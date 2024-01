Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Mostecku.

Výstava minerálů. Ilustrační foto | Foto: OMGM

MOSTECKO

Umění pozdního středověku

Kdy: do 7. února

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Putovní panelovou výstavu v mosteckém muzeu pořádá Ústecký kraj a představuje výsledky projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Výstavou je představen umělecký vývoj česko-saského pomezí v době největšího rozmachu krušnohorské těžby.

Cesta do pravěku

Kdy: do 28. ledna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Výstava je výběrem děl Zdeňka Buriana, který byl ve 20. století výjimečným dokumentátorem pravěku a proslavil se po celém světě. Zobrazuje pravěkou faunu a flóru od prvohor až po čtvrtohory. Představuje zároveň Burianovy následovníky, členy volného sdružení výtvarníků PAS (Paleoart). Návštěvníci si mohou prohlédnout jejich obrazy, kresby, ilustrace i trojrozměrné modely pravěkých zvířat.

Výstava obrazů Ivety Brůnové: Pohledy

Kdy: do 31. ledna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: V mosteckém muzeu zvou i na výstavu Pohledy mostecké malířky Ivety Brůnové, ta se malbě intenzivně věnuje od roku 2021. Během velmi krátké doby se její obrazy dostali do soukromých sbírek v ČR, i v zahraničí.

Výstava minerálů ze sbírek Ladislava Blahy

Kdy: do 31. března

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Mineralog a geolog Ladislav Blaha minerály sbíral od dětství. Byl jedním z posledních sběratelů minerálů, který sbíral nerosty jen pro vlastní potěšení, a to především v regionu Českého středohoří a Krušných hor. Výstavu můžete vidět v mosteckém muzeu.

ÚSTECKO

Odysseus

Kdy: pátek 5. ledna od 17.00

Kde: Národním dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Plzeňské Divadlo Alfa vás zavede do imaginativního světa starého Řecka do světa mořských příšer, kyklopů a děsivého podsvětí. Představení Odysseus můžete zhlédnout v pátek 5. ledna od 17.00 v ústeckém Národním domě. Vstupenky je možné zakoupit online a na pokladně Domu kultury. Lístek přijde na 160 korun.

Novoroční koncert

Kdy: sobota 6. ledna od 18.00

Kde: Severočeské divadlo, Ústí nad Labem

Za kolik: 250-500 korun

Proč přijít: Na Novoročním koncertě v sobotu 6. ledna od 18.00 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem zazní známé skladby R. Wagnera, A. Dvořáka, J. Strausse, O. Nedbala a F. Lehára. Účinkovat budou Gabriela Beňačková (soprán) a Jakub Pustina (tenor). Orchestr Severočeského divadla bude dirigovat Miloš Formáček. Lístek stojí 250 až 500 korun.

Koupaliště Brná

Kdy: sobota 6. a neděle 7. ledna od 10.00 do 20.00

Kde: Koupaliště Brná u Ústí nad Labem

Za kolik: 30 – 50 korun na hodinu (celý den 100 - 60 korun)

Proč přijít: Na koupališti v Brné panuje i v lednu lázeňská atmosféra. Bazén nabízí v zimních měsících teplotu 23 stupňů, využít lze také saunu. Pozitivní reakce na novinku koupaliště v Brné jsou potvrzením nevšedního zážitku.

Veřejné bruslení v Povrlech

Kdy: v neděli 7. ledna od 10.00 do 12.00

Kde: Zimní stadion v Povrlech

Za kolik: 30 – 50 korun

Proč přijít: Zimní stadion Jiřího Svobody v Povrlech láká ke sportování i v roce 2024. Přijďte si zabruslit na otevřený stadion v neděli 7. ledna od 10 do 12 hodin. Plné vstupné přijde na 50 korun a snížené pak na 30 korun.

Milešovka je královna Českého středohoří

Kdy: kdykoliv

Kde: Litoměřicko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hora Milešovka je označována jako královna Českého středohoří a je se svými 837 metry je také nejvyšší horou Českého středohoří. Milešovka se také pyšní hned několika dalšími „nej“. Je i největrnější horou s nejvíce bouřemi u nás, a proto bývá nazývána Hromovou horou. Rozhled z ní je považován za jeden z nejkrásnějších nejen v Česku. Své okolí převyšuje o úctyhodných 350 metrů, a tak nabízí ideální kruhový rozhled. Na vrcholu se nachází rozhledna, meteorologická stanice a stálé pracoviště Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Po výstupu na vrchol přes národní přírodní rezervaci Milešovka je možné si koupit něco k pití a jídlu u výdejního okýnka bufetu. Ten je otevřen v pátek od 18 do 20.00, v sobotu od 10 do 17.00 a v neděli od 10 do 16.00. O svátky funguje od 10 do 16.00. Pondělí až čtvrtek má zavřeno.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Jde o nenáročnou procházku.

LOUNSKO

Vernisáž v Mederově domě

Kdy: sobota 6. ledna od 15.00

Kde: Mederův dům, Žatec

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Mederův dům v Žatci připravil na sobotu 6. ledna vernisáž výstavy obrazů Terezy Klemešové. Program začne v objektu na náměstí 5. května v 15.00. Výstava bude prodejní a zhlédnout ji můžete do 2. února. V Mederově domě současně 5. ledna skončí výstava Mozaiky od Jany Břízové.

