a chlapce, kteří ji unesou, od 11.00. Přihlášky na závody přijímají v závodní kanceláři nejpozději půl hodiny před vlastní kategorií.

Sváteční den otevřených dveří v ozdravovně

Kdy: sobota 30. prosince od 10.00 do 15.00

Kde: Bývalá ozdravovna, Jetřichovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Další den otevřených dveří v bývalé ozdravovně. Návštěvníky tentokrát čeká nejen prohlídka budovy, ale také nabídka lehkého občerstvení a drobný prodej regionálních výrobků. V interiéru ozdravovny bude k vidění fotovýstava.

TEPLICKO

Church rave

Kdy: pátek 29. prosince od 21.00

Kde: Kostel sv. Bartoloměje, Teplice

Za kolik: 200/300/500 korun

Proč přijít: Djs v kostele? Ano. Do kostela svatého Bartoloměje v Teplicích zvou Julio Production na akci s názvem Church rave. Zahrají djs Jaws, Mixa, Jordy, IM Jacob, Beda a P.G.H. VIP vstupenky zahrnující welcome drink dle výběru, přístup na ochoz a vlastní (placený) bar je možné zakoupit online a stojí 500 korun. Klasické vstupenky pouze na místě.

Krucipüsk a Kurtizány z 25. avenue

Kdy: sobota 30. prosince od 20.00

Kde: Knak, Teplice

Za kolik: 650 korun

Proč přijít: Kapela Krucipüsk vyrazila se spřátelenou partou Kurtizány z 25. avenue na podzimní turné. Krucipüsk na něm představí už 13. řadové album. Fanoušci se na pořádný nářez mohou těšit v sobotu 30. prosince, jde o náhradní termín koncertu, který se měl konat 9. prosince. Vstupenky jsou k mání online na SmsTicket.

LOUNSKO

Předsilvestrovský výšlap na Pravdu

Kdy: sobota 30. prosince od 9.50

Kde: Touchovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozhýbat své tělo, projít se na čerstvém vzduchu a strávit příjemné chvíle v milé společnosti dalších turistů. Nejen to nabídne v sobotu 30. prosince sedmnáctý ročník akce Předsilvestrovský výšlap na Pravdu. Účastníci vyjedou vlakem z Touchovic do Domoušic v 9.50 hodin, cílem je oblíbená zřícenina hradu Pravda. Každý by měl s sebou vzít polínko na chystaný oheň.

Novoroční výstup na Oblík

Kdy: pondělí 1. ledna od 9.30

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V pondělí 1. ledna se uskuteční už 47. ročník oblíbené novoroční turistické akce, jejímž cílem je vrchol Oblíku. Výstup je součástí celorepublikové charitativní akce Novoroční čtyřlístek. Výtěžek je určen pro tělesně postižené. Milovníci pěší turistiky se sejdou v 9.30 hodin před Korunou na lounském Mírovém náměstí. Čeká je trasa s délkou 17 kilometrů. Sraz na vrcholu Oblíku bude mezi 12. a 13. hodinou. Akci pořádá KČT TJ Lokomotiva Louny.

CHOMUTOVSKO

Dětský silvestr v Klášterci

Kdy: sobota 30. prosince od 16.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Hudební divadlo Hnedle vedle srdečně zve na tradiční akci Dětský silvestr. Hudební show pro celou rodinu se uskuteční v Kulturním centru Klášterec nad Ohří v Chomutovské ulici v sobotu 30. prosince od 16 hodin. Trvat bude zhruba dvě hodiny.

Novoroční špacírování v Kalku

Kdy: pondělí 1. ledna od 13.10

Kde: hraniční přechod v Kalku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Malí i velcí turisté jsou zváni do Kalku na akci Novoroční špacírování. Uskuteční se v pondělí 1. ledna, účastníci se setkají ve 13.10 hodin na hraničním přechodu v Kalku. „Lehkou trasu 4,5 kilometru zakončíme v hospůdce U Inky,“ doplňují pořadatelé.

LITOMĚŘICKO

Silvestr nanečisto v Roudnici

Kdy: sobota 30. prosince od 17.00

Kde: Kulturní dům Říp, Roudnice n. L.

Za kolik: 250/270 korun

Proč přijít: Chcete si svůj silvestrovský výkon trochu potrénovat, než přijde čas na tu skutečnou oslavu? Příležitost vám dá akce Silvestr nanečisto v roudnickém Kulturním domě Říp. Uskuteční se v sobotu 30. prosince od 17 hodin. Na tradičním předsilvestrovském večeru zahraje k tanci a poslechu kapela Evergreen Pavla Šorka. Stejně jako loni bude vítaným hostem i zpěvák a muzikálový herec Josef Štágr.

Novoroční výstup na Lovoš

Kdy: pondělí 1. ledna od 7.00

Kde: Lovosice, Bílinka

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Klub českých turistů Lovosice uspořádá v pondělí 1. ledna 45. ročník Novoročního výstupu na Lovoš. Oblíbený výšlap bude oficiálně probíhat mezi 7. a 16. hodinou. „Pokud přijíždíte autem, doporučujeme parkovat v Lovosicích, odkud je to na Lovoš 3,5 kilometru, v Opárně, odkud je to 5 kilometrů, a nebo v osadě Bilinka. Odsud je to na Lovoš 4,5 kilometru daleko.