Láska nebeská v lounském letňáku

Kdy: sobota 6. ledna od 17.00

Kde: amfiteátr, Výstaviště Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oblíbená romantická komedie Láska nebeská potěší v lounském letním kině. Promítání pod širým nebem se chystá v areálu výstaviště v sobotu 6. ledna od 17 hodin. Vstupné se neplatí, občerstvení bude zajištěno. Film z roku 2003 z produkce Velké Británie, USA a Francie má stopáž 135 minut. V hlavních rolích defilují například Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman či Keira Knightley.

CHOMUTOVSKO

Pozorování oblohy v Kadani

Kdy: pátek 5. a sobota 6. ledna

Kde: Astronomicko přírodovědná observatoř v Kadani

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Astronomicko přírodovědná observatoř v Kadani zahajuje další seriál veřejných pozorování. Zájemci mohou přijít do observatoře v kadaňské ulici Nová kolonie v pátek i v sobotu v 18.00, otevřeno bývá do 22.00. „Začneme Jupiterem, pokusíme se o nějaké otevřené hvězdokupy v Perseu a později se podíváme na drahokam zimní oblohy - mlhovinu M42 v Orionu,“ zvou pořadatelé s tím, že observatoř je otevřená pouze za jasné oblohy.

Básně na železniční stanici v Chomutově

Kdy: pátek 5. ledna od 17.30

Kde: Galerie město, Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tomáš Šidlo, básně Krušnohoří a ilustrace Veroniky Roubínkové. Tak se jmenuje akce, která proběhne v pátek 5. ledna od 17.30 hodin v nevšední Galerii město v železniční stanici Chomutov město. Akci pořádá Ženský spolek. „Přijďte za námi na nádraží na vernisáž básní Tomáše Šidla z Jirkova a tušových ilustrací Veroniky Roubínkové,“ zvou jeho členky. Společným prvkem bude téma Krušnohoří.

LITOMĚŘICKO

1. Ples sportu Litoměřice

Kdy: pátek 5. ledna od 20.00

Kde: Kulturní a konferenční centrum Litoměřice

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Historicky první benefiční sportovní ples Litoměřic se uskuteční tento pátek, 5. ledna. Hostit ho bude Kulturní a konferenční centrum na Tyršově náměstí v Litoměřicích. Zváni jsou všichni sportovci i fanoušci sportu. Hlavní myšlenkou akce je prezentace sportovních a pohybových klubů a zároveň podpora handicapovaných sportovců. Zahraje kapela No Headache, moderovat bude Michal Dorňák. Jako speciální host ples navštíví MMA zápasník Zdeněk Polívka. Chybět samozřejmě nebudou ani další doprovodná vystoupení a bohatá tombola.

Plavecký klub Litoměřice slaví

Kdy: sobota 6. ledna od 19.00

Kde: hotel Koliba, Litoměřice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Plavecký klub Litoměřice slaví významné výročí. Funguje už celých pětadvacet let. „V roce 1998 se začal vyvíjet pod Tělovýchovnou jednotou Stadion Litoměřice. V roce 2005 došlo k osamostatnění a založení občanského sdružení Plavecký klub Litoměřice,“ připomněli jeho členové. K výročí připravili ples, který proběhne v sobotu 6. ledna v litoměřickém hotelu Koliba.

DĚČÍNSKO

BK Armex Děčín vs. ERA Basketball Nymburk

Kdy: sobota 6. ledna od 19.00

Kde: Armex Sportcentrum, Děčín

Za kolik: 130 a 80 korun

Proč přijít: Velkou bitvu slibuje sobotní utkání nejvyšší basketbalové ligy v Děčíně. Válečníci, kteří jsou úřadujícími vicemistry, vyzvou ve své domácí hale multišampiony z Nymburka. Vstupenky k sezení nebo stání lze zakoupit online na Ticketportalu.

Zimní příhody včelích medvídků

Kdy: neděle 7. ledna od 15.00

Kde: Městské divadlo, Varnsdorf

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Divadlo Krapet uvádí napínavé příhody dvou malých včelích medvídků, čmeláčků Čmeldy a Brumdy, a jejich přátel se známými písničkami Petra Skoumala a Zdeňka Svěráka. Vstupenky lze zakoupit online na webových stránkách divadla.

TEPLICKO

90. výročí tragédie na Dole Nelson III

Kdy: sobota 6. ledna od 10.00

Kde: Osek

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Osek a Spolek severočeských havířů Most si připomenou 90. výročí katastrofy na Dole Nelson III. Pietní akt zahájí u pomníku v 10 hodin, v 10.45 se vydá průvod do kláštera. V 11 hodin začne mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie s hudební produkcí ZUŠ Most. V 11.45 se uskuteční vernisáž výstavy exponátů z hornického muzea v galerii turistického informačního centra. Chybět nebude občerstvení.

Krušnohorský ples

Kdy: pátek 5. ledna od 20.00

Kde: Krušnohorské divadlo Teplice

Za kolik: 790 a 500 korun

Proč přijít: V Teplicích zahájí plesovou sezonu, návštěvníky čeká nabitý program plný vystoupení, módní přehlídka i charitativní tombola. Vystoupí Olga Lounová, Losers Cirque Company, Endru, Bigband Bonit a další. Akci moderuje Aleš Lehký. Vstupenky jsou v prodeji na webu Krušnohorského plesu